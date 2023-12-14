Вместе со мной вы исследуете главные сокровища Восточной Абхазии. Мы пройдемся по улицам города-призрака Ткуарчал, вы узнаете историю древнейших соборов — Бедийского и Драндского, восхититесь пейзажами, которые увидите по пути. В конце путешествия вы сможете отдохнуть в настоящем «абхазском спа» — термальном источнике Кындыг.

Описание

Что вас ожидает: Мы посмотрим Старую и Новую Гагру. Посетим призрачный город Ткуарчал. Вы увидите Бедийский собор 999 г., построенный абхазским царём Багратом III в честь Влахернской иконы Божьей Матери. Это самое красивое место в Абхазии — эмоции зашкаливают от красоты вокруг! Потом мы отправимся к термальному источнику Кындыг — настоящий рай для души и тела. Завершим тур осмотром Драндского Успенского собора в селе Дранда, который является одним из первых христианских соборов, возведенных на территории Абхазии в VI веке.