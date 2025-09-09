Мои заказы

Вечерний Сухум

Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Сухум особенно красив в вечернее время.

Прогулка по Набережной Махаджиров, посещение Драмтеатра и кофе в «Брехаловке» создадут незабываемую атмосферу. Смотровая площадка на Сухумской горе подарит захватывающий вид на город и бухту. Парк Славы с мемориалом и древний дольмен дополнят путешествие историей и культурой. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с опытным гидом
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Атмосфера вечернего города
  • ☕ Легендарное кафе «Брехаловка»
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🌄 Вид с Сухумской горы
  • 🌺 Прогулка по парку Славы
Вечерний Сухум© Мизан
Что можно увидеть

  • Набережная Махаджиров
  • Драмтеатр ИМ.С. Чанба
  • Кафе «Брехаловка»
  • Сухумская гора
  • Парк Славы
  • Дольмен

Описание экскурсии

Сухуму уже более 2500 лет. Его история начинается с античных времён, когда сюда пришли греки, и продолжается до наших дней. Мы расскажем, как формировался город, кем были его меценаты, чем жило мирное время и как Сухум проходил через военные испытания.

Итак, в нашей программе:

  • Набережная Махаджиров. Прогуляемся по сердцу вечернего Сухума — здесь чувствуется ритм города, звучит прибой и пахнет морем.
  • Драмтеатр им. С. Чанба. Здание с колоннадой, фонтан и мифические грифоны — один из самых фотогеничных уголков набережной
  • Кафе «Брехаловка». Выпьем по чашечке кофе в аутентичной атмосфере легендарного места встреч
  • Сухумская гора. Поднимемся на смотровую площадку с захватывающим видом на город и бухту
  • Парк Славы, утопающий в магнолиях и олеандрах. Здесь же посетим мемориал Славы — вспомним героев и обсудим важные страницы абхазской истории
  • Дольмен. Завершим маршрут у древнего мегалитического сооружения — молчаливого свидетеля тысячелетий

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мизан
Мизан — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 121 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы дружная команда с большим опытом работы в туризме, которая состоит из 2 аккредитованных гидов с высшим историческим образованием, Мизана и Алиаса, и профессионального менеджера Елены. Мы патриоты своей маленькой, гордой и божественно красивой страны. С огромным удовольствием покажем вам её самые значимые места, расскажем историю и прекрасные легенды. С нами вам будет комфортно, безопасно и невероятно интересно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Р
Римма
9 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию. Очень интересно преподносится информация. Ответили на все вопросы. Время пролетело незаметно. Нам очень понравилось
Л
Лариса
7 сен 2025
Большое спасибо за такую небольшую и информативную экскурсию. Интересный рассказ и отличный автомобиль👍
Наталья
Наталья
19 авг 2025
Экскурсия понравилась видно что человек знает историю своего города, и хочет поделиться ее с гостями, единственное, не очень было комфортно что наш гид постоянно разговаривал по телефону, паралельно с нашей экскурсией организовывал следующие, в ущерб нашей.
Е
Екатерина
14 авг 2025
Экскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный и интересующийся. Сам из Сухуми, и все основное нам за 2 часа показал. Экскурсия не напряжная, на автомобиле с остановками и пешеходной прогулкой по набережной.
