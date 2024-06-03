Экскурсии по набережной Пицунды

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Пицунде, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
137 отзывов
Пицунда: озеро Рица, Новый Афон, Гагры - погружение в красоту и историю
Познайте дух Абхазии, посетив её жемчужины: озеро Рица, Новый Афон и Гагры. Насладитесь красотой и узнайте уникальные традиции
Начало: Из отеля Гагра-Пицунде, кпп Псоу +1000,возможно из...
«Вы впечатлитесь изумительным цветом его воды, погуляете по живописной набережной и подышите свежим воздухом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1400011 200 за всё до 5 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Воздушный коктейль Пицунды: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир древней истории и уникальной природы Пицунды, наслаждаясь каждым моментом этой экскурсии
Начало: В центре Пицунды
«Вы прогуляетесь по набережной, с которой открывается очень красивый вид на бухту, Мюссерские холмы и горы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Путешествие в Сухум из Пицунды: набережная, ботанический сад, питомник обезьян
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
«В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
«Атмосферная набережная Махаджиров»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Всё на отлично. Рекомендую. Если у вас что-то не получилось или что-то не понравилось, то это вы не обговорили с гидом.
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения путешествия! Успели посмотреть все, что хотели. Очень комфортная машина для путешествия с ребенком (3 года), аккуратная езда. Спасибо большое, теперь только к Вам!
    Замечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершенияЗамечательный гид! Однозначно буду советовать всем друзьям и знакомым. Замечательно все от момента встречи до завершения
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
    Адгур интеллигентный, культурный, рассказывает чётко и ясно, интересно. Подстроился под наши пожелания, не было ничего лишнего. Комфортный автомобиль! Нигде никого не ждали, никаких навязанных магазинов и точек, как в организованных экскурсиях. Теперь только такой формат экскурсий! Очень рекомендуем!
  • В
    Владимир
    20 декабря 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром Джения. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне с Грузией. Сначала
    читать дальше

    заехали в питомник обезьян, основанный в 1927 году как научно-исследовательский центр по изучению человеческих болезней и их лечению путем проведения опытов на приматах. Расположен на склоне горы Трапеция. Обезьян много, но одних и тех же видов - павиан анубис, павиан гамадрил, разные макаки, капуцин (правда капуцинская клетка была либо пустая, либо попрятались за загородкой). Выглядят довольно грустно, клетки старые. Можно покормить, корм продается, но в несезон не видно человека, который бы этот корм продал. Билет по 300 руб. Из посетителей был я один. Гид-водитель довез из Пицунды до этого питомника, потом - до набережной часов в 12. И встретились с ним потом в 16:00 у Ботанического сада, и домой. На набережной интересно, море штормило в этот день, пофотографировался везде, с фонтанами, колоннадой, в порту, на фоне разных зданий, есть интересное кафе для общения и игры в нарды, домино -"Брехаловка". Сходил в ресторан "Нартаа" на побережье, фирменные блюда - хачапури-лодочка, мамалыга с твердым и мягким сыром, очень вкусная форель, зеленый чай в чайнике (счет на 1000 руб.). Есть стейки из сёмги, барабулька, шашлыки, люля-кебабы, купаты, курица, бефстроганов из говядины, куч-мач из требухи, креветки тигровые, штук 15 видов салатов (овощной, из свежих овощей, греческий, оливье, грибной, мексиканский, цезари и т. д.), 2 вида пиццы, 4 вида супа (из говядины, харчо, солянка и куриный), соленья всякие, сыры, яичницы, фасоль, мороженое, коньяк, виски, шампанское, вина, чача, водка, пиво, соки из пакетов, компоты, лимонады, пепси, кока-кола, кофе, чаи, соусы, гарниры - рис и разная картошка, Обслуживают быстро. Ресторан оформлен в виде большого абхазского двора. Потом ушел из прибрежной зоны. Дошел пешком до Ботанического сада, основанного в 1838 году в тогдашнем Сухум-кале, площадью более 30 га, на которых произрастают почти 5000 видов и сортов деревьев, кустарников, травянистых растений софора японская, эскаллония клейкая чилийская, самшит колхидский, хеномелес японская, церцис европейский, лоропеталум китайский, нандина домашняя, ливитона китайская, болотный кипарис, абелия, бирючина японская, авокадо, гортензия дуболистная, ксантоципарис вьетнамский, красивоплодник японский, спирея Тунберга китайская, аралия бумажная тайваньская, османт душистый, хамеропс низкий средиземноморский, араукария чилийская,каркас китайский, гингко двулопастный, аукуба японская, липа кавказская, секвойя вечноживущая, фейхоа южноамериканская, коричник камфорный, кипарисовик, разные кактусы, красивые бамбуковые рощи, немножко цветов и еще много чего. Очень интересно и познавательно. Билет - 300 руб. Затем зашел в Абхазский государственный музей рядом с Ботаническим садом. Довольно обычный, 2 этажа. Макеты, старые черепки, одежда, предметы утвари и т. д. Один раз можно сходить.

  • Л
    Люция
    30 октября 2023
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную и спокрйную езду🫶
  • М
    Маргарита
    26 августа 2023
    Воздушный коктейль Пицунды
    Насыщенная интересная экскурсия)
  • М
    Майя
    8 августа 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Несколько лет подряд езжу в Абхазию и постоянно обращаюсь к данной команде гидов, конкретно- 2-ой год подряд сотрудничаем с Русланом.
    читать дальше

    Спасибо,как всегда всё информативно, неизбито. Маршрут всегда может изменить под вас, что для нас очень важно. Руслан, мы любим тебя😁До встречи в следующем году!

  • Н
    Наталья
    30 июля 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Замечательная экскурсия, с полным погружением в историю, удивительная природа, красивый Сухум, все в удобном для нас темпе. И во многом благодаря нашему гиду Руслану. Всем рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    30 сентября 2022
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Наш гид в Сухуме и Черниговке - Адгур. К сожалению, с погодой в этот день очень не повезло, поэтому именно
    читать дальше

    Сухум видели мало - под проливным дождем не погуляешь. Правда, позже прояснилось, и Адгуру удалось показать нам вечернюю столицу: набережная, Брехаловка (местная достопримечательность:)), суперфонтан у театра… Красиво! Но это вечером, а днем заехали в горы на заброшенную и очень живописную гидроэлектростанцию - просто супер! Под дождем было страшновато, но очень и очень впечатляюще, такая горная река - мощь! Там же и пообедали. У фермеров купили свежайшие фрукты. Далее по плану - Черниговка, термальный источник. С удовольствием погрелись в горячей водичке, местной грязью также не побрезговали. Нужно быть готовыми, что здесь всё очень просто - от раздевалок до туалетов. Просто закройте глаза в бассейне и наслаждайтесь природой! В общем, поездкой остались довольны. Гид нас не торопил, всё прошло замечательно! Спасибо, Адгур.

  • Е
    Евгения
    8 июля 2022
    Воздушный коктейль Пицунды
    Экскурсию проводила гид Оксана, очень интересно и видно, она прям всей душой болеет Абхазией. Время пролетело незаметно. Желаю побольше слушателей Оксане!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пицунде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
  2. Воздушный коктейль Пицунды
  3. Путешествие в Сухум из Пицунды
  4. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
Сейчас в Пицунде в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 14 080 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Пицунде, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Пицунды. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам