Экскурсии на водопады из Пицунды

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопады» в Пицунде, цены от 10 264 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
50 отзывов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
209 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264 за всё до 7 чел.
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
41 отзыв
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
«Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские слезы и узнаете их легенду»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды: незабываемое приключение
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным местам Абхазии
Начало: Ваш адрес в Пицунде или Пицундский поворот
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000 за всё до 8 чел.
Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
«А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1760014 080 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    С детьми было комфортно.
    С детьми было комфортноС детьми было комфортноС детьми было комфортно
  • И
    Илья
    7 мая 2024
    Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
    Отличное путешествие! Мы были с гидом Алхас, на Тойоте 777, все очень понравилось, качественно предоставлена информация, посещены все интересные локации! Дети в восторге! Спасибо огромное!
  • Л
    Люция
    30 октября 2023
    Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
    Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную и спокрйную езду🫶
  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
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    прокатились на тарзанке (а некоторые и по несколько раз), побывали на дегустации, попели песни, протанцевали и прокатились с ветерком. Наш день прошел на 10 баллов. Спасибо огромное Алану за подробные рассказы, и увлекательное путешествие.

  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
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    ответа. Маршрут был составлен так, чтобы мы не сталкивались с большим количеством туристов. С нами был маленький ребёнок, учитывая это Алан ехал аккуратно, даже по горной дороге к водопаду. Совет: До экскурсии не покупайте нигде вино, мёд, чай. Вас завезут в такие места, где эти продукты действительно качественные. Я пожалела, что потратилась на это до экскурсии.

    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто ничего не сказать, поэтому
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    постараюсь быть краткой и убедительной - наша поездка была просто ФАНТАСТИЧЕСКОЙ!!! А теперь четко и по факту почему: 1. Строго по времени у ворот нашей локации стоял чистый белый минивэн идеальной чистоты внутри с ароматизированным салоном. 2. Нас с мужем поприветствовал и любезно открыл двери авто аккуратный, подтянутый молодой человек с открытым лицом и небесной красоты глазами! 3. В самом начале поездки Алан все четко и структурно рассказал нам, как будет строиться наша программа и буквально укутал нас своим приятным голосом с еле заметным акцентом и хорошо поставленной речью. 4. Поскольку я жутко любопытная, и у меня в таких поездках всегда миллион вопросов, гид мастерски нашел ключик к моей манере получения информации и уже через несколько минут мне не хотелось влезать с вопросами, потому что стало абсолютно ясно, что Алан ничего не упустит, все подмечает и непременно ответит на все наши вопросы, и с этого момента - экскурсия буквально полилась: настолько тонко была найдена манера подачи информации, что фактически это была как будто не экскурсия - это было самое незабываемое путешествие как будто с лучшим другом, который точно знает, чем тебя удивить, где сделать паузу, на что обратить внимание! Не буду углубляться в детали поездки - наверно не хочется как бы «расплескать» что ли эмоции сегодняшнего невероятного, удивительного дня, который, я уверена мы с мужем будем вспоминать до самой старости, но я одно могу сказать - это было самое яркое и незабываемое событие последних 2х лет! Команде Илана, прекрасному Алану огромное спасибо!!! Ребята, знайте - вы предоставляете изумительный сервис на блестящем уровне и у вас уникальный продукт - делиться частичкой души и навсегда влюблять в свою Родину - Абхазию, страну фантастической красоты и огромной души! PS. У меня очень немногословный и внешне неэмоциональный муж, и уж поверьте, для меня его счастливая улыбка всю поездку была самой высокой оценкой моего выбора! 😜

    Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2023
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так
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    как не все посмотрели. Хотелось конечно увидеть больше, но здесь нельзя торопиться. Нужно наслаждаться каждой картинкой. В процессе экскурсии был небольшой гастротур, мой муж даже сначала ратроился немного… Но когда попробовал местное мясо, сыр и вино его мнение изменилось:))), чай, мед все это отличается от того что мы едим в Новосибирске. Очень интересно было слушать и узнавать что-то новое от нашего гида, который любит свою родину. Спасибо Вам, Аста,за новые впечатления!!!!

  • Я
    Яна
    7 мая 2023
    Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
    Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с
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    удовольствием все 9 часов экскурсии возвращались к темам религии, воспитания, традиций, отношений к миру вокруг. Кстати, мир вокруг в день экскурсии был удивительным и разнообразным. Такого количества фотографий я не делала давно: водопады, реки, озера, растения, деревья, горы, пейзажи, люди, еда… Все было очень интересным благодаря комментариям и знаниям Астамура! Всем очень советуем эту душевную поездкув его душевной компании.

    Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещёАста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё
  • Е
    Елена
    13 ноября 2022
    Новый Афон, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопады
    Вчера посетила экскурсию по Золотому кольцу Абхазии. Абхазию посещала впервые,но после экскурсии возникло желание вернуться туда снова. Необыкновенная природа,чистый воздух,
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    потрясающие виды и умиротворение-то,чего так не хватает в современных мегаполисах. Вел экскурсию Беслан, водитель Феликс. Гид рассказал много интересных вещей о стране,ее обычаях и традиицях. Экскурсия прошла интересно, увлекательно и очень весело. Несмотря на дождливую погоду,я осталась очень довольна. Спасибо большое Алине за организацию.

  • В
    Владислав
    10 ноября 2022
    Новый Афон, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопады
    На все сто!!)

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Впервые в Абхазии (из Пицунды)
  2. Душевное путешествие по Абхазии (из Пицунды)
  3. Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Пицунды)
  4. Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды
  5. Термальные источники, чарующая Черниговка и набережная Сухума
Какие места ещё посмотреть в Пицунде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
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