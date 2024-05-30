1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
«Гегский водопад — самый полноводный и высокий в Абхазии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Абхазия - история, традиции и живописные места
Абхазия - живописный уголок Земли. Вы узнаете её историю, увидите озеро Рица, каньоны и водопады, а также попробуете местные деликатесы
Начало: Ваш отель в Пицунде
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
1283010 264₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Увлекательная экскурсия в сердце Абхазии: озеро Рица и водопады
Абхазия ждет вас с её живописными пейзажами, водопадами и озером Рица. Уникальная экскурсия с пикником и дегустацией местных продуктов
Начало: в Пицунде или по договоренности
«Коснетесь водопадов Девичьи и Мужские слезы и узнаете их легенду»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный джип-тур на Гегский водопад из Пицунды: незабываемое приключение
Забудьте о стандартных экскурсиях и отправьтесь в захватывающее путешествие на джипе по живописным местам Абхазии
Начало: Ваш адрес в Пицунде или Пицундский поворот
Расписание: Ежедневно 07:00, 08:00, 09:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Термальные источники, живописная Черниговка и набережная Сухума в одной экскурсии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторического наследия Пицунды, наслаждаясь уникальными местами и традиционным гостеприимством
Начало: В вашем отеле в Пицунде
«А закончится маршрут широким бурным 6-метровым водопадом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1760014 080₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 мая 2024С детьми было комфортно.
- ИИлья7 мая 2024Отличное путешествие! Мы были с гидом Алхас, на Тойоте 777, все очень понравилось, качественно предоставлена информация, посещены все интересные локации! Дети в восторге! Спасибо огромное!
- ЛЛюция30 октября 2023Спасибо Леониду за очень интересный рассказ об истории и традициях Абхазии, за комфортную и спокрйную езду🫶
- ЕЕкатерина21 сентября 2023Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
- ЕЕкатерина20 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
- ННаталья15 сентября 2023Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто ничего не сказать, поэтому
- ЮЮлия23 мая 2023Сбежав от аллергии из Сибири мы решили, вернее нам посоветовали, съездить на эту экскурсию. Мы остались довольны!!! Вернёмся обязательно так
- ЯЯна7 мая 2023Аста был великолепен! И как рассказчик, и как водитель, и как носитель абхазских традиций. И ещё как философ))) мы с
- ЕЕлена13 ноября 2022Новый Афон, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопадыВчера посетила экскурсию по Золотому кольцу Абхазии. Абхазию посещала впервые,но после экскурсии возникло желание вернуться туда снова. Необыкновенная природа,чистый воздух,
- ВВладислав10 ноября 2022Новый Афон, Юпшарский каньон, озеро Рица и водопадыНа все сто!!)
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Водопады»
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