Адгур проводит ещё 2 экскурсии

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Путешествие в Сухум из Пицунды

Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране
Сухум — один из древнейших городов мира. Он помнит и лучшие времена, но заслуживает внимания путешественников.

Вы ощутите пульс Сухума на набережной, увидите все главные достопримечательности и вдохновитесь прогулкой по Ботаническому саду. А я познакомлю вас с Абхазией — ее прошлым и настоящим, традициями и кухней.
5
11 отзывов
Путешествие в Сухум из Пицунды
Путешествие в Сухум из Пицунды
Путешествие в Сухум из Пицунды

Описание экскурсии

Самобытный Сухум

В Сухум мы отправимся на машине, но город будем исследовать пешком. В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума. Мы не попустим символ города — колоннаду в неоклассическом стиле, легендарное кафе «Брехаловка» и великолепный фонтан с грифонами. А говорить будем и об истории города, и о прошлом Абхазии. Вы услышите наши легенды, познакомитесь с традициями и узнаете о современной жизни Страны Души.

Ботанический сад и питомник обезьян

Следом вас ждут почти райские тропы, красочные цветы и буйная зелень Сухумского ботанического сада. Вы насладитесь прогулкой и подышите свежим воздухом, рассматривая растения, привезенные со всех сторон света. В завершение посетим обезьяний питомник, где можно покормить этих забавных животных.

Если захотите, остановимся пообедать во вкусном кафе с демократичными ценами. В любом случае, я с радостью расскажу об абхазской кухне!

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Гагре, Пицунде или Цандрипше. Если вы планируете съездить в Сухум из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
  • Дополнительные расходы:
    — билет в Ботанический сад (400 ₽/взрослые, 100 ₽/дети)
    — билет в обезьяний питомник (400 ₽/взрослые, 100 ₽/дети)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур
Адгур — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3149 туристов
Меня зовут Адгур. Я родился и вырос в Абхазии. Постараюсь так показать свою Родину, чтобы вы полюбили ее так же, как люблю ее я… Расскажу много интересного о культуре, обычаях
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и истории Абхазии. Не только хороший гид, но и отличный водитель, с которым не надо беспокоиться за свою безопасность. Порядочный и пунктуальный человек. Помогу в приобретении качественных продуктов и вина. Никогда не позволю продать своим гостям то, что не принес бы своей семье на стол. Моя команда состоит из трех человек, которые сделают Ваш отдых идеальным. Узнавайте и влюбляйтесь в Абхазию вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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А
Спасибо большое Адгуру за прекрасную экскурсию! Абхазия действительно страна души и душевных людей, таких как Адгур.
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Ю
Адгур очень интересный собеседник,всё показал и рассказал.
м
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Владимир
В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне с Грузией. Сначала заехали в питомник обезьян, основанный в 1927 году как научно-исследовательский центр
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по изучению человеческих болезней и их лечению путем проведения опытов на приматах. Расположен на склоне горы Трапеция. Обезьян много, но одних и тех же видов - павиан анубис, павиан гамадрил, разные макаки, капуцин (правда капуцинская клетка была либо пустая, либо попрятались за загородкой). Выглядят довольно грустно, клетки старые. Можно покормить, корм продается, но в несезон не видно человека, который бы этот корм продал. Билет по 300 руб. Из посетителей был я один. Гид-водитель довез из Пицунды до этого питомника, потом - до набережной часов в 12. И встретились с ним потом в 16:00 у Ботанического сада, и домой. На набережной интересно, море штормило в этот день, пофотографировался везде, с фонтанами, колоннадой, в порту, на фоне разных зданий, есть интересное кафе для общения и игры в нарды, домино. Сходил в ресторан на побережье, фирменные блюда - хачапури-лодочка, мамалыга с твердым и мягким сыром, очень вкусная форель, зеленый чай в чайнике (счет на 1000 руб.). Есть стейки из сёмги, барабулька, шашлыки, люля-кебабы, купаты, курица, бефстроганов из говядины, куч-мач из требухи, креветки тигровые, штук 15 видов салатов (овощной, из свежих овощей, греческий, оливье, грибной, мексиканский, цезари и т. д.), 2 вида пиццы, 4 вида супа (из говядины, харчо, солянка и куриный), соленья всякие, сыры, яичницы, фасоль, мороженое, коньяк, виски, шампанское, вина, чача, водка, пиво, соки из пакетов, компоты, лимонады, пепси, кока-кола, кофе, чаи, соусы, гарниры - рис и разная картошка, Обслуживают быстро. Ресторан оформлен в виде большого абхазского двора. Потом ушел из прибрежной зоны. Дошел пешком до Ботанического сада, основанного в 1838 году в тогдашнем Сухум-кале, площадью более 30 га, на которых произрастают почти 5000 видов и сортов деревьев, кустарников, травянистых растений софора японская, эскаллония клейкая чилийская, самшит колхидский, хеномелес японская, церцис европейский, лоропеталум китайский, нандина домашняя, ливитона китайская, болотный кипарис, абелия, бирючина японская, авокадо, гортензия дуболистная, ксантоципарис вьетнамский, красивоплодник японский, спирея Тунберга китайская, аралия бумажная тайваньская, османт душистый, хамеропс низкий средиземноморский, араукария чилийская,каркас китайский, гингко двулопастный, аукуба японская, липа кавказская, секвойя вечноживущая, фейхоа южноамериканская, коричник камфорный, кипарисовик, разные кактусы, красивые бамбуковые рощи, немножко цветов и еще много чего. Очень интересно и познавательно. Билет - 300 руб. Затем зашел в Абхазский государственный музей рядом с Ботаническим садом. Довольно обычный, 2 этажа. Макеты, старые черепки, одежда, предметы утвари и т. д. Один раз можно сходить.

В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне
В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне
В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне
В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне
В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне
В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне
В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне
В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне+2
В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне
В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне
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Дарья
Адгур - прекрасный рассказчик и приятный собеседник. Никакая погода не испортит путешествие. Отмечу, что все истории не заученные, отчего они ценнее. После Экскурсии сложилась полная картина о стране и ее местных жителях, их истории, культуре, современной жизни и языке.
Отдельное спасибо, что не стали нас возить по дегустациям.
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М
Несколько лет подряд езжу в Абхазию и постоянно обращаюсь к данной команде гидов, конкретно- 2-ой год подряд сотрудничаем с Русланом. Спасибо,как всегда всё информативно, неизбито. Маршрут всегда может изменить под вас, что для нас очень важно. Руслан, мы любим тебя😁До встречи в следующем году!
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Т
Мы брали индивидуальные экскурсии в г. Сухум и г. Гагра. Хочу выразить огромную благодарность гиду Ахре за потрясающие проведеные экскурсии по Абхазии и великолепную подачу информации!!! Он отличный знаток истории своей страны.
Однозначно рекомендую этого профессионального гида!!!
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