Описание экскурсииВо время нашего джип-тура вы посмотрите на Абхазию другими глазами. Увидите водопады — Влюбленных, Гегский, Девичьи и Мужские слезы. С опытным инструктором доберетесь до Голубого озера и озера Рица, Чабгарского карниза, Юпшарского каньона, который из-за необычной формы зовется «каменным мешком». Прогуляетесь по подвесному мосту через реку Бзыбь, попробуете абхазское вино и заглянете на пасеку. Мы с вами попадем в ресторан «Гагрипш» и искупаемся в чистейшем море на пляже у Колоннады в Гагре. Мы забираем вас с адреса вашего проживания в Сухуме или с остановок центральной улицы. Гид и Диспетчер вам сообщит точное место и время прибытия трансфера. Экскурсия состоится только по набору группы. Время начала проведения экскурсии, а также место посадки в трансфер может быть скорректировано в зависимости от адреса Вашего проживания. Если вы не внесли предоплату на сайте, будьте готовы оплатить Гиду если потребуется. Гид вам сообщит сумму и способ оплаты.
Ежедневно с 7:00 до 9:00, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Пасека и винный погреб
- Подвесной мост через реку Бзыбь
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон (Каменный мешок)
- Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
- Жемчужина Абхазии - Озеро Рица
- Водопад «Влюбленных»
- Водопад «Гегский»
- Внимание! Маршрут описан примерный. Маршрут может быть частично изменен в процессе экскурсии
Что включено
- Услуги водителя.
- Трансфер с остановок в Сухуме.
- Дегустации напитков, сыра, меда, копченостей, сладостей.
Что не входит в цену
- Экологический сбор на озере Рица - 700 руб. /чел. (Оплачивается обязательно)
Место начала и завершения?
Адрес вашего проживания в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:00 до 9:00, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
И
2 авг 2025
Д
Даниил
29 июн 2025
Экскурсия прошла отлично! Мы под огромным впечатлением от природы и самой поездки. Увидели природу такой красоты первый раз в жизни. Очень рады, что поехали именно от вашей турфирмы.
Отдельное спасибо Раулю за его подход и общее настроение! Очень рады, что именно он был с нами всю дорогу!
Обязательно приедем еще!
О
Олег
3 июн 2025
M
Maria
2 мая 2025
