Адгур проводит ещё 2 экскурсии

Сухум — один из древнейших городов мира. Он помнит и лучшие времена, но заслуживает внимания путешественников. Вы ощутите пульс Сухума на набережной, увидите все главные достопримечательности и вдохновитесь прогулкой по Ботаническому саду. А я познакомлю вас с Абхазией — ее прошлым и настоящим, традициями и кухней.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самобытный Сухум

В Сухум мы отправимся на машине, но город будем исследовать пешком. В первую очередь погуляем по набережной Махаджиров — здесь вы прочувствуете ритм жизни и колорит Сухума. Мы не попустим символ города — колоннаду в неоклассическом стиле, легендарное кафе «Брехаловка» и великолепный фонтан с грифонами. А говорить будем и об истории города, и о прошлом Абхазии. Вы услышите наши легенды, познакомитесь с традициями и узнаете о современной жизни Страны Души.

Ботанический сад и питомник обезьян

Следом вас ждут почти райские тропы, красочные цветы и буйная зелень Сухумского ботанического сада. Вы насладитесь прогулкой и подышите свежим воздухом, рассматривая растения, привезенные со всех сторон света. В завершение посетим обезьяний питомник, где можно покормить этих забавных животных.

Если захотите, остановимся пообедать во вкусном кафе с демократичными ценами. В любом случае, я с радостью расскажу об абхазской кухне!

Организационные детали

Я заберу вас в вашем отеле в Гагре, Пицунде или Цандрипше. Если вы планируете съездить в Сухум из Сочи, то мы можем встретиться на границе с Абхазией.

Дополнительные расходы:

— билет в Ботанический сад (400 ₽/взрослые, 100 ₽/дети)

— билет в обезьяний питомник (400 ₽/взрослые, 100 ₽/дети)

Пересечение границы