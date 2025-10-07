Эта экскурсия предлагает уникальное знакомство с Сухумом через его архитектуру и историю. Участники узнают о знаменитых абхазских князьях, купцах и писателях, вдохновлённых городом. Маршрут включает посещение Сухумской крепости, центральной набережной и других знаковых мест. Уникальные фотографии и открытки 19-20 веков помогут увидеть, как менялся город. После экскурсии каждый участник по-новому взглянет на Сухум и влюбится в его атмосферу
Описание экскурсии
- Вы узнаете историю Сухума через его архитектуру
- Услышите об абхазских князьях из рода Чачба и известных купцах, таких как Алоизи и братьях Ксандопуло
- Познакомитесь с историей индоевропейского телеграфа Сименса
- Вспомните имена писателей и поэтов, вдохновлённых Сухумом, — Фазиля Искандера, Осипа Мандельштама и других
Маршрут будет таким:
- Сухумская крепость
- Центральная набережная
- Дом братьев Ксандопуло
- Малая городская скульптура Сухума: пингвин, Чик, Ника, Тачкум
- Гостиницы «Россия», «Абхазия», «Ориенталь», «Европа» и «Рица»
- Брехаловка, театры столицы, улица Леона, проспект Аиааира и бани «Стамбул»
- Площадь Свободы, АбИГИ, Институт ботаники АНА и улица Гулиа
- Индоевропейский телеграф и знаменитая булочная, вилла Алоизи и перекрёсток шести улиц
- Сухумская гора и колоннада
Организационные детали
Протяжённость маршрута — 4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Инна — ваш гид в Сухуме
Провела экскурсии для 208 туристов
Я Инна! Уже более 20 лет провожу классические и уникальные экскурсии по Абхазии. Написала несколько авторских маршрутов по городу Сухум и десятки по Республике Абхазия. Со мной вы навсегда влюбитесь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Вероника
7 окт 2025
Интересная, познавательная экскурсия! Узнали для себя много нового! Инна рассказывает хорошо, подача материала комфортная!
Дата посещения: 7 октября 2025
М
Мария
5 ноя 2025
Обязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. Город, которому больше 2500 лет, со своей историей и атмосферой. Интересно было и мне, и сыну 15-лет. Обязательно вернёмся в Сухум снова! Были в конце октября.
И
Ильфат
30 окт 2025
Компетентный, вовлеченный и коммукабельный профессионал. Рекомендую.
В
Вера
16 окт 2025
Отличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историю. Узнали интересные факты о городе, о примечательных местах. Отдельное спасибо Инне за маршрут в булочную, пирожки незабываемые😊
Побывавши не раз в Сухуми, благодаря содержательной экскурсии открыли для себя город ещё раз по-новому.
Д
Дударева
11 окт 2025
Экскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовью рассказывает материал и отвечает на все интересующие вопросы. Время "летит" незаметно. Рекомендую к посещению.
Алиса
4 окт 2025
Были в сентябре на экскурсии, рассказ очень интересный, исчерпывающий, про историю города да и страны в целом, много всего посмотрели, прошли всю центральную часть. Заканчивали уже в темноте, в конце
Ю
Юлия
3 окт 2025
Добрый день, очень правилась экскурсия с Инной, много интересной информации, подача с любовью к своей стране и городу. Спасибо большое! Получили удовольствие от пешей прогулки и услышанной истории.
И
Ирина
3 окт 2025
Инна просто кладезь знаний, рассказывает очень интересно, знает еще больше)
Спасибо за интересно и с пользой проведенное время)
Г
Галина
25 сен 2025
Спасибо, всё понравилось, немного затянулась вступительная часть, из-за этого концентрация внимания была утеряна. Но после начала движения всё пришло в норму 😁 было познавательно и интересно ❤️
М
Михаил
22 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Несмотря на довольно длительную прогулку время пролетело незаметно. Инна эксперт, профессионал! Спасибо!!!
Наталия
22 сен 2025
Я максимально рекомендую Инну для знакомства с этим прекрасным городом и присоединяюсь ко всем отзывам. Как будто не была на экскурсии, а прожила жизнь в этом городе, узнав его самые
И
Иолита
21 сен 2025
Спасибо Инне за прекрасную экскурсию! Мы поняли про Сухум гораздо больше, чем мы просто сами побродили бы по городу. Узнали массу полезного, могли задать любой вопрос.
М
Маргарита
16 сен 2025
Мы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историю города, помогает проникнуться колоритом нации, изучить архитектуру, познакомиться с флорой. Если хочется влюбиться в страну души, нужно знать какими усилиями она приобрела такой статус, и Инна- замечательный проводник в мир знаний. Обязательно порекомендую друзьям и знакомым!
Е
Евгений
14 сен 2025
Все отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновации.
Анна
11 сен 2025
Спасибо за интересную экскурсию, 3,5 часа пролетели незаметно. Инна умеет заинтересовать и историей Сухума, и архитектурой города. Побольше бы таких экскурсоводов!
