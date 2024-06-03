1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
«Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1400011 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Воздушный коктейль Пицунды: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир древней истории и уникальной природы Пицунды, наслаждаясь каждым моментом этой экскурсии
Начало: В центре Пицунды
«Вы прогуляетесь по набережной, с которой открывается очень красивый вид на бухту, Мюссерские холмы и горы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Сухум из Пицунды: набережная, ботанический сад, питомник обезьян
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
«В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
«Атмосферная набережная Махаджиров»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1760014 080₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
- ЕЕлена30 мая 2024Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
- ММарина11 мая 2024Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!
- ВВладимир20 декабря 2023В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром Джения. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне с Грузией. Сначала
- ЛЛюция30 октября 2023Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную и спокрйную езду🫶
- ММаргарита26 августа 2023Насыщенная интересная экскурсия)
- ММайя8 августа 2023Несколько лет подряд езжу в Абхазию и постоянно обращаюсь к данной команде гидов, конкретно- 2-ой год подряд сотрудничаем с Русланом.
- ННаталья30 июля 2023Замечательная экскурсия, с полным погружением в историю, удивительная природа, красивый Сухум, все в удобном для нас темпе. И во многом благодаря нашему гиду Руслану. Всем рекомендуем.
- ЮЮлия30 сентября 2022Наш гид в Сухуме и Черниговке - Адгур. К сожалению, с погодой в этот день очень не повезло, поэтому именно
- ЕЕвгения8 июля 2022Экскурсию проводила гид Оксана, очень интересно и видно, она прям всей душой болеет Абхазией. Время пролетело незаметно. Желаю побольше слушателей Оксане!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Набережная»
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