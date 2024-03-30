Обзорные и познавательные экскурсии Пицунды

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Пицунде, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
48 отзывов
Экскурсия из Пицунды: водопады, озера, монастыри Абхазии
Абхазия удивит вас своими природными красотами и историческими памятниками. В один день вы увидите главные достопримечательности и попробуете местные деликатесы
«За один день вы увидите ее главные достопримечательности, узнаете о прошлом и настоящем страны: культуре, быте, традициях и обычаях»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
2085016 680 за всё до 7 чел.
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
8 часов
50 отзывов
Впервые в Абхазии (из Пицунды)
Джипинг к озеру Рица и Гегскому водопаду и знакомство с обычаями региона
Начало: В Пицунде, с Гагры доплата 1000р, с границы 1500р
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 8 чел.
Воздушный коктейль Пицунды
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Воздушный коктейль Пицунды: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир древней истории и уникальной природы Пицунды, наслаждаясь каждым моментом этой экскурсии
Начало: В центре Пицунды
«На прогулке по этой древней земле вы познакомитесь с символами разных вех, посетите мандариновый сад и узнаете о пользе пицундского воздуха, который называют «воздушным коктейлем»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Путешествие в Сухум из Пицунды
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Путешествие в Сухум из Пицунды: набережная, ботанический сад, питомник обезьян
Сухум - древний город с богатой историей. Погуляйте по набережной, посетите ботанический сад и питомник обезьян. Узнайте больше о культуре и традициях Абхазии
Начало: У вашего отеля
«Вы услышите наши легенды, познакомитесь с традициями и узнаете о современной жизни Страны Души»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    30 марта 2024
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Нам невероятно понравилось, несмотря на то что в Абхазии мы уже были. Путешествие было максимально комфортным, интересным, информативным. Учли все наши пожелания. Теперь влюблены окончательно и бесповоротно!
  • В
    Владимир
    20 декабря 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    В Сухум ездили 09.12.2023 с гидом-водителем Адгуром Джения. Машина достаточно комфортная. По дороге много рассказал о войне с Грузией. Сначала
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    заехали в питомник обезьян, основанный в 1927 году как научно-исследовательский центр по изучению человеческих болезней и их лечению путем проведения опытов на приматах. Расположен на склоне горы Трапеция. Обезьян много, но одних и тех же видов - павиан анубис, павиан гамадрил, разные макаки, капуцин (правда капуцинская клетка была либо пустая, либо попрятались за загородкой). Выглядят довольно грустно, клетки старые. Можно покормить, корм продается, но в несезон не видно человека, который бы этот корм продал. Билет по 300 руб. Из посетителей был я один. Гид-водитель довез из Пицунды до этого питомника, потом - до набережной часов в 12. И встретились с ним потом в 16:00 у Ботанического сада, и домой. На набережной интересно, море штормило в этот день, пофотографировался везде, с фонтанами, колоннадой, в порту, на фоне разных зданий, есть интересное кафе для общения и игры в нарды, домино -"Брехаловка". Сходил в ресторан "Нартаа" на побережье, фирменные блюда - хачапури-лодочка, мамалыга с твердым и мягким сыром, очень вкусная форель, зеленый чай в чайнике (счет на 1000 руб.). Есть стейки из сёмги, барабулька, шашлыки, люля-кебабы, купаты, курица, бефстроганов из говядины, куч-мач из требухи, креветки тигровые, штук 15 видов салатов (овощной, из свежих овощей, греческий, оливье, грибной, мексиканский, цезари и т. д.), 2 вида пиццы, 4 вида супа (из говядины, харчо, солянка и куриный), соленья всякие, сыры, яичницы, фасоль, мороженое, коньяк, виски, шампанское, вина, чача, водка, пиво, соки из пакетов, компоты, лимонады, пепси, кока-кола, кофе, чаи, соусы, гарниры - рис и разная картошка, Обслуживают быстро. Ресторан оформлен в виде большого абхазского двора. Потом ушел из прибрежной зоны. Дошел пешком до Ботанического сада, основанного в 1838 году в тогдашнем Сухум-кале, площадью более 30 га, на которых произрастают почти 5000 видов и сортов деревьев, кустарников, травянистых растений софора японская, эскаллония клейкая чилийская, самшит колхидский, хеномелес японская, церцис европейский, лоропеталум китайский, нандина домашняя, ливитона китайская, болотный кипарис, абелия, бирючина японская, авокадо, гортензия дуболистная, ксантоципарис вьетнамский, красивоплодник японский, спирея Тунберга китайская, аралия бумажная тайваньская, османт душистый, хамеропс низкий средиземноморский, араукария чилийская,каркас китайский, гингко двулопастный, аукуба японская, липа кавказская, секвойя вечноживущая, фейхоа южноамериканская, коричник камфорный, кипарисовик, разные кактусы, красивые бамбуковые рощи, немножко цветов и еще много чего. Очень интересно и познавательно. Билет - 300 руб. Затем зашел в Абхазский государственный музей рядом с Ботаническим садом. Довольно обычный, 2 этажа. Макеты, старые черепки, одежда, предметы утвари и т. д. Один раз можно сходить.

