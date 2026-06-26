Приглашаем посетить Каман — одно из самых почитаемых христианских мест Абхазии.
Вы увидите храм и монастырь Иоанна Златоуста, руины древней базилики V века, место погребения мученика Василиска и знаменитый святой источник.
Экскурсия
Вы увидите храм и монастырь Иоанна Златоуста, руины древней базилики V века, место погребения мученика Василиска и знаменитый святой источник.
Экскурсия
Описание экскурсии
Всего в нескольких километрах от Сухума находится одно из самых почитаемых христианских мест Абхазии — древнее село Каман. Здесь среди гор и лесов сосредоточены святыни, связанные с именами святителя Иоанна Златоуста, мученика Василиска Каманского и Иоанна Крестителя. Уже многие столетия сюда приезжают паломники со всего мира, чтобы поклониться святыням, прикоснуться к истории раннего христианства и обрести душевное спокойствие. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Камана — места, которое считается одним из важнейших духовных центров Кавказа. Здесь находятся храм Иоанна Златоуста и действующий мужской монастырь Иоанна Златоуста, возрождённый в 2002 году на месте древней обители. В монастырском храме хранится уникальный каменный саркофаг, который, согласно преданию, связан с погребением святителя Иоанна Златоуста. Вы узнаете о судьбе великого архиепископа Константинопольского, чьи проповеди и богословские труды оказали огромное влияние на развитие христианства. Именно здесь, в Камане, его мощи находились в течение тридцати лет после смерти, прежде чем были перенесены в Константинополь. Особое место в истории села занимает святой мученик Василиск Каманский, пострадавший за веру в начале IV века. Вы посетите место его погребения и услышите древнее предание о чудесном источнике, возникшем по молитве святого. По сей день паломники приезжают сюда, чтобы набрать воды из святого источника и окунуться в его купели. Также вас ждёт посещение руин раннехристианской базилики V века, напоминающей о первых веках распространения христианства на территории Абхазии. Эти древние камни хранят память о событиях, происходивших здесь более полутора тысяч лет назад. Каман — это не только памятник истории и архитектуры, но и место особой атмосферы. Здесь среди горной природы, древних святынь и монастырской тишины легко отвлечься от повседневной суеты и прикоснуться к духовному наследию Кавказа. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:
Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Каман
- Храм Иоанна Златоуста
- Мужской монастырь Иоанна Златоуста
- Каменный саркофаг, связанный с Иоанном Златоустом
- Руины раннехристианской базилики V века
- Место погребения святого мученика Василиска Каманского
- Святой источник Василиска Каманского
- Купель для омовения в святом источнике
- Горные пейзажи окрестностей Камана
- Древние христианские святыни Абхазии
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Указанный вами адрес - забираем по месту проживания
Завершение: Указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- Удобную одежду и обувь по погоде
- Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты
- Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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