Приготовьтесь отправиться в удивительное путешествие по загадочным пещерам Абхазии. Это место подарит вам незабываемые впечатления, полные магии и таинственности.
Уникальные природные образования
Вы сможете исследовать гроты, подземные озера и узкие лазы, пробираясь сквозь удивительные природные формации. Каждая пещера — это история, полная загадок и увлекательных сюжетов.
Экскурсии от профессионалов
Наши опытные экскурсоводы проведут вас по этим малоизвестным, но невероятно интересным местам. Они поделятся с вами легендами и сказаниями, связанными с этим волшебным регионом, позволяя вам почувствовать себя настоящими спелеологами.
Советы для подготовки
Чтобы сделать вашу экскурсию максимально комфортной, следует учитывать несколько важных моментов:
Наденьте удобную обувь — исследование пещер может занять некоторое время.
Не забудьте взять с собой купальные принадлежности, ведь среди природных чудес вас ждут и освежающие подземные озера.
Не упустите шанс узнать больше о великолепии Абхазии и насладиться природой! Ваше приключение начнется здесь.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Наденьте удобную обувь и возьмите с собой купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.