Я коренной житель Абхазии и профессиональный гид.
Готовы отправиться со мной в путешествие, где каждая остановка — это история? Тогда в путь! Моя экскурсия к озеру Рица — это не просто туристический маршрут, а погружение в культуру страны. Я расскажу вам о наших традициях, научу паре фраз на абхазском и раскрою секреты местных тостов!
Описание экскурсии
8:00 — встреча и отправление
- Обсуждение маршрута, знакомство
- Короткий рассказ об Абхазии по дороге
8:30 — водопад Девичьи Слёзы (10–15 мин)
Легенды, фото, время загадать желание
9:00 — подвесной мост над рекой Бзыбь (10–15 мин)
Виды на бирюзовую реку, история моста
9:30 — роща кедров и секвой (10 мин)
Прогулка среди древних исполинов
10:00 — Голубое озеро (15–25 мин)
Почему вода такого цвета? Мини-экскурс в геологию
10:45 — слияние рек Бзыбь и Гега (15 мин)
Контраст двух потоков — отличный кадр для фотоальбома
11:00 — Юпшарский каньон (проезд + остановка 15 мин)
Узкое ущелье, «Каменный мешок»
11:20 — водопад Мужские Слёзы (10 мин)
Набор воды (по желанию), короткая легенда
- Дегустация сыра, мяса, вина, чачи на экоферме
- Неформальное общение о жизни в Абхазии
12:00 — смотровая «Птичий клюв» (20 мин, только летом)
Панорама озера Рица, водопад «Три брата»
12:30 — водопад Молочный (15 мин, только летом)
Умывание «целебной» водой (по желанию)
13:30 — озеро Рица + обед с видом на озеро (1–1,5 часа)
Несколько остановок по периметру:
- Основная смотровая
- Тихое место для отдыха у воды
- Вид на гору Агепста
15:00 — обратная дорога
- По пути — короткие остановки по желанию
- Трансфер в ваш отель или удобное место
Организационные детали
- Входные билеты в Рицинский реликтовый национальный парк оплачиваются отдельно: 1000 ₽ — взрослый, 500 ₽ — от 8 до 12 лет, до 8 лет бесплатно
- Возможно начать экскурсию из других городов Абхазии: Гагра, Новый Афон (условия обсудим в личной переписке)
- Обед не входит в стоимость
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рашид — ваш гид в Пицунде
Провёл экскурсии для 93 туристов
Привет! Меня зовут Рашид, и я с радостью организую для вас индивидуальные экскурсии по прекрасной Абхазии! После 15 лет работы в туризме я решил создать свой проект, чтобы делиться красотой моей страны напрямую. Я не обещаю чудес, но точно знаю, что такое качественный сервис и комфорт.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Все очень понравилось 👍
Экскурсия организована отлично. Рашид интересный собеседник знающий Абхазию. Рекомендую!
Экскурсия организована отлично. Рашид интересный собеседник знающий Абхазию. Рекомендую!
