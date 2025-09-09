Сухум особенно красив в вечернее время.
Прогулка по Набережной Махаджиров, посещение Драмтеатра и кофе в «Брехаловке» создадут незабываемую атмосферу. Смотровая площадка на Сухумской горе подарит захватывающий вид на город и бухту. Парк Славы с мемориалом и древний дольмен дополнят путешествие историей и культурой. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с опытным гидом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Атмосфера вечернего города
- ☕ Легендарное кафе «Брехаловка»
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🌄 Вид с Сухумской горы
- 🌺 Прогулка по парку Славы
Что можно увидеть
- Набережная Махаджиров
- Драмтеатр ИМ.С. Чанба
- Кафе «Брехаловка»
- Сухумская гора
- Парк Славы
- Дольмен
Описание экскурсии
Сухуму уже более 2500 лет. Его история начинается с античных времён, когда сюда пришли греки, и продолжается до наших дней. Мы расскажем, как формировался город, кем были его меценаты, чем жило мирное время и как Сухум проходил через военные испытания.
Итак, в нашей программе:
- Набережная Махаджиров. Прогуляемся по сердцу вечернего Сухума — здесь чувствуется ритм города, звучит прибой и пахнет морем.
- Драмтеатр им. С. Чанба. Здание с колоннадой, фонтан и мифические грифоны — один из самых фотогеничных уголков набережной
- Кафе «Брехаловка». Выпьем по чашечке кофе в аутентичной атмосфере легендарного места встреч
- Сухумская гора. Поднимемся на смотровую площадку с захватывающим видом на город и бухту
- Парк Славы, утопающий в магнолиях и олеандрах. Здесь же посетим мемориал Славы — вспомним героев и обсудим важные страницы абхазской истории
- Дольмен. Завершим маршрут у древнего мегалитического сооружения — молчаливого свидетеля тысячелетий
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мизан — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 121 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы дружная команда с большим опытом работы в туризме, которая состоит из 2 аккредитованных гидов с высшим историческим образованием, Мизана и Алиаса, и профессионального менеджера Елены. Мы патриоты своей маленькой, гордой и божественно красивой страны. С огромным удовольствием покажем вам её самые значимые места, расскажем историю и прекрасные легенды. С нами вам будет комфортно, безопасно и невероятно интересно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Римма
9 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию. Очень интересно преподносится информация. Ответили на все вопросы. Время пролетело незаметно. Нам очень понравилось
Л
Лариса
7 сен 2025
Большое спасибо за такую небольшую и информативную экскурсию. Интересный рассказ и отличный автомобиль👍
Наталья
19 авг 2025
Экскурсия понравилась видно что человек знает историю своего города, и хочет поделиться ее с гостями, единственное, не очень было комфортно что наш гид постоянно разговаривал по телефону, паралельно с нашей экскурсией организовывал следующие, в ущерб нашей.
Е
Екатерина
14 авг 2025
Экскурсию нам провёл Алиас. Очень интересно рассказывал, его речь приятно слушать, видно, что человек образованный и интересующийся. Сам из Сухуми, и все основное нам за 2 часа показал. Экскурсия не напряжная, на автомобиле с остановками и пешеходной прогулкой по набережной.
Входит в следующие категории Сухума
