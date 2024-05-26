1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны восточной Абхазии: от Ткуарчала до города-призрака Акармара
Погрузитесь в историю и красоты Абхазии, посетив Ткуарчал и Акармару. Экскурсия откроет вам уникальные места и истории
Начало: Сухум
«Что вас ждет Мы посетим удивительный город Ткуарчал в горах и город-призрак Акармара, оказавшись в котором вы перенесётесь на десятилетия назад»
Расписание: ежедневно, в 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу заброшенных городов Ткуарчал и Акармара, насладитесь видами водопадов и вкусным обедом в ресторане. Забираем из отеля
Начало: Ваш отель
«Вы посетите • Город-призрак Ткуарчал»
Расписание: Среда и суббота в 06:00
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
5 300₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Каскад водопадов и заброшенные города Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу тайны и приключений, посещая заброшенные города и величественные водопады Абхазии
Начало: Сухум, по месту проживания
Расписание: Ежедневно с 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 мая 2024Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
- ММария13 апреля 2024Самая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. Завершение дня - термальные источники
- ММиля25 февраля 2024Огромное спасибо Раулю за прекрасную экскурсию! Мы побывали в таких местах, куда сами бы никогда не добрались! Отдельное спасибо за замечательное вождение!
- AAnastasia25 февраля 2024Экскурсия прошла отлично! Ездили составом 2 взрослых и ребенок 10 лет. Мы встретились с Шамилем в г Сухум и отправились в
- ССергей12 декабря 2023Очень было интересно посетить заброшенные города, долго вынашивали планы и вот, мы в Абхазии, собираемся в Акармару! Долго выбирали гида,
- ООля31 августа 2023Джип-тур «Города-призраки»Экскурсия очень понравилась! Много всего удалось увидеть и послушать про страну! Водители по-кавказски приветливы и очень юморные! Оставили самые приятные впечатления, обязательно обращусь при следующей поездке! Рекомендую!
- ТТатьяна18 августа 2023Ездили 17.08.23семьей 4-х чел. Отличный экскурсовод на комфортабельном авто. Посмотрели все запланированное и даже чуть больше. Шамиль вежливый,культурный,образованный,интересный собеседник. Показанные
- ООльга15 марта 2022Город-герой и город-призрак Ткуарчал + 4 водопадаОгромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Город-призрак»
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