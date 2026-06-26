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Вечерняя прогулка по Сухуму

Приглашаем на вечернюю прогулку по Сухуму — одному из древнейших городов Черноморского побережья.

Вы пройдёте по набережной Махаджиров, увидите исторический центр, узнаете легенды античной Диоскурии и познакомитесь с многовековой историей столицы Абхазии.

Завершится экскурсия на Сухумской горе, откуда открываются потрясающие виды на вечерний город и море.

Идеальный маршрут для тех, кто хочет почувствовать атмосферу Сухума и увидеть его в самом красивом свете.
Вечерняя прогулка по Сухуму
Вечерняя прогулка по Сухуму
Вечерняя прогулка по Сухуму

Описание экскурсии

Когда над морем начинает опускаться вечер, Сухум раскрывается особенно красиво. Тёплый свет фонарей, шум прибоя, старинные здания на набережной и панорамы города создают атмосферу, в которой история и современность переплетаются особенно гармонично. Эта экскурсия познакомит вас с одним из древнейших городов мира, история которого насчитывает более 2500 лет. Наш маршрут пройдёт по знаменитой набережной Махаджиров, где когда-то находилась античная Диоскурия — древнегреческая колония, основанная выходцами из Милета более 2600 лет назад. Вы услышите легенду о братьях Диоскурах — Касторе и Поллуксе, в честь которых был назван древний город, а также узнаете, как Диоскурия превратилась в важнейший торговый центр античного Причерноморья. Во время прогулки мы проследим удивительную судьбу города, который в разные эпохи носил названия Диоскурия, Себастополис и Сухум-Кале. Вы узнаете о римлянах и византийцах, генуэзских купцах и турецких гарнизонах, о периодах расцвета и тяжёлых испытаниях, выпавших на долю города. Мы увидим исторический центр Сухума с его архитектурой разных эпох, пройдём по местам, связанным с важнейшими событиями истории Абхазии, и посетим Парк Славы, где покоятся защитники республики, погибшие во время событий 1992–1993 годов. Особенным моментом экскурсии станет подъём на Сухумскую гору, откуда открывается великолепная панорама вечернего города, Чёрного моря и окружающих гор. Именно здесь особенно хорошо чувствуется масштаб истории Сухума — города, который пережил античные времена, войны, землетрясения и смену империй, но сохранил своё неповторимое очарование. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:
Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сухум
  • Набережную Махаджиров
  • Развалины древней Диоскурии
  • Исторический центр города
  • Архитектурные здания разных эпох
  • Парк Славы
  • Мемориал защитникам Абхазии
  • Городской фонтан
  • Сухумскую гору
  • Смотровую площадку на Сухумской горе
  • Панораму вечернего Сухума
  • Побережье Чёрного моря
  • Остатки крепости Сухум-Кале
  • Места, связанные с историей Диоскурии и Себастополиса
  • Вечерние виды столицы Абхазии
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Указанный вами адрес - забираем по месту проживания
Завершение: Указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь по погоде
  • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты
  • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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