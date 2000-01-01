Еще несколько необычных экскурсий в Пицунде

  1. Абхазия
  2. Экскурсии

Воздушный коктейль Пицунды

Прогулка по самым интересным местам черноморского курорта с легким погружением в историю

Полина
Полина – представитель из Пицунды
В Античности в Пицунде останавливались корабли Александра Македонского, позже генуэзцы основывали торговые колонии, а в прошлом веке город 🏙️ стал престижным курортом и местом съемок знаменитого фильма «Алые паруса».

На прогулке 👣 по этой древней земле вы познакомитесь с символами разных вех, посетите мандариновый сад и узнаете о пользе пицундского воздуха, который называют «воздушным коктейлем».
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 2 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Воздушный коктейль Пицунды
Воздушный коктейль Пицунды

Что вас ожидает

Визитные карточки Пицунды
Вы прогуляетесь 👣 по набережной, с которой открывается очень красивый вид на бухту, Мюссерские холмы и горы ⛰️. Увидите один из символов Пицунды — статую «Ныряльщики», а также старый маяк, статую Медея и Пицундский храм. Познакомитесь, в общих чертах, с историей 📖 города, основанного древними греками как порт Питиус, позже переходящего во власть римлян, византийцев, абхазов, генуэзцев, османов, вошедших в 19 веке в состав Российской империи и ставших престижным советским курортом.

Природа курортной Пицунды
На прогулке вы обязательно оцените особый воздух, наполненный целебными ароматами флоры и обогащенный морскими солями. Откроете одну из главных достопримечательностей 🏛️ города, которая отличает его от других черноморских курортов: озеро Инкит, в прошлом — гавань античного Питиуса. Вы услышите предание о кораблях Александра Македонского, и мифы, которыми оброс водоем. Прогуляетесь по реликтовой сосновой роще и мандариновому саду, где сможете набрать сочных натуральных фруктов 🍎. А если захотите — пройдемся до песчаного пляжа в Лидзаве, который оценят любители спокойного и размеренного отдыха.

🏛 При желании вы сможете посетить дом-музей Георгия Хецуриани — народного умельца, собравшего потрясающую коллекцию из более, чем 2000 этнографических экспонатов.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в музей 🖼 (200 руб. /человека) и на территорию храма с экскурсоводом (100 руб. /человека), а также питание (опционально).

Начало и место завершения
🚩 в центре Пицунды
Воздушный коктейль Пицунды
Воздушный коктейль Пицунды
Воздушный коктейль Пицунды
Воздушный коктейль Пицунды
Воздушный коктейль Пицунды
Воздушный коктейль Пицунды
Воздушный коктейль Пицунды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Полина
Полина
Здравствуйте, меня зовут Полина. Приехав в Абхазию в командировку, я полюбила ее с первого взгляда и поняла, что хочу здесь жить. Четыре года назад моя мечта сбылась. Вместе с командой гидов покажем вам самые живописные места этой удивительной страны и расскажем о ней действительно интересные факты!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Пицунде

Душевная экскурсия в сердце Абхазии
От 9 000
7 часов
Душевная экскурсия в сердце Абхазии
8 отзывов
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края — с легендами и дегустациями
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
8 500
9 часов
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
6 отзывов
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
5 000
7 часов
Путешествие на озеро Рица из Пицунды
5 отзывов
Вдохновиться красотой природы, узнать местные легенды и полюбить Абхазию
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
2 950
3.5 часа
Этнографический дом-музей Хецуриани в Пицунде
4 отзыва
Познакомиться с культурой народов Кавказа на примере редких экспонатов из частной коллекции
Из Пицунды — в Новый Афон!
5 000
6 часов
Из Пицунды — в Новый Афон!
1 отзыв
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Путешествие в Сухум из Пицунды
7 500
7 часов
Путешествие в Сухум из Пицунды
Проникнуться самобытной столицей Абхазии, полюбоваться Ботаническим садом и узнать главное о стране