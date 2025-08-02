Описание Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы 5 4 отзыва

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-8 человек На чём проводится Джиппинг

Описание экскурсии Во время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами. Увидите водопады — Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы. С опытным инструктором доберетесь до Голубого озера и озера Рица, Чабгарского карниза, Юпшарского каньона, который из-за необычной формы зовется «каменным мешком». Прогуляетесь по подвесному мосту через реку Бзыбь, попробуете абхазское вино и заглянете на пасеку. Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море на пляже у Колоннады в Гагре. Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Сухуме или с остановок центральной улицы. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера. Экскурсия состоится только по набору группы. Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания. Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Водопад «Девичьи слёзы»

Водопад «Мужские слёзы»

Пасека и винный погреб

Подвесной мост через реку Бзыбь

Голубое озеро

Юпшарский каньон (Каменный мешок)

Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»

Жемчужина Абхазии - Озеро Рица

Водопад «Влюбленных»

Водопад «Гегский»

Внимание! Маршрут описан примерный. Маршрут может быть частично изменен в процессе экскурсии Что включено Услуги водителя.

Трансфер с остановок в Сухуме.

Экологический сбор на озере Рица - 700 руб. /чел. (Оплачивается обязательно) Место начала и завершения? Адрес вашего проживания в Сухуме Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 7:00 до 9:00, по договоренности Экскурсия длится около 10 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.