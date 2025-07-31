Экскурсия в Каманы предлагает уникальную возможность познакомиться с христианскими святынями, такими как деревянная часовня и мужской монастырь Иоанна Златоуста.
Путешествие на джипе приведет к Шубарскому водопаду, где можно насладиться живописными пейзажами и чистым воздухом. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет совместить духовное обогащение с природными красотами. Время в пути от Сухума до Каман составляет 20-40 минут
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные пейзажи
- 🕌 Христианские святыни
- 🚙 Увлекательное путешествие на джипе
- 💧 Возможность искупаться в святом источнике
- 🏞️ Уединенные природные уголки
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Деревянная часовня
- Святой источник
- Мужской монастырь Иоанна Златоуста
- Шубарский водопад
Описание экскурсии
Село Каманы — одно из самых почитаемых мест в христианской традиции, история которого уходит более чем на 2000 лет назад. Согласно христианским преданиям, в 308 году здесь умер и был погребен Святой мученик Василиск. Здесь вы увидите:
- Деревянную часовню христианского мученика
- Святой источник, который пробился из-под земли в том месте, где убили Василиска
- Мужской монастырь Иоанна Златоуста — одного из трёх Вселенских святителей и учителей
После знакомства с христианскими святынями отправимся дальше — в сторону села Шубара. Немного едем по гравийной дороге, а затем нас ждут 6,5 км бездорожья.
В конце первого спуска будет ущелье — с чистым воздухом, шумом реки и живописными пейзажами. А впереди — череда подъёмов и спусков с великолепными видами, которые приведут нас к Шубарскому водопаду.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на водопад — 350 ₽/чел.
- По желанию в святом источнике и у водопада можно искупаться, а на последней остановке устроить пикник. Купальные принадлежности и еду берите с собой
- От Сухума до села Камана ехать 20–40 минут. Едем на автомобиле УАЗ с открытым верхом
- Поездка подходит взрослым и детям от 3 лет
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 33 туристов
Я коренной житель Абхазии, очень люблю ездить по труднодоступным локациям и знакомиться с прекрасными местами нашего райского уголка, проводить интересные и весёлые выезды на природу с ночёвками и пикниками. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
1 авг 2025
Доброго времени суток. Экскурсия очень понравилась. Монастырь оставил незабываемые впечатления. Такая древность! Такие иконы! Окунулись в купель - как заново родились. Поднялись на могилу Святого Василиска. Красивая дорога на водопад
Сергей
Ответ организатора:
Спс большое за приятный отзыв. Приезжаите к нам еще.
О
Ольга
30 июн 2025
Благодарим за прекрасный день, подаренный нам Сергеем. Отличное чувство юмора и сердечность гида, сделали поездку очень приятной. Рекомендуем всем. Сергей- надежный, приятный и гостеприимный человек. А места которые он нам показал просто изумили нас своей красотой. Огромная благодарность прекрасному человеку.
Сергей
Ответ организатора:
Благодарю. Очень приятно читать такие отзывы. Рад что наша экскурсия Вам понравилась.
