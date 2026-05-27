Из Сухума - к христианским святыням восточной Абхазии
Паломничество по древним храмам и знакомство с православной историей страны
Мы посетим веками намоленные святыни — Драндский и Моквский соборы, Илорскую церковь — и совсем «юные» храмы Георгия Победоносца и пророка Илии.
Погрузимся в прошлое на многие столетия: поговорим о становлении христианства, связи веры с культурой и судьбой нашей земли. Мы уверены, вы проникнетесь глубокой религиозностью, ведь православие — это душа абхазского народа.
10:00–11:00 — сбор гостей
11:20–11:40 — церковь Святого великомученика и Победоносца Георгия
В Сухуме посетим храм в честь одного из наиболее почитаемых святых, покровителя воинов и защитника веры.
12:10–12:40 — храм Святого Пророка Илии
В Агудзере поговорим о роли одного из величайших ветхозаветных пророков в христианской истории.
13:00–14:00 — Драндский собор Успения Пресвятой Богородицы
В Дранде осмотрим памятник византийской архитектуры 6 века, один из старейших оплотов христианства на Кавказе. Внутри увидим мироточащие иконы. Можно набрать святой воды или окунуться в купель.
15:00–15:40 — Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы
В Мокве полюбуемся шедевром средневековой церковной архитектуры. В прошлом святыня была крупным духовным центром и местом епископской кафедры.
16:00–16:20 — Илорская церковь Святого Георгия
В Илоре побываем в храме, который издавна считается местом особой духовной силы. Здесь хранятся древние реликвии, а молитвы обладают чудотворной силой.
17:20–18:20 — путевая экскурсия
На обратном пути в Сухум проедем Очамчиру. Обсудим историю приморского курорта и его значение для восточной Абхазии.
Рекомендуем взять с собой перекус и воду. За доплату можно пообедать в кафе — от 700 ₽
С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Стандартный
1700 ₽
Дети до 12 лет
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
У нас более 40 экскурсионных программ и активных поездок по культурным, историческим, природным достопримечательностям Абхазии. Вас сопроводят лучшие гиды страны, и вы никогда не столкнётесь с языковым барьером — наши экскурсоводы владеют русским и английским языками. С нами вас ждёт незабываемое путешествие по Абхазии!
