В Вероника Интересная, познавательная экскурсия! Узнали для себя много нового! Инна рассказывает хорошо, подача материала комфортная!

М Мария Обязательно сходите на экскурсию с Инной по Сухуму. Вам откроется город совершенно с другой стороны. Город, которому больше 2500 лет, со своей историей и атмосферой. Интересно было и мне, и сыну 15-лет. Обязательно вернёмся в Сухум снова! Были в конце октября.

И Ильфат Компетентный, вовлеченный и коммукабельный профессионал. Рекомендую.

В Вера Отличная экскурсия. Экскурсовод знает материал, отвечает на любые вопросы, видно, что любит город и его историю. Узнали интересные факты о городе, о примечательных местах. Отдельное спасибо Инне за маршрут в булочную, пирожки незабываемые😊

Побывавши не раз в Сухуми, благодаря содержательной экскурсии открыли для себя город ещё раз по-новому.

Д Дударева Экскурсия интересная, полностью соответствует описанию. Затрагивает разные стороны развития страны и города. Инна с большой любовью рассказывает материал и отвечает на все интересующие вопросы. Время "летит" незаметно. Рекомендую к посещению.

Алиса читать дальше экскурсии поднимались на холм. На мой взгляд, эту часть можно было исключить, к этому времени очень устали да и в темноте уже особо нечего было смотреть) только колоннаду в подсветке, но без нее можно и обойтись) В любом случае, можно и не догуливать до конца, если устали, а вдруг кому-то наоборот интересно! Гиду большое спасибо, вызвала нам такси до дома, у нас приложения не было на телефоне. Однозначно стоит посетить экскурсию, если вы в Сухуме, чтобы лучше узнать этот город и увидеть интересные места. Были в сентябре на экскурсии, рассказ очень интересный, исчерпывающий, про историю города да и страны в целом, много всего посмотрели, прошли всю центральную часть. Заканчивали уже в темноте, в конце

Ю Юлия Добрый день, очень правилась экскурсия с Инной, много интересной информации, подача с любовью к своей стране и городу. Спасибо большое! Получили удовольствие от пешей прогулки и услышанной истории.

И Ирина Инна просто кладезь знаний, рассказывает очень интересно, знает еще больше)

Спасибо за интересно и с пользой проведенное время)

Г Галина Спасибо, всё понравилось, немного затянулась вступительная часть, из-за этого концентрация внимания была утеряна. Но после начала движения всё пришло в норму 😁 было познавательно и интересно ❤️

М Михаил Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Несмотря на довольно длительную прогулку время пролетело незаметно. Инна эксперт, профессионал! Спасибо!!!

Наталия читать дальше сокровенные тайны.

Целостность и структурированность материала, правильные логические переходы, удобный маршрут и эмоционально окрашенный рассказ сделали прогулку незабываемой, хотя я в Сухуме не первый раз.

Инна, мои слова благодарности и восхищения, всех благ❤️

Наталия, гид-экскурсвод из г. Чебоксары! Я максимально рекомендую Инну для знакомства с этим прекрасным городом и присоединяюсь ко всем отзывам. Как будто не была на экскурсии, а прожила жизнь в этом городе, узнав его самые

И Иолита Спасибо Инне за прекрасную экскурсию! Мы поняли про Сухум гораздо больше, чем мы просто сами побродили бы по городу. Узнали массу полезного, могли задать любой вопрос.

М Маргарита Мы в восторге от проведенного дня в компании Инны на побережье Сухума. Экскурсия окунает в историю города, помогает проникнуться колоритом нации, изучить архитектуру, познакомиться с флорой. Если хочется влюбиться в страну души, нужно знать какими усилиями она приобрела такой статус, и Инна- замечательный проводник в мир знаний. Обязательно порекомендую друзьям и знакомым!

Е Евгений Все отлично, интересно, услышали рассказ об истории Сухума, местные достопримечательности, посмотрели новые места после реновации.