Когда над морем начинает опускаться вечер, Сухум раскрывается особенно красиво. Тёплый свет фонарей, шум прибоя, старинные здания на набережной и панорамы города создают атмосферу, в которой история и современность переплетаются особенно гармонично. Эта экскурсия познакомит вас с одним из древнейших городов мира, история которого насчитывает более 2500 лет. Наш маршрут пройдёт по знаменитой набережной Махаджиров, где когда-то находилась античная Диоскурия — древнегреческая колония, основанная выходцами из Милета более 2600 лет назад. Вы услышите легенду о братьях Диоскурах — Касторе и Поллуксе, в честь которых был назван древний город, а также узнаете, как Диоскурия превратилась в важнейший торговый центр античного Причерноморья. Во время прогулки мы проследим удивительную судьбу города, который в разные эпохи носил названия Диоскурия, Себастополис и Сухум-Кале. Вы узнаете о римлянах и византийцах, генуэзских купцах и турецких гарнизонах, о периодах расцвета и тяжёлых испытаниях, выпавших на долю города. Мы увидим исторический центр Сухума с его архитектурой разных эпох, пройдём по местам, связанным с важнейшими событиями истории Абхазии, и посетим Парк Славы, где покоятся защитники республики, погибшие во время событий 1992–1993 годов. Особенным моментом экскурсии станет подъём на Сухумскую гору, откуда открывается великолепная панорама вечернего города, Чёрного моря и окружающих гор. Именно здесь особенно хорошо чувствуется масштаб истории Сухума — города, который пережил античные времена, войны, землетрясения и смену империй, но сохранил своё неповторимое очарование. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:

Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).