Эта экскурсия объединяет духовное наследие, историю, природу и атмосферу мест, где время словно течёт по своим законам.
Вы посетите приморский город Очамчира, побываете в Илорском храме, а после отправитесь в горный Ткуарчал шахтёрским прошлым и загадочную Акармару — таинственный «город‑призрак». По пути узнаете о легендах и событиях, повлиявших на судьбу этих мест.
Вы посетите приморский город Очамчира, побываете в Илорском храме, а после отправитесь в горный Ткуарчал шахтёрским прошлым и загадочную Акармару — таинственный «город‑призрак». По пути узнаете о легендах и событиях, повлиявших на судьбу этих мест.
Описание экскурсии
- Проезд по приморскому городу Очамчира. Знакомство с историей города и атмосферой спокойной абхазской провинции
- Посещение знаменитого Илорского храма — одного из самых почитаемых храмов Абхазии. Древняя святыня, особая атмосфера и возможность прикоснуться к истории региона
- Путешествие в город Ткуарчал — бывший промышленный центр среди скал и ущелий. Панорамные виды, интересные факты о прошлом города и его судьбе
- Посещение горного посёлка Акармара — уникального места с необычной архитектурой и особым колоритом. Настоящий «город-призрак» среди гор
- Остановка у подвесного моста через реку Аалдзга. Живописное ущелье и захватывающие виды для эффектных фотографий
- Поездка в живописный Ткуарчалский район к трём впечатляющим водопадам:
— Адау (Великан)
— Ирина
— Ходжальский (Святой)
Во время путешествия вы познакомитесь с малоизвестной, но удивительно глубокой стороной Абхазии, где древние святыни соседствуют с заброшенными городами, а шум водопадов сменяется почти полной тишиной горных ущелий. Вы узнаете об истории одного из старейших городов Абхазии, его роли в разные эпохи и событиях, повлиявших на судьбу всего региона. Послушаете о православных традициях Абхазии, расцвете шахтёрского города в советское время, его промышленном значении и событиях, которые навсегда изменили жизнь этих мест.
Организационные детали
- За доплату можно пообедать в кафе — от 1000 ₽
- Большая часть путешествия проходит на комфортабельном автобусе, небольшой участок пути (подъём на водопады) — на джипах
- Спуск к водопадам местами крутой — рекомендуется удобная обувь, которая хорошо держится на ноге
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2850 ₽
|Дети до 12 лет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лолита — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 16 туристов
У нас более 40 экскурсионных программ и активных поездок по культурным, историческим, природным достопримечательностям Абхазии. Вас сопроводят лучшие гиды страны, и вы никогда не столкнётесь с языковым барьером — наши экскурсоводы владеют русским и английским языками. С нами вас ждёт незабываемое путешествие по Абхазии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Только что вернулась из поездки в Абхазию и не могу не похвалить нашего гида. Она просто находка! Настолько энергичная и веселая, при этом настоящая знаток своего края, что экскурсии с
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В
Мы всей семьей были в восторге от поездки к водопадам, особенно повезло с погодой, она была просто отличная. Очень благодарны гиду и водителю, они настоящие мастера своего дела и сделали путешествие комфортным и интересным.
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