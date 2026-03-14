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ней проходят на одном дыхании. Она действительно любит свой регион и умеет делиться этим чувством так, что путешествие становится живым и запоминающимся. Я увидела Абхазию с новой стороны, узнала столько интересного, о чём раньше не задумывалась. Это не просто экскурсии, а настоящее погружение в историю и культуру. Хотя я уже не первый раз здесь, всегда выбираю именно этот тур, потому что он меня никогда не разочаровывает!!