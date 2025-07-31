Экскурсия в Каманы предлагает уникальную возможность познакомиться с христианскими святынями, такими как деревянная часовня и мужской монастырь Иоанна Златоуста. Путешествие на джипе приведет к Шубарскому водопаду, где можно насладиться живописными пейзажами и чистым воздухом. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет совместить духовное обогащение с природными красотами. Время в пути от Сухума до Каман составляет 20-40 минут

Описание экскурсии

Село Каманы — одно из самых почитаемых мест в христианской традиции, история которого уходит более чем на 2000 лет назад. Согласно христианским преданиям, в 308 году здесь умер и был погребен Святой мученик Василиск. Здесь вы увидите:

Деревянную часовню христианского мученика

Святой источник, который пробился из-под земли в том месте, где убили Василиска

Мужской монастырь Иоанна Златоуста — одного из трёх Вселенских святителей и учителей

После знакомства с христианскими святынями отправимся дальше — в сторону села Шубара. Немного едем по гравийной дороге, а затем нас ждут 6,5 км бездорожья.

В конце первого спуска будет ущелье — с чистым воздухом, шумом реки и живописными пейзажами. А впереди — череда подъёмов и спусков с великолепными видами, которые приведут нас к Шубарскому водопаду.

