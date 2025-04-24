Индивидуальная
до 6 чел.
В Новый Афон - из Сухума
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, посетив Новый Афон. Вас ждут монастырь, загадочная пещера и живописный водопад. Подходит для всей семьи
«Новоафонская пещера — шесть залов с подземными озёрами, сталактитами «Каменный водопад» и «Органные трубы»»
24 апр в 08:00
25 апр в 08:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Абхазия по-новому: пещеры, крепости и древности
Увидеть не самые известные, но очень атмосферные места, узнать больше о стране и её обычаях
Начало: В удобном для вас месте в Сухуме
«Отапская пещера — с красивыми сталактитами и подземной рекой»
23 апр в 10:00
25 апр в 10:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Пещеры и крепость Абхазии
Погрузитесь в волшебный мир Абхазии, где пещеры, гроты и подземные озера создают незабываемые впечатления. Узнайте легенды этих мест с опытными гидами
Начало: Сухум, ж/д вокзал
«Посещение этих пещер произведет на вас незабываемое впечатление»
Расписание: Каждый день в 9:00
23 апр в 09:00
24 апр в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Пещеры»
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