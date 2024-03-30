1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
«За один день вы увидите ее главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
2085016 680₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Воздушный коктейль Пицунды: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир древней истории и уникальной природы Пицунды, наслаждаясь каждым моментом этой экскурсии
Начало: В центре Пицунды
«На прогулке по этой древней земле вы познакомитесь с символами разных вех, посетите мандариновый сад и узнаете о пользе пицундского воздуха, который называют «воздушным коктейлем»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Сухум из Пицунды: набережная, ботанический сад, питомник обезьян
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Вы услышите наши легенды, познакомитесь с традициями и узнаете о современной жизни Страны Души»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья30 марта 2024Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
- ВВладимир20 декабря 2023В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром Джения. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне с Грузией. Сначала
- РРоман28 октября 2023Всем доброго времени суток. Спешу поделиться отзывом о нашем сегодняшнем мини путешествием по Абхазии. Это просто бомба… спасибо Раджу за
- ЕЕлена11 октября 2023Сказать что мы полюбили Абхазию мало! Мы просто растворились в любви к своей Родине, которую нам транслировал Алхас наш гид!!!
- ЕЕкатерина21 сентября 2023Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
- ЕЕкатерина20 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
- ННаталья15 сентября 2023Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто ничего не сказать, поэтому
- ММаргарита26 августа 2023Насыщенная интересная экскурсия)
- ММайя8 августа 2023Несколько лет подряд езжу в Абхазию и постоянно обращаюсь к данной команде гидов, конкретно- 2-ой год подряд сотрудничаем с Русланом.
- ННаталья30 июля 2023Замечательная экскурсия, с полным погружением в историю, удивительная природа, красивый Сухум, все в удобном для нас темпе. И во многом благодаря нашему гиду Руслану. Всем рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Обзорные»
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