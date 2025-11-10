Мои заказы

Пещеры восточной Абхазии, крепость Сан-Томмазо, Черниговка

Посещение этих пещер произведет на вас незабываемое впечатление.

Гроты, лазы, подземные озера и не только… Профессиональные экскурсоводы расскажут вам легенды и сказания этих малоизведанных мест. Вы ощутите себя настоящими спелеологами.
Пещеры восточной Абхазии, крепость Сан-Томмазо, Черниговка
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Сказочный мир Абхазии

Приготовьтесь отправиться в удивительное путешествие по загадочным пещерам Абхазии. Это место подарит вам незабываемые впечатления, полные магии и таинственности.

Уникальные природные образования

Вы сможете исследовать гроты, подземные озера и узкие лазы, пробираясь сквозь удивительные природные формации. Каждая пещера — это история, полная загадок и увлекательных сюжетов.

Экскурсии от профессионалов

Наши опытные экскурсоводы проведут вас по этим малоизвестным, но невероятно интересным местам. Они поделятся с вами легендами и сказаниями, связанными с этим волшебным регионом, позволяя вам почувствовать себя настоящими спелеологами.

Советы для подготовки

Чтобы сделать вашу экскурсию максимально комфортной, следует учитывать несколько важных моментов:

  • Наденьте удобную обувь — исследование пещер может занять некоторое время.
  • Не забудьте взять с собой купальные принадлежности, ведь среди природных чудес вас ждут и освежающие подземные озера.

Не упустите шанс узнать больше о великолепии Абхазии и насладиться природой! Ваше приключение начнется здесь.

Каждый день в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сухум, ж/д вокзал
Завершение: Г. Сухум, ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Наденьте удобную обувь и возьмите с собой купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сухума

Похожие экскурсии из Сухума

Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
На автобусе
6 часов
7 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Двойное удовольствие: Черниговка + Кындыг
Путешествие по живописным местам Абхазии: ущелье Черниговка, село Мерхеул и термальные источники Кындыга. Незабываемый день на природе
Начало: В центре Сухума
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 ноя в 14:00
1300 ₽ за человека
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
Увидеть не самые известные, но очень атмосферные места, узнать больше о стране и её обычаях
Начало: В удобном для вас месте в Сухуме
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Христианская Абхазия
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Познакомьтесь с уникальной историей христианства в Абхазии. Увидите древние храмы и соборы, каждый из которых имеет свою неповторимую энергетику
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сухуме