Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
Путешествие по живописным местам Абхазии: ущелье Черниговка, село Мерхеул и термальные источники Кындыга. Незабываемый день на природе
Экскурсия предлагает уникальное сочетание природных красот и расслабляющего отдыха. Ущелье Черниговка поражает своими водопадами и скальными выступами.
В селе Мерхеул можно попробовать местное вино и мёд, а также насладиться минеральной водой из источника.
Завершает маршрут посещение термальных источников Кындыга, где горячие воды и грязевые ванны подарят телу полное расслабление. Отличный выбор для тех, кто ценит природу и комфорт
7 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Живописные виды ущелья Черниговка
🍷 Дегустация местного вина и мёда
💧 Уникальная минеральная вода Мерхеул
🛁 Термальные источники Кындыга
🚐 Комфортный трансфер
Что можно увидеть
Ущелье Черниговка
Минеральный источник Мерхеул
Термальные источники Кындыга
Описание экскурсии
Ущелье Черниговка — одно из самых живописных мест в окрестностях Сухума. Здесь горная река Мачара прорезала скалы — так образовались водопады, желоба и скальные выступы. Ущелье обрамлено тенистыми деревьями, а в самом его центре — ресторан в национальном стиле, уютно вписанный в ландшафт.
Мерхеул — село на пути к ущелью, известное как родина Лаврентия Берии. Через него проходит Военно-Сухумская дорога, соединяющая город с Кодорским ущельем. Попробуем здесь местное вино и горный мёд.
Минеральный источник «Мерхеул» расположен в 9 км от Сухума. Вода выходит с глубины до 110 метров и относится к редким слабо минерализованным гидрокарбонатным водам с органическим составом. Остановка у источника — возможность попробовать эту уникальную воду прямо из-под земли.
Кындыг — село, где вас ждёт сероводородный термальный источник и грязевые ванны. Минеральная вода поступает из горячих недр и остывает по железным желобам до 40 °C. На территории — 21 водопад с разной температурой и напором.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на Mercedes Sprinter или минибусе Volkswagen LT, дегустация вина и горного мёда
С вами будет сопровождающий из нашей команды
Дополнительные расходы
Входной билет в Черниговку: взрослый — 300 ₽, детский (7–12 лет) — 200 ₽
Билет на источник в Кындыге: взрослый — 300 ₽, детский (7–12 лет) — 200 ₽
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Сухума
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Самиля — Организатор в Сухуме
Провела экскурсии для 272 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая динамично развивается с далёкого 2006 года. Мы знакомим путешественников с природными, историческими, культурными памятниками региона, с бытом, нравами, традициями, укладом жизни абхазов. До встречи!
Отзывы и рейтинг
Основано на 7 отзывах
Anna
26 окт 2025
Небольшая, спокойная экскурсия. Особенно понравились горячие источники.
Ольга
3 окт 2025
Спасибо за замечательный тур, получили удовольствие от посещаемых мест (красивые места Черниговки, купание в термальных источниках), Артур много интересной информации рассказал, Сурен создавал веселое душевное настроение! За несколько часов весь автобус сдружили и обратно ехали большой весёлой компанией.
Юрий
21 сен 2025
Отличная экскурсия, полностью соответствует описанию на сайте. Отличный грамотный и эрудированный гид, замечательный водитель. Незабываемые впечатления от Черниговки, полный релакс в Кындыге.
Евгения
19 авг 2025
Экскурсия в целом неплохая, чтобы разбавить отдых на море. От черниговки ожидалось чуть более больше красок. Дегустация как дополение- отлично. И источники высший класс. Единственное время возвращения указано неверно, так что лучше заранее уточнять. Водитель Сурен- огонь, создавал классную атмосферу, прислушивался ко всем пожеланиям. Ариана гид очень приятная девушка, создавала легкость и непринужденность экскурсии. В целом остались довольны.
Анна
11 авг 2025
Спасибо большое организаторам за такое прекрасное время препровождения, время в пути минимально, а вот находимся на точках довольно таки долго, организаторы очень внимательные отзывчивые добрые!!! Персонал ОЧЕНЬ клиентоориентированный!! За такую минимальную стоимость путёвки абсолютно ничего не ожидали – а в итоге получили максимум эмоций!
Галина
8 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась! Трансфер удобный, водители доброжелательные! Экскурсовод Ариана очень интересно и с душой рассказывала про те места, которые нам встретились по дороге и сопровождала нас на экскурсии😍 Сама экскурсия в Черниговку очень интересная, а в источниках очень хорошо отдохнули, без суеты! Спасибо огромное🙏 Ставим 7 исторических звёзд на флаге из 7 ⭐
Наталья
13 июл 2025
Самиля, спасибо большое за организацию экскурсии 11.07.25 в Черниговку и источники🙏 Мы с семьей в востоге😍 Водитель Сурен приехал во время, забрал по адресу и доставил обратно. Очень приятный и читать дальше
эрудированный мужчина, по дороге шутил, рассказывал интересные факты о Сухум и Абхазии. Видно, что любит свой город и от души о нем говорит. Дал достаточно времени на источнике, мы отлично отдохнули. Водит машину шикарно👍 Манана замечательный, профессиональный экскурсовод, её очень приятно было слушать, она рассказала много интересных исторических фактов об объектах в Сухум и Абхазии. В процессе экскурсии всех чётко, но ненавязчиво держала в тайминге, все успели посмотреть в Черниговке. Очень рада, что мы остановили выбор на вашей компании 🙏❤️ С вами узнавать Абхазию одно удовольствие ❤️