Еще несколько необычных экскурсий в Пицунде

Что вас ожидает

Визитные карточки Пицунды

Вы прогуляетесь 👣 по набережной, с которой открывается очень красивый вид на бухту, Мюссерские холмы и горы ⛰️. Увидите один из символов Пицунды — статую «Ныряльщики», а также старый маяк, статую Медея и Пицундский храм. Познакомитесь, в общих чертах, с историей 📖 города, основанного древними греками как порт Питиус, позже переходящего во власть римлян, византийцев, абхазов, генуэзцев, османов, вошедших в 19 веке в состав Российской империи и ставших престижным советским курортом.

Природа курортной Пицунды

На прогулке вы обязательно оцените особый воздух, наполненный целебными ароматами флоры и обогащенный морскими солями. Откроете одну из главных достопримечательностей 🏛️ города, которая отличает его от других черноморских курортов: озеро Инкит, в прошлом — гавань античного Питиуса. Вы услышите предание о кораблях Александра Македонского, и мифы, которыми оброс водоем. Прогуляетесь по реликтовой сосновой роще и мандариновому саду, где сможете набрать сочных натуральных фруктов 🍎. А если захотите — пройдемся до песчаного пляжа в Лидзаве, который оценят любители спокойного и размеренного отдыха.

🏛 При желании вы сможете посетить дом-музей Георгия Хецуриани — народного умельца, собравшего потрясающую коллекцию из более, чем 2000 этнографических экспонатов.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты 🎫 в музей 🖼 (200 руб. /человека) и на территорию храма с экскурсоводом (100 руб. /человека), а также питание (опционально).