Экскурсия предлагает уникальное сочетание природных красот и расслабляющего отдыха. Ущелье Черниговка поражает своими водопадами и скальными выступами. В селе Мерхеул можно попробовать местное вино и мёд, а также насладиться минеральной водой из источника. Завершает маршрут посещение термальных источников Кындыга, где горячие воды и грязевые ванны подарят телу полное расслабление. Отличный выбор для тех, кто ценит природу и комфорт

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Ущелье Черниговка — одно из самых живописных мест в окрестностях Сухума. Здесь горная река Мачара прорезала скалы — так образовались водопады, желоба и скальные выступы. Ущелье обрамлено тенистыми деревьями, а в самом его центре — ресторан в национальном стиле, уютно вписанный в ландшафт.

Мерхеул — село на пути к ущелью, известное как родина Лаврентия Берии. Через него проходит Военно-Сухумская дорога, соединяющая город с Кодорским ущельем. Попробуем здесь местное вино и горный мёд.

Минеральный источник «Мерхеул» расположен в 9 км от Сухума. Вода выходит с глубины до 110 метров и относится к редким слабо минерализованным гидрокарбонатным водам с органическим составом. Остановка у источника — возможность попробовать эту уникальную воду прямо из-под земли.

Кындыг — село, где вас ждёт сероводородный термальный источник и грязевые ванны. Минеральная вода поступает из горячих недр и остывает по железным желобам до 40 °C. На территории — 21 водопад с разной температурой и напором.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на Mercedes Sprinter или минибусе Volkswagen LT, дегустация вина и горного мёда

С вами будет сопровождающий из нашей команды

Дополнительные расходы