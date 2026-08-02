Адгур проводит ещё 2 экскурсии

Вы ощутите пульс Сухума на набережной, увидите все главные достопримечательности и вдохновитесь прогулкой по Ботаническому саду. А я познакомлю вас с Абхазией — ее прошлым и настоящим, традициями и кухней.
Описание экскурсии
Самобытный Сухум
В Сухум мы отправимся на машине, но город будем исследовать пешком. В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума. Мы не попустим символ города — колоннаду в неоклассическом стиле, легендарное кафе «Брехаловка» и великолепный фонтан с грифонами. А говорить будем и об истории города, и о прошлом Абхазии. Вы услышите наши легенды, познакомитесь с традициями и узнаете о современной жизни Страны Души.
Ботанический сад и питомник обезьян
Следом вас ждут почти райские тропы, красочные цветы и буйная зелень Сухумского ботанического сада. Вы насладитесь прогулкой и подышите свежим воздухом, рассматривая растения, привезенные со всех сторон света. В завершение посетим обезьяний питомник, где можно покормить этих забавных животных.
Если захотите, остановимся пообедать во вкусном кафе с демократичными ценами. В любом случае, я с радостью расскажу об абхазской кухне!
Организационные детали
- Я заберу вас в вашем отеле в Гагре, Пицунде или Цандрипше. Если вы планируете съездить в Сухум из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.
- Дополнительные расходы:
— билет в Ботанический сад (400 ₽/взрослые, 100 ₽/дети)
— билет в обезьяний питомник (400 ₽/взрослые, 100 ₽/дети)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
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Отдельное спасибо, что не стали нас возить по дегустациям.
Однозначно рекомендую этого профессионального гида!!!