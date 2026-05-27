Мои заказы

Из Сухума - к христианским святыням восточной Абхазии

Паломничество по древним храмам и знакомство с православной историей страны
Мы посетим веками намоленные святыни — Драндский и Моквский соборы, Илорскую церковь — и совсем «юные» храмы Георгия Победоносца и пророка Илии.

Погрузимся в прошлое на многие столетия: поговорим о становлении христианства, связи веры с культурой и судьбой нашей земли. Мы уверены, вы проникнетесь глубокой религиозностью, ведь православие — это душа абхазского народа.
Из Сухума - к христианским святыням восточной Абхазии
Из Сухума - к христианским святыням восточной Абхазии
Из Сухума - к христианским святыням восточной Абхазии

Описание экскурсии

10:00–11:00 — сбор гостей

11:20–11:40 — церковь Святого великомученика и Победоносца Георгия

В Сухуме посетим храм в честь одного из наиболее почитаемых святых, покровителя воинов и защитника веры.

12:10–12:40 — храм Святого Пророка Илии

В Агудзере поговорим о роли одного из величайших ветхозаветных пророков в христианской истории.

13:00–14:00 — Драндский собор Успения Пресвятой Богородицы

В Дранде осмотрим памятник византийской архитектуры 6 века, один из старейших оплотов христианства на Кавказе. Внутри увидим мироточащие иконы. Можно набрать святой воды или окунуться в купель.

15:00–15:40 — Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы

В Мокве полюбуемся шедевром средневековой церковной архитектуры. В прошлом святыня была крупным духовным центром и местом епископской кафедры.

16:00–16:20 — Илорская церковь Святого Георгия

В Илоре побываем в храме, который издавна считается местом особой духовной силы. Здесь хранятся древние реликвии, а молитвы обладают чудотворной силой.

17:20–18:20 — путевая экскурсия

На обратном пути в Сухум проедем Очамчиру. Обсудим историю приморского курорта и его значение для восточной Абхазии.

Организационные детали

  • Рекомендуем взять с собой перекус и воду. За доплату можно пообедать в кафе — от 700 ₽
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1700 ₽
Дети до 12 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лолита
Лолита — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
У нас более 40 экскурсионных программ и активных поездок по культурным, историческим, природным достопримечательностям Абхазии. Вас сопроводят лучшие гиды страны, и вы никогда не столкнётесь с языковым барьером — наши экскурсоводы владеют русским и английским языками. С нами вас ждёт незабываемое путешествие по Абхазии!

Входит в следующие категории Сухума

Похожие экскурсии на «Из Сухума - к христианским святыням восточной Абхазии»

Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
10 500 ₽ за всё до 7 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Сухума)
На машине
6.5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Сухума)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Христианская Абхазия
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Христианская Абхазия
Посетить семь уникальных храмов и древний источник в одной поездке
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
Откройте для себя духовные и исторические сокровища Абхазии. Каманы, средневековый мост и живописные водопады ждут вашего визита
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
12 500 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сухуме
1700 ₽ за человека