Экскурсии в город-призрак из Сухума

Найдено 4 экскурсии в категории «Город-призрак» в Сухуме, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город-призрак и природа Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 6 чел.
Тайны восточной Абхазии: Ткуарчал и город-призрак Акармара
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Тайны восточной Абхазии: от Ткуарчала до города-призрака Акармара
Погрузитесь в историю и красоты Абхазии, посетив Ткуарчал и Акармару. Экскурсия откроет вам уникальные места и истории
Начало: Сухум
«Что вас ждет Мы посетим удивительный город Ткуарчал в горах и город-призрак Акармара, оказавшись в котором вы перенесётесь на десятилетия назад»
Расписание: ежедневно, в 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Восточная Абхазия: города-призраки Ткуарчал и Акармара
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу заброшенных городов Ткуарчал и Акармара, насладитесь видами водопадов и вкусным обедом в ресторане. Забираем из отеля
Начало: Ваш отель
«Вы посетите • Город-призрак Ткуарчал»
Расписание: Среда и суббота в 06:00
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
5 300 за человека
Каскад водопадов города Ткуарчал и город-призрак
Мини-группа
8 часов
Каскад водопадов и заброшенные города Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу тайны и приключений, посещая заброшенные города и величественные водопады Абхазии
Начало: Сухум, по месту проживания
Расписание: Ежедневно с 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
  • М
    Мария
    13 апреля 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Самая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. Завершение дня - термальные источники
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    на закате. БЕРИТЕ КУПАЛЬНИКИ! Даже если вам кажется, что замерзнете, вы не замерзнете!)) Рауль опытный водитель, с прекрасным чувством юмора. Было интересно, смешно, удивительно и взрослым и детям! Рекомендуем однозначно!

    Самая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. Завершение
  • М
    Миля
    25 февраля 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Огромное спасибо Раулю за прекрасную экскурсию! Мы побывали в таких местах, куда сами бы никогда не добрались! Отдельное спасибо за замечательное вождение!
  • A
    Anastasia
    25 февраля 2024
    Тайны восточной Абхазии: Ткуарчал и город-призрак Акармара
    Экскурсия прошла отлично! Ездили составом 2 взрослых и ребенок 10 лет. Мы встретились с Шамилем в г Сухум и отправились в
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    Акармару. Машина комфортная, вождение аккуратное. В Акармаре гуляли около часа. Впечатление конечно незабываемое. Красивейшая природа, которая захватывает все следы человека. В городе тишина такая, пустые улицы. Пока не приехали группы туристов) После Акармары заехали посмотреть водопад и затем назад. Вся экскурсия заняла часов 6. Всю дорогу слушали Шамиля о истории Абхазии, как началась война и как сейчас живется в Абхазии. В разных странах или регионах обязательно стараемся общаться с местными жителями, чтобы лучше узнать как живут и о чем думают люди. Экскурсия с Шамилем очень понравилась, в Акармару стоит съездить.

  • С
    Сергей
    12 декабря 2023
    Тайны восточной Абхазии: Ткуарчал и город-призрак Акармара
    Очень было интересно посетить заброшенные города, долго вынашивали планы и вот, мы в Абхазии, собираемся в Акармару! Долго выбирали гида,
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    так как у нас было свое видение посещения этого места. С Шамилем мы быстро нашли общий язык, он понял, что мы хотим, буквально с полуслова. Шамиль, спасибо за отличную, яркую прогулку, бесценные впечатления, мы очень рады, что не ошиблись в выборе проводника 🫶

  • О
    Оля
    31 августа 2023
    Джип-тур «Города-призраки»
    Экскурсия очень понравилась! Много всего удалось увидеть и послушать про страну! Водители по-кавказски приветливы и очень юморные! Оставили самые приятные впечатления, обязательно обращусь при следующей поездке! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2023
    Тайны восточной Абхазии: Ткуарчал и город-призрак Акармара
    Ездили 17.08.23семьей 4-х чел. Отличный экскурсовод на комфортабельном авто. Посмотрели все запланированное и даже чуть больше. Шамиль вежливый,культурный,образованный,интересный собеседник. Показанные
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    им уголки Абхазии невероятны своей самобытностью, сохранили радость и боль этой маленькой,но радушной Страны. Познакомил нас с интересным коренным жителем,у которого приобрели отличное вино,натуральную самодельную чачу, пахнущую виноградом и мед, аромат колотого не передать. Огромное спасибо,Шамиль!

  • О
    Ольга
    15 марта 2022
    Город-герой и город-призрак Ткуарчал + 4 водопада
    Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Город-призрак»

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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Город-призрак" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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