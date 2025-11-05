Откройте для себя удивительные места Абхазии: живописные ущелья, водопады и термальные источники. Погрузитесь в историю и культуру региона
Экскурсия по Восточной Абхазии предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами и историческими местами. Путешествие начинается с посещения ущелья Черниговка, где можно увидеть самшитовый лес и водопады.
водопадам, где деревянная тропа приведет к каскадам высотой до 15 метров.
В селе Мерхеул можно попробовать минеральную воду из родника, известного своими целебными свойствами. Завершает путешествие посещение руин генуэзской крепости и отдых в термальных источниках Кындыга
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌿 Живописные природные ландшафты
🏞️ Уникальные водопады и леса
💧 Целебные минеральные источники
🏰 Исторические руины и крепости
🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
Черниговка
Ольгинские водопады
Медвежий водопад
Мерхеульский родник
Генуэзская крепость
Описание экскурсии
Мы отправимся в живописное ущелье Черниговка. Здесь — самшитовый лес, водопады и бурлящая река Мачарка.
Далее наш путь лежит к Ольгинским водопадам — одним из красивейших в Абхазии. Это система каскадов и порогов, протянувшихся вдоль ущелья. Самый высокий водопад достигает 15 метров. К нему ведёт специально оборудованная тропа, так что прогулка будет не только красивой, но и комфортной.
Следующая остановка — Мерхеульский родник. Его минеральная вода поднимается с глубины и, по местным рассказам, помогает очищать организм и выводить камни из почек. Село Мерхеул известно ещё и тем, что здесь родился и провёл детство Лаврентий Берия.
В завершение мы посетим развалины генуэзской крепости на берегу моря в селе Кындыг и отдохнём в термальных источниках. Здесь несколько бассейнов с разной температурой, а водопад высотой около восьми метров обеспечивает природный массаж.
По дороге вы услышите много интересного: о Великой Абхазской стене (обязательно сделаем остановку), о чёрных абхазах в селе Адзюбжа, о культуре, традициях и жизни восточной части республики.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
Дополнительно оплачиваются входные билеты: на территорию Черниговки — 300 ₽ за чел., Ольгинские водопады — 300 ₽ за чел., термальные источники — 300 ₽ за чел.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мизан — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 121 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы дружная команда с большим опытом работы в туризме, которая состоит из 2 аккредитованных гидов с высшим историческим образованием, Мизана и Алиаса, и профессионального менеджера Елены.
Мы патриоты своей маленькой, гордой и божественно красивой страны. С огромным удовольствием покажем вам её самые значимые места, расскажем историю и прекрасные легенды. С нами вам будет комфортно, безопасно и невероятно интересно!
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
1
Анна
5 ноя 2025
Экскурсию проводил Георгий, человек, который выбрал профессию "не по любви. Грубый и жадный 😏 В остальном мы просто проехали на индивидуальном минивэне по определённому маршруту. Стоимость, которую я оплатила за эту экскурсию, того не стоила. Такой же маршрут можно было купить на автобус с группой, толку было бы больше и интереснее, и дешевле.
Мизан
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна! Спасибо Вам за отзыв. К сожалению так получилось, что наш гид по состоянию здоровья не смог провести эту экскурсию, обратились к другому гиду. Учтем на будущее Ваши замечания. Приносим свои извинения!
Наталья
19 авг 2025
Интересная насыщенная экскурсия, много интересных фактов, спасибо за выбор кафе, было очень вкусно.