Город-призрак и природа Абхазии

Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны

В поездке по известным и неизведанным местам Абхазии вы узнаете о главных городах региона, прогуляетесь по сухумской набережной и выпьете кофе на Брехаловке.

Познакомитесь с историей опустевших Ткуарчале и Акармаре и ощутите романтику их заброшенных строений.

А также побываете у трех красивейших водопадов и заедете на сероводородные источники села Кындыг.
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии
Город-призрак и природа Абхазии

Что вас ожидает

Ткуарчал и Акармара

Перед поездкой к двум особенным абхазским городам мы погуляем по Сухуму, по набережной Махаджиров и вдоль фонтанов. Вы выпьете кофе на знаменитой Брехаловке, а позже, проезжая мимо Гагры и Нового Афона, услышите главное о достоянии Абхазии. В Ткуарчале посмотрите на заброшенный ж/д вокзал, посетите смотровую площадку с недействующей канатной линии и познакомитесь с историей застройки города пленными немцами. А в «призрачном» Акармаре пройдетесь мимо опустелых школ, больниц, домов, увидите последствия грузино-абхазской войны и узнаете историю образования поселка для шахтеров, работавших на угольных месторождениях Ткварчельского района Грузинской ССР.

Экстрим, бездорожье и водопады

Затем, в окружении фантастически красивой природы, вы проедете к священному Гупскому водопаду. В компании проводника совершите небольшой поход по тропе к 100-метровому Гиганту, крупнейшему водопаду Абхазии, и осмотрите красивый водопад Ирина. А далее, пообедав блюдами национальной кухни, отправитесь в обратной путь, на котором будет еще одна остановка — у сероводородных источников в селе Кындыг, где вы сможете расслабиться, попариться и ощутить леченый эффект грязевых ванн.

Организационные детали

  • Экологический сбор за въезд к водопадам включён в стоимость
  • Отдельно оплачивается посещение сероводородного источника — 200 руб. /человека
  • Общее расстояние маршрута — примерно 450 километров

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на КПП Псоу или в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Рауль
Рауль
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид-экскурсовод, родился и живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологиче факультет) люблю свою страну, провожу экскурсии со своей командой на джипах (Джимми и Тимур). Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также принимаем большие группы до 60 человек.
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