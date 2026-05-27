Вот вы неспешно шагаете по набережной Махаджиров под сенью столетних эвкалиптов и пальм, вдыхая аромат субтропиков.
А через два часа стоите в ущелье Черниговка, где воздух наполнен влагой и свежестью реликтового леса.
По дороге вас ждёт дегустация вина, сыра и копчёного мяса, а ещё живые истории об Абхазии: от древнего царства до обычаев апсуара.
А через два часа стоите в ущелье Черниговка, где воздух наполнен влагой и свежестью реликтового леса.
По дороге вас ждёт дегустация вина, сыра и копчёного мяса, а ещё живые истории об Абхазии: от древнего царства до обычаев апсуара.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Пицунды
9:30–10:00 — дегустация. Вы попробуете местное вино, сыр и копчёное мясо
11:20–12:20 — набережная Махаджиров в Сухуме. Вы прогуляетесь мимо зданий в стиле модерн, пальм и столетних эвкалиптов. Увидите ротонды, драматический театр и остатки старой городской инфраструктуры.
12:45–13:20 — обед (по желанию)
13:40–14:40 — ущелье Черниговка. Живописное место с водопадами и бирюзовыми бассейнами. Гид познакомит с реликтовыми колхидскими лесами, где лианы обвивают буки, и расскажет, как горные породы и растительность создают целебный микроклимат.
14:50–16:10 — возвращение в Пицунду
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter, вход в ущелье Черниговка, дегустация
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник и пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице 23 июля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 18 туристов
С 2006 года на рынке экскурсионных услуг. Широкий выбор направлений для любых путешествий.
Входит в следующие категории Пицунды
Похожие экскурсии на «Из Пицунды в Черниговку и Сухум»
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Пицунды к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: У вашего отеля
29 мая в 10:00
30 мая в 10:00
14 150 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде или из Гагры/от границы за доплату
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 950 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды
Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
1600 ₽ за человека