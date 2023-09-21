Покататься на джипах в Пицунде

Найдено 3 экскурсии в категории «Джиппинг» в Пицунде, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
50 отзывов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
«На внедорожнике мы отвезем вас к самому полноводному водопаду в регионе — на обычной машине до него не добраться»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
54 отзыва
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии из Пицунды - природа и приключения
Насладитесь живописными пейзажами Абхазии на джип-туре из Пицунды. Водопады, озера и каньоны подарят вам незабываемые впечатления и отдых на пляже
Начало: Пицундский поворот
«В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных»
Расписание: Ежедневно в 09:00-9:30 с поворота на Пицунду
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 1 800 за человека
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды: незабываемое приключение
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным местам Абхазии
Начало: Ваш адрес в Пицунде или Пицундский поворот
«Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх»
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
    читать дальше

    прокатились на тарзанке (а некоторые и по несколько раз), побывали на дегустации, попели песни, протанцевали и прокатились с ветерком. Наш день прошел на 10 баллов. Спасибо огромное Алану за подробные рассказы, и увлекательное путешествие.

  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
    читать дальше

    ответа. Маршрут был составлен так, чтобы мы не сталкивались с большим количеством туристов. С нами был маленький ребёнок, учитывая это Алан ехал аккуратно, даже по горной дороге к водопаду. Совет: До экскурсии не покупайте нигде вино, мёд, чай. Вас завезут в такие места, где эти продукты действительно качественные. Я пожалела, что потратилась на это до экскурсии.

    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто ничего не сказать, поэтому
    читать дальше

    постараюсь быть краткой и убедительной - наша поездка была просто ФАНТАСТИЧЕСКОЙ!!! А теперь четко и по факту почему: 1. Строго по времени у ворот нашей локации стоял чистый белый минивэн идеальной чистоты внутри с ароматизированным салоном. 2. Нас с мужем поприветствовал и любезно открыл двери авто аккуратный, подтянутый молодой человек с открытым лицом и небесной красоты глазами! 3. В самом начале поездки Алан все четко и структурно рассказал нам, как будет строиться наша программа и буквально укутал нас своим приятным голосом с еле заметным акцентом и хорошо поставленной речью. 4. Поскольку я жутко любопытная, и у меня в таких поездках всегда миллион вопросов, гид мастерски нашел ключик к моей манере получения информации и уже через несколько минут мне не хотелось влезать с вопросами, потому что стало абсолютно ясно, что Алан ничего не упустит, все подмечает и непременно ответит на все наши вопросы, и с этого момента - экскурсия буквально полилась: настолько тонко была найдена манера подачи информации, что фактически это была как будто не экскурсия - это было самое незабываемое путешествие как будто с лучшим другом, который точно знает, чем тебя удивить, где сделать паузу, на что обратить внимание! Не буду углубляться в детали поездки - наверно не хочется как бы «расплескать» что ли эмоции сегодняшнего невероятного, удивительного дня, который, я уверена мы с мужем будем вспоминать до самой старости, но я одно могу сказать - это было самое яркое и незабываемое событие последних 2х лет! Команде Илана, прекрасному Алану огромное спасибо!!! Ребята, знайте - вы предоставляете изумительный сервис на блестящем уровне и у вас уникальный продукт - делиться частичкой души и навсегда влюблять в свою Родину - Абхазию, страну фантастической красоты и огромной души! PS. У меня очень немногословный и внешне неэмоциональный муж, и уж поверьте, для меня его счастливая улыбка всю поездку была самой высокой оценкой моего выбора! 😜

    Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто
  • А
    Александра
    22 августа 2023
    Джип-тур по Абхазии 5 в 1
    Хотелось бы поблагодарить водителя-гида Артура за увлекательную поездку в горы. Я ездила с подругой и мы остались довольны,начиная от начала поездки
    читать дальше

    и до ее окончания. Хоть мы были и не готовы к такому бездорожью,но было очень драйвово и классно! Эмоций хватило на несколько месяцев вперед! Было очень интересно и весело, музыка на протяжении всей дороги была веселая! Сделали много крутых снимков и видео 😍 Вернемся и еще раз,это факт! Спасибо большое ☺️ Абхазия-отдельное место в ❤️

  • Р
    Руфина
    6 августа 2023
    Джип-тур по Абхазии 5 в 1
    Водителем был Денис. Мне и всей группе всё очень понравилось. Было весело и совсем не страшно. Экскурсия была интересная, без
    читать дальше

    вот этих вот дач и Афонов. В Абхазии не первый раз, но Денис смог удивить новыми живописными местами. Машина оказалась мягкой, по этому самые тяжелые дороги проходили легко. С собой надо брать воду, еды там много, на каждой остановке

  • Ю
    Юлия
    17 июня 2021
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
    Доброго дня!!! Экскурсия вчера нам очень понравилась, от слова сиииильно! Мы приехали в полном восторге! Эдуард великолепен правда, наверное, устал от нас под конец дня)) Большое спасибо! Запишу ваш номер и буду рекомендовать друзьям.
  • Р
    Руслан
    17 июня 2021
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
    Доброго времени суток!! Все очень понравилось, буду рекомендовать друзьям и знакомым!
  • Д
    Дооре
    3 июня 2021
    Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
    Здравствуйте! Невероятно классно! Спасибо большое за такую возможность! Водитель Эдик очень приятный и знающий, поможет в любую минуту, и умеющий поддерживать нужное настроение! Ему отдельная благодарность!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Впервые в Абхазии (из Пицунды)
  2. Джип-тур по Абхазии из Пицунды - горы, драйв и отдых от души
  3. Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Пицунде на 2024 год по теме «Джиппинг», 117 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам