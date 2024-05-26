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Акармару. Машина комфортная, вождение аккуратное. В Акармаре гуляли около часа. Впечатление конечно незабываемое. Красивейшая природа, которая захватывает все следы человека. В городе тишина такая, пустые улицы. Пока не приехали группы туристов) После Акармары заехали посмотреть водопад и затем назад. Вся экскурсия заняла часов 6. Всю дорогу слушали Шамиля о истории Абхазии, как началась война и как сейчас живется в Абхазии. В разных странах или регионах обязательно стараемся общаться с местными жителями, чтобы лучше узнать как живут и о чем думают люди. Экскурсия с Шамилем очень понравилась, в Акармару стоит съездить.