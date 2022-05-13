Еще несколько необычных экскурсий в Пицунде

Лучшее время для посещения Пицунды - июль и август. В эти месяцы здесь тепло и солнечно, что идеально подходит для прогулок и отдыха на пляже. Май, июнь и сентябрь также подходят для поездки: в это время погода мягче, а туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием и красотой природы. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной может быть прохладно и дождливо, что ограничивает возможности для прогулок на свежем воздухе.

В Пицунде, где когда-то останавливались корабли Александра Македонского, а позже генуэзцы основывали торговые колонии, вас ждет увлекательная прогулка. Пройдитесь по набережной с видом на бухту и горы, посетите статую «Ныряльщики», старый маяк и Пицундский храм. Узнайте о богатой истории города, оцените целебный воздух, прогуляйтесь по реликтовой сосновой роще и мандариновому саду. Завершите экскурсию посещением дома-музея Георгия Хецуриани

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Визитные карточки Пицунды

Вы прогуляетесь по набережной, с которой открывается очень красивый вид на бухту, Мюссерские холмы и горы. Увидите один из символов Пицунды — статую «Ныряльщики», а также старый маяк, статую Медеи и Пицундский храм. Познакомитесь, в общих чертах, с историей города, который был основан древними греками как порт Питиус, позже перешел во власть римлян, византийцев, абхазов, генуэзцев, османов, вошел в 19 веке в состав Российской империи и стал престижным советским курортом.

Природа курортной Пицунды

На прогулке вы обязательно оцените особый воздух, наполненный целебными ароматами флоры и обогащенный морскими солями. Откроете одну из главных достопримечательностей города, которая отличает его от других черноморских курортов: озеро Инкит, в прошлом — гавань античного Питиуса. Вы услышите предание о кораблях Александра Македонского и мифы, которыми оброс водоем. Прогуляетесь по реликтовой сосновой роще и мандариновому саду, где сможете набрать сочных натуральных фруктов. А если захотите — пройдемся до песчаного пляжа в Лидзаве, который оценят любители спокойного и размеренного отдыха.

🏛 При желании вы сможете посетить дом-музей Георгия Хецуриани — народного умельца, собравшего потрясающую коллекцию из более, чем 2000 этнографических экспонатов.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в музей (200 руб. /человека) и на территорию храма с экскурсоводом (100 руб. /человека), а также питание (опционально).