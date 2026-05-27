Мы посетим веками намоленные святыни — Драндский и Моквский соборы, Илорскую церковь — и совсем «юные» храмы Георгия Победоносца и пророка Илии. Погрузимся в прошлое на многие столетия: поговорим о становлении христианства, связи веры с культурой и судьбой нашей земли. Мы уверены, вы проникнетесь глубокой религиозностью, ведь православие — это душа абхазского народа.

Описание экскурсии

10:00–11:00 — сбор гостей

11:20–11:40 — церковь Святого великомученика и Победоносца Георгия

В Сухуме посетим храм в честь одного из наиболее почитаемых святых, покровителя воинов и защитника веры.

12:10–12:40 — храм Святого Пророка Илии

В Агудзере поговорим о роли одного из величайших ветхозаветных пророков в христианской истории.

13:00–14:00 — Драндский собор Успения Пресвятой Богородицы

В Дранде осмотрим памятник византийской архитектуры 6 века, один из старейших оплотов христианства на Кавказе. Внутри увидим мироточащие иконы. Можно набрать святой воды или окунуться в купель.

15:00–15:40 — Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы

В Мокве полюбуемся шедевром средневековой церковной архитектуры. В прошлом святыня была крупным духовным центром и местом епископской кафедры.

16:00–16:20 — Илорская церковь Святого Георгия

В Илоре побываем в храме, который издавна считается местом особой духовной силы. Здесь хранятся древние реликвии, а молитвы обладают чудотворной силой.

17:20–18:20 — путевая экскурсия

На обратном пути в Сухум проедем Очамчиру. Обсудим историю приморского курорта и его значение для восточной Абхазии.

Организационные детали