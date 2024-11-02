Анакопийская крепость – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Анакопийская крепость» в Сухуме, цены от 1150 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Новый Афон - древняя столица Абхазского царства
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Новый Афон: Путешествие в древнюю столицу Абхазии, Сухум
Погрузитесь в историю и красоту Нового Афона, где история и природа переплетаются в уникальном гармоничном сочетании
Начало: Договримся в ходе бронирования
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
12 500 ₽ за экскурсию
Экскурсия в Новый Афон
9 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 9:00
3 мая в 09:30
4 мая в 09:30
1250 ₽ за человека
Новый Афон: погружение в историю
5 часов
8 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: погружение в историю
Групповая экскурсия в Новый Афон с посещением Приморского парка, монастыря и дегустацией местных вин и мёда. Откройте для себя культурное наследие Абхазии
Начало: Мы заберём вас по месту проживания
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
3 мая в 09:30
4 мая в 09:30
1150 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    2 ноября 2024
    Экскурсия в Новый Афон
    Экскурсия нашей семье очень понравилась. Самое яркое впечатление от Новоафонской пещеры. Экскурсовод Эсма, помимо информации об объектах маршрута, рассказывала много интересного об обычаях и истории абхазского народа. Много что посмотрели, много нового узнали. Рекомендуем)
  • Е
    Екатерина
    31 октября 2024
    Экскурсия в Новый Афон
    Нам очередь понравилась экскурсия, с удовольствием рекомендуем. Эсма просто замечательная, все показала, рассказала, накормила. Всегда с улыбкой! Восторг ❤️
  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Новый Афон - древняя столица Абхазского царства
    Было супер познавательно и комфортно, Гор очень приятный и интересный человек, отлично съездили!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Анакопийская крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новый Афон - древняя столица Абхазского царства
  2. Экскурсия в Новый Афон
  3. Новый Афон: погружение в историю
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Голубое озеро
  3. Юпшарский каньон
  4. Гегский водопад
  5. Новоафонский монастырь
  6. Набережная
  7. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Анакопийская крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 1150 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Анакопийская крепость», 31 ⭐ отзыв, цены от 1150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь