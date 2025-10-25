Это путешествие - возможность увидеть настоящие чудеса природы Абхазии.
Вы проедете по живописным маршрутам, полюбуетесь Голубым озером и Юпшарским каньоном, остановитесь у водопадов "Мужские слёзы" и "Девичьи слёзы".
Подвесной мост через реку Бзыбь добавит адреналина, а финальной точкой станет озеро Рица, где воздух наполнен ароматом хвои. Уникальная экосистема национального парка оставит неизгладимые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды на озеро Рица
- 🌊 Водопады и каньоны
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🌲 Уникальная природа
- 🗺️ Увлекательные факты
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Водопады "Мужские слёзы" и "Девичьи слёзы"
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Голубое озеро — вода здесь настолько яркая, что кажется нереальной
- Юпшарский каньон — узкое ущелье, где скалы почти соприкасаются, оставляя узкую полоску неба над головой
- Водопады «Мужские слёзы» и «Девичьи слёзы» — природный контраст силы и нежности в одном пейзаже
- Подвесной мост через реку Бзыбь — остановка для тех, кто хочет почувствовать себя на краю пропасти
- Озеро Рица — финальная точка маршрута. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря среди хвойных лесов и скал. Воздух здесь пахнет сосной, тишиной и вечностью
Вы узнаете:
- Когда было образовано озеро Рица
- Почему долгое время дорога на Рицу была засекречена
- Из-за чего в середине 20 века хотели разрушить ущелье
- Какое дерево тонет в воде
А также познакомитесь с уникальной экосистемой национального парка и помедитируете с видом на исполинские скалы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Vellfire с двумя люками
- Отдельно оплачивается экосбор — 700 ₽ взрослый, 200 ₽ с 8 до 12 лет, до 8 лет бесплатно, а также обед — по желанию
- Можем отправиться в путешествие из Сухума или из Нового Афона
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шота — ваш гид в Сухуме
Провёл экскурсии для 127 туристов
Всем привет! Меня зовут Шота. Я родился и живу в городе Сухум. Являюсь аккредитованным гидом с 2016 года. С удовoльcтвиeм познaкoмлю вac c моей родной страной, расскaжу о её иcтoрии, раскрою все тайны и секреты. Мои экскурсии проходят интересно, увлекательно и с чувством юмора.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Калязин
25 окт 2025
Комфортный автомобиль; прекрасная поездка по чудесным местам; хороший гид, знающий и любящий Абхазию. Можно только рекомендовать.
Юрий
11 сен 2025
Классная экскурсия! Шота интеллигентный парень, рассказывает интересно, по делу. Ответил на все вопросы про жизнь в Абхазии. Комфортно водит, останавливался где мы хотели. Спасибо!
Входит в следующие категории Сухума