  • Р
    Роман
    28 октября 2023
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Всем доброго времени суток. Спешу поделиться отзывом о нашем сегодняшнем мини путешествием по Абхазии. Это просто бомба… спасибо Раджу за
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    отличные впечатления, интересные рассказы о родной стране и о замечательных местах, которые мы посетили. Всем однозначно рекомендую, нам очень понравилось!!! Спасибо.

  • Е
    Елена
    11 октября 2023
    Большое знакомство с Абхазией (из Пицунды)
    Сказать что мы полюбили Абхазию мало! Мы просто растворились в любви к своей Родине, которую нам транслировал Алхас наш гид!!!
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    Настолько было комфортно, уютно, тепло как будто мы зашли в гости к старому другу!!! Я уже молчу про идеальную чистоту авто! А третий ряд сидений - это же бизнес класс самолета!!! Алхас не просто рассказывал сухие исторические факты он проживал заново историю своей страны, её боль, её победу, её благодарность России!!! Отдельное спасибо Алхасу за великолепные фото, которые мы увезем с собой и будем листать в холодные зимние вечера, вспоминая этот день!!! Благодарим за знакомство и за любовь к своему делу!!!

  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Сегодня провели день на замечательной экскурсии, погрузились в историю Абхазии, посетили красивейшие места: озера, пещеры и водопады. С большим удовольствием
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    прокатились на тарзанке (а некоторые и по несколько раз), побывали на дегустации, попели песни, протанцевали и прокатились с ветерком. Наш день прошел на 10 баллов. Спасибо огромное Алану за подробные рассказы, и увлекательное путешествие.

  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один вопрос не остался без
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    ответа. Маршрут был составлен так, чтобы мы не сталкивались с большим количеством туристов. С нами был маленький ребёнок, учитывая это Алан ехал аккуратно, даже по горной дороге к водопаду. Совет: До экскурсии не покупайте нигде вино, мёд, чай. Вас завезут в такие места, где эти продукты действительно качественные. Я пожалела, что потратилась на это до экскурсии.

    Очень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не одинОчень понравилась экскурсия. Гид Алан рассказал много фактов об Абхазии, легенды и исторические события. Не один
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2023
    Впервые в Абхазии (из Пицунды)
    Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто ничего не сказать, поэтому
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    постараюсь быть краткой и убедительной - наша поездка была просто ФАНТАСТИЧЕСКОЙ!!! А теперь четко и по факту почему: 1. Строго по времени у ворот нашей локации стоял чистый белый минивэн идеальной чистоты внутри с ароматизированным салоном. 2. Нас с мужем поприветствовал и любезно открыл двери авто аккуратный, подтянутый молодой человек с открытым лицом и небесной красоты глазами! 3. В самом начале поездки Алан все четко и структурно рассказал нам, как будет строиться наша программа и буквально укутал нас своим приятным голосом с еле заметным акцентом и хорошо поставленной речью. 4. Поскольку я жутко любопытная, и у меня в таких поездках всегда миллион вопросов, гид мастерски нашел ключик к моей манере получения информации и уже через несколько минут мне не хотелось влезать с вопросами, потому что стало абсолютно ясно, что Алан ничего не упустит, все подмечает и непременно ответит на все наши вопросы, и с этого момента - экскурсия буквально полилась: настолько тонко была найдена манера подачи информации, что фактически это была как будто не экскурсия - это было самое незабываемое путешествие как будто с лучшим другом, который точно знает, чем тебя удивить, где сделать паузу, на что обратить внимание! Не буду углубляться в детали поездки - наверно не хочется как бы «расплескать» что ли эмоции сегодняшнего невероятного, удивительного дня, который, я уверена мы с мужем будем вспоминать до самой старости, но я одно могу сказать - это было самое яркое и незабываемое событие последних 2х лет! Команде Илана, прекрасному Алану огромное спасибо!!! Ребята, знайте - вы предоставляете изумительный сервис на блестящем уровне и у вас уникальный продукт - делиться частичкой души и навсегда влюблять в свою Родину - Абхазию, страну фантастической красоты и огромной души! PS. У меня очень немногословный и внешне неэмоциональный муж, и уж поверьте, для меня его счастливая улыбка всю поездку была самой высокой оценкой моего выбора! 😜

    Если просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это простоЕсли просто сказать, что наша поездка с экскурсоводом Алан (брат Илана) была отличной - это просто
  • М
    Маргарита
    26 августа 2023
    Воздушный коктейль Пицунды
    Насыщенная интересная экскурсия)
  • М
    Майя
    8 августа 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Несколько лет подряд езжу в Абхазию и постоянно обращаюсь к данной команде гидов, конкретно- 2-ой год подряд сотрудничаем с Русланом.
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    Спасибо,как всегда всё информативно, неизбито. Маршрут всегда может изменить под вас, что для нас очень важно. Руслан, мы любим тебя😁До встречи в следующем году!

  • Н
    Наталья
    30 июля 2023
    Путешествие в Сухум из Пицунды
    Замечательная экскурсия, с полным погружением в историю, удивительная природа, красивый Сухум, все в удобном для нас темпе. И во многом благодаря нашему гиду Руслану. Всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Пицунде в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Набережная
  5. Гегский водопад
  6. Водопад Молочный
Сколько стоит экскурсия по Пицунде в июне 2024
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