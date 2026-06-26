Всего в нескольких километрах от Сухума находится одно из самых почитаемых христианских мест Абхазии — древнее село Каман. Здесь среди гор и лесов сосредоточены святыни, связанные с именами святителя Иоанна Златоуста, мученика Василиска Каманского и Иоанна Крестителя. Уже многие столетия сюда приезжают паломники со всего мира, чтобы поклониться святыням, прикоснуться к истории раннего христианства и обрести душевное спокойствие. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Камана — места, которое считается одним из важнейших духовных центров Кавказа. Здесь находятся храм Иоанна Златоуста и действующий мужской монастырь Иоанна Златоуста, возрождённый в 2002 году на месте древней обители. В монастырском храме хранится уникальный каменный саркофаг, который, согласно преданию, связан с погребением святителя Иоанна Златоуста. Вы узнаете о судьбе великого архиепископа Константинопольского, чьи проповеди и богословские труды оказали огромное влияние на развитие христианства. Именно здесь, в Камане, его мощи находились в течение тридцати лет после смерти, прежде чем были перенесены в Константинополь. Особое место в истории села занимает святой мученик Василиск Каманский, пострадавший за веру в начале IV века. Вы посетите место его погребения и услышите древнее предание о чудесном источнике, возникшем по молитве святого. По сей день паломники приезжают сюда, чтобы набрать воды из святого источника и окунуться в его купели. Также вас ждёт посещение руин раннехристианской базилики V века, напоминающей о первых веках распространения христианства на территории Абхазии. Эти древние камни хранят память о событиях, происходивших здесь более полутора тысяч лет назад. Каман — это не только памятник истории и архитектуры, но и место особой атмосферы. Здесь среди горной природы, древних святынь и монастырской тишины легко отвлечься от повседневной суеты и прикоснуться к духовному наследию Кавказа. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:

Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).