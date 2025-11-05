Экскурсия по Восточной Абхазии предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами и историческими местами. Путешествие начинается с посещения ущелья Черниговка, где можно увидеть самшитовый лес и водопады.Далее маршрут ведет к Ольгинским

водопадам, где деревянная тропа приведет к каскадам высотой до 15 метров. В селе Мерхеул можно попробовать минеральную воду из родника, известного своими целебными свойствами. Завершает путешествие посещение руин генуэзской крепости и отдых в термальных источниках Кындыга

Описание экскурсии

Мы отправимся в живописное ущелье Черниговка. Здесь — самшитовый лес, водопады и бурлящая река Мачарка.

Далее наш путь лежит к Ольгинским водопадам — одним из красивейших в Абхазии. Это система каскадов и порогов, протянувшихся вдоль ущелья. Самый высокий водопад достигает 15 метров. К нему ведёт специально оборудованная тропа, так что прогулка будет не только красивой, но и комфортной.

Следующая остановка — Мерхеульский родник. Его минеральная вода поднимается с глубины и, по местным рассказам, помогает очищать организм и выводить камни из почек. Село Мерхеул известно ещё и тем, что здесь родился и провёл детство Лаврентий Берия.

В завершение мы посетим развалины генуэзской крепости на берегу моря в селе Кындыг и отдохнём в термальных источниках. Здесь несколько бассейнов с разной температурой, а водопад высотой около восьми метров обеспечивает природный массаж.

По дороге вы услышите много интересного: о Великой Абхазской стене (обязательно сделаем остановку), о чёрных абхазах в селе Адзюбжа, о культуре, традициях и жизни восточной части республики.

Организационные детали