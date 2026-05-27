Мы встретим вас в аэропорту и отвезём по указанному адресу. По пути вы увидите замок Смецкого на горе и мандариновые сады Агудзеры.
Зимой и весной полюбуетесь цветением мимозы, а летом насладитесь морскими пейзажами и настроитесь на отдых.
Зимой и весной полюбуетесь цветением мимозы, а летом насладитесь морскими пейзажами и настроитесь на отдых.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
- При бронировании сообщите нам время и дату вашего прибытия, а также номер рейса
- Поездка проходит на минивэне Toyota Estima 5 или Toyota Alphard 4, Toyota Noah, Toyota Voxy Toyota Prius. Детские кресла устанавливаются по требованию
- В багаж без доплат можно в среднем уместить 4 сумки или 4 чемодана
- Если рейс задержат, мы дождёмся вас. Ожидание до 1 часа входит в стоимость, каждый следующий час — 1000 ₽
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 319 туристов
Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии на «Трансфер из аэропорта Абхазии Бабушара в Сухум»
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Сухум
Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Акармара и Ткуарчал по следам советской Абхазии (из Сухума)
Проехать по бездорожью, увидеть руины шахтёрского города и заглянуть за водопад
Сегодня в 11:30
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
К святым местам и загадочным локациям восточной Абхазии - из Сухума
Откройте для себя духовные и исторические сокровища Абхазии. Каманы, средневековый мост и живописные водопады ждут вашего визита
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
12 500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур по Абхазии из Сухума
Начало: Адрес вашего проживания в Сухуме
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00, по договоренности
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
3300 ₽ за человека
от 4500 ₽ за экскурсию