Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг

Индивидуальная экскурсия в Сухуме
Вместе со мной вы исследуете главные сокровища Восточной Абхазии.

Мы пройдемся по улицам города-призрака Ткуарчал, вы узнаете историю древнейших соборов — Бедийского и Драндского, восхититесь пейзажами, которые увидите по пути. В конце путешествия вы сможете отдохнуть в настоящем «абхазском спа» — термальном источнике Кындыг.
Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг
Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг
Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг
Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг
Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг
Гагра, город-призрак, соборы и термальный источник Кындыг
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Гагра
  • Замок принца Ольденбургского
  • Приморский парк
  • Крепость Абаата
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада в Гаграх
  • Город Ткуарчал
  • Бедийский собор
  • Горячий источник Кындыг
  • Драндский собор

Описание

Что вас ожидает: Мы посмотрим Старую и Новую Гагру. Посетим призрачный город Ткуарчал. Вы увидите Бедийский собор 999 г., построенный абхазским царём Багратом III в честь Влахернской иконы Божьей Матери. Это самое красивое место в Абхазии — эмоции зашкаливают от красоты вокруг! Потом мы отправимся к термальному источнику Кындыг — настоящий рай для души и тела. Завершим тур осмотром Драндского Успенского собора в селе Дранда, который является одним из первых христианских соборов, возведенных на территории Абхазии в VI веке.

В любой день, в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Горячий источник — 300 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии.
  • Важная информация:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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