Приглашаем на вечернюю прогулку по Сухуму — одному из древнейших городов Черноморского побережья.
Вы пройдёте по набережной Махаджиров, увидите исторический центр, узнаете легенды античной Диоскурии и познакомитесь с многовековой историей столицы Абхазии.
Завершится экскурсия на Сухумской горе, откуда открываются потрясающие виды на вечерний город и море.
Идеальный маршрут для тех, кто хочет почувствовать атмосферу Сухума и увидеть его в самом красивом свете.
Вы пройдёте по набережной Махаджиров, увидите исторический центр, узнаете легенды античной Диоскурии и познакомитесь с многовековой историей столицы Абхазии.
Завершится экскурсия на Сухумской горе, откуда открываются потрясающие виды на вечерний город и море.
Идеальный маршрут для тех, кто хочет почувствовать атмосферу Сухума и увидеть его в самом красивом свете.
Описание экскурсии
Когда над морем начинает опускаться вечер, Сухум раскрывается особенно красиво. Тёплый свет фонарей, шум прибоя, старинные здания на набережной и панорамы города создают атмосферу, в которой история и современность переплетаются особенно гармонично. Эта экскурсия познакомит вас с одним из древнейших городов мира, история которого насчитывает более 2500 лет. Наш маршрут пройдёт по знаменитой набережной Махаджиров, где когда-то находилась античная Диоскурия — древнегреческая колония, основанная выходцами из Милета более 2600 лет назад. Вы услышите легенду о братьях Диоскурах — Касторе и Поллуксе, в честь которых был назван древний город, а также узнаете, как Диоскурия превратилась в важнейший торговый центр античного Причерноморья. Во время прогулки мы проследим удивительную судьбу города, который в разные эпохи носил названия Диоскурия, Себастополис и Сухум-Кале. Вы узнаете о римлянах и византийцах, генуэзских купцах и турецких гарнизонах, о периодах расцвета и тяжёлых испытаниях, выпавших на долю города. Мы увидим исторический центр Сухума с его архитектурой разных эпох, пройдём по местам, связанным с важнейшими событиями истории Абхазии, и посетим Парк Славы, где покоятся защитники республики, погибшие во время событий 1992–1993 годов. Особенным моментом экскурсии станет подъём на Сухумскую гору, откуда открывается великолепная панорама вечернего города, Чёрного моря и окружающих гор. Именно здесь особенно хорошо чувствуется масштаб истории Сухума — города, который пережил античные времена, войны, землетрясения и смену империй, но сохранил своё неповторимое очарование. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:
Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сухум
- Набережную Махаджиров
- Развалины древней Диоскурии
- Исторический центр города
- Архитектурные здания разных эпох
- Парк Славы
- Мемориал защитникам Абхазии
- Городской фонтан
- Сухумскую гору
- Смотровую площадку на Сухумской горе
- Панораму вечернего Сухума
- Побережье Чёрного моря
- Остатки крепости Сухум-Кале
- Места, связанные с историей Диоскурии и Себастополиса
- Вечерние виды столицы Абхазии
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Указанный вами адрес - забираем по месту проживания
Завершение: Указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- Удобную одежду и обувь по погоде
- Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты
- Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии на «Вечерняя прогулка по Сухуму»
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Сегодня в 16:00
29 июн в 16:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Сухум
Сухум оживает вечером, когда мягкий свет заката окутывает город. Погуляйте по набережной, насладитесь кофе в «Брехаловке» и захватывающим видом с горы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
5200 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Сухума, наслаждаясь индивидуальной фотопрогулкой. Откройте для себя уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 17:30
28 июн в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вечерний Сухум
Прогуляйтесь по вечернему Сухуму, открывая для себя его исторические памятники и архитектурные шедевры. Ощутите дух города и его многовековую историю
Начало: У вашего отель
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:00
Завтра в 17:00
29 июн в 17:00
950 ₽ за человека
-5%
760 ₽ за человека