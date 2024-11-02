Индивидуальная
до 1 чел.
Новый Афон: Путешествие в древнюю столицу Абхазии, Сухум
Погрузитесь в историю и красоту Нового Афона, где история и природа переплетаются в уникальном гармоничном сочетании
Начало: Договримся в ходе бронирования
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
12 500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Новый Афон
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и красоты Нового Афона. Групповая экскурсия из Сухума позволит вам увидеть уникальные памятники и святыни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, суббота, воскресенье в 9:00
3 мая в 09:30
4 мая в 09:30
1250 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Новый Афон: погружение в историю
Групповая экскурсия в Новый Афон с посещением Приморского парка, монастыря и дегустацией местных вин и мёда. Откройте для себя культурное наследие Абхазии
Начало: Мы заберём вас по месту проживания
Расписание: Вторник, среда, суббота, воскресенье в 09:30
3 мая в 09:30
4 мая в 09:30
1150 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина2 ноября 2024Экскурсия нашей семье очень понравилась. Самое яркое впечатление от Новоафонской пещеры. Экскурсовод Эсма, помимо информации об объектах маршрута, рассказывала много интересного об обычаях и истории абхазского народа. Много что посмотрели, много нового узнали. Рекомендуем)
- ЕЕкатерина31 октября 2024Нам очередь понравилась экскурсия, с удовольствием рекомендуем. Эсма просто замечательная, все показала, рассказала, накормила. Всегда с улыбкой! Восторг ❤️
- ООльга28 марта 2024Было супер познавательно и комфортно, Гор очень приятный и интересный человек, отлично съездили!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Анакопийская крепость»
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