Еще несколько необычных экскурсий в Пицунде

📜 Узнать историю Пицунды от древних греков до современности
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Пицунды - июль и август. В эти месяцы здесь тепло и солнечно, что идеально подходит для прогулок и отдыха на пляже. Май, июнь и сентябрь также подходят для поездки: в это время погода мягче, а туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием и красотой природы. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать, что зимой и ранней весной может быть прохладно и дождливо, что ограничивает возможности для прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная Пицунды
Статуя «Ныряльщики»
Старый маяк
Статуя Медеи
Пицундский храм
Дом-музей Георгия Хецуриани
Описание экскурсии
Визитные карточки Пицунды
Вы прогуляетесь по набережной, с которой открывается очень красивый вид на бухту, Мюссерские холмы и горы. Увидите один из символов Пицунды — статую «Ныряльщики», а также старый маяк, статую Медеи и Пицундский храм. Познакомитесь, в общих чертах, с историей города, который был основан древними греками как порт Питиус, позже перешел во власть римлян, византийцев, абхазов, генуэзцев, османов, вошел в 19 веке в состав Российской империи и стал престижным советским курортом.
Природа курортной Пицунды
На прогулке вы обязательно оцените особый воздух, наполненный целебными ароматами флоры и обогащенный морскими солями. Откроете одну из главных достопримечательностей города, которая отличает его от других черноморских курортов: озеро Инкит, в прошлом — гавань античного Питиуса. Вы услышите предание о кораблях Александра Македонского и мифы, которыми оброс водоем. Прогуляетесь по реликтовой сосновой роще и мандариновому саду, где сможете набрать сочных натуральных фруктов. А если захотите — пройдемся до песчаного пляжа в Лидзаве, который оценят любители спокойного и размеренного отдыха.
🏛 При желании вы сможете посетить дом-музей Георгия Хецуриани — народного умельца, собравшего потрясающую коллекцию из более, чем 2000 этнографических экспонатов.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в музей (200 руб. /человека) и на территорию храма с экскурсоводом (100 руб. /человека), а также питание (опционально).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Пицунды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Пицунде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 98 туристов
Здравствуйте, меня зовут Полина. Приехав в Абхазию в командировку, я полюбила ее с первого взгляда и поняла, что хочу здесь жить. Четыре года назад моя мечта сбылась. Вместе с командой гидов покажем вам самые живописные места этой удивительной страны и расскажем о ней действительно интересные факты!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Полина обладает поистине энциклопедическими знаниями об истории Абхазии! Мы услышали о людях, которые много сделали для развития этого региона, увидели древние постройки и сокровенные святые места… Стоит признаться, что мы читать дальшеуменьшить
даже не представляли,что первые поселения в Пицунде появились ещё до нашей эры! Полина встретила нас у отеля, а после экскурсии посоветовала (по нашей просьбе) отличный ресторанчик с абхазкой кухней. Исторические познания об Абхазии плавно переросли в гастрономическое удовольствие)) Спасибо за экскурсию!
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Ольга
Экскурсия очень понравилась! Долго сомневались, брать эту экскурсию или нет, поскольку Пицунда не большой городок и думали, что ничем не сможет нас удивить, но ошибались. Благодаря Полине Пицунда открылась с читать дальшеуменьшить
неожиданной стороны, как город с богатой историей и не менее интересной современной жизнью! Полина, как человек, не только любящий свой город, но и как историк - исследователь, показала нам очень интересные места. Удивили уцелевшие ворота, старая церковь и хорошо сохранившиеся остатки крепости и городища. Но особый восторг вызвали природные чудеса Пицунды - это было действительно незабываемо погулять в лесу, где в январе цветут подснежники! Спасибо Полине за наш детский восторг и прекрасно проведённый день в Пицунде!
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Т
Татьяна
Всем привет! Были сегодня на данной экскурсии. Гид- Полина. Полина переехала в Абхазию из России. Но сразу становится ясно, что Полина влюблена в Абхазию и свою работу гида делает с огромным обожанием этого читать дальшеуменьшить
края. Помимо рассказа по теме экскурсии, она много говорила про традиции и привычки населения Абхазии. С примерами из жизни. Вся экскурсия рассчитана на 2,5 часа. Они пролетели настолько незаметно, что мы не сразу поняли,что экскурсия закончилась. Экскурсия замечательная. Полину рекомендуем. Полный восторг!
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Сергей
Прекрасно провели время на ознакомительной экскурсии с Оксаной. Хороший рассказчик, глубокие знания и прекрасная подача. Помимо истории и достопримечательностей Пицунды подсказала и много бытовых вопросов. Рекомендую Оксану для погружения в ознакомление истории и облик города курорта.
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Ангелина
Полина, благодарим тебя за интересный маршрут, за неравнодушное отношение к полюбившейся стране и народу. Очень бы хотелось, чтобы Пицунда расцветала и стала самой великолепной и красивейшей здравницей с ее потрясающей историей и загадками.
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М
Мария
Рекомендую. Полина замечательный гид и человек. Всегда поможет и подскажет, ответит на все вопросы. Очень любит историю своей страны и знает удивительные истории. С ней время летит незаметно. Благодаря Полине мы полюбили Пицунду.