Обзорные и познавательные экскурсии Сухума

Найдено 7 экскурсий в категории «Обзорные» в Сухуме, цены от 1 539 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
127 отзывов
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
«На прогулке со мной вы увидите важные объекты столицы и познакомитесь с историей не только Сухума, но и всей Абхазии»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 539 за человека
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Фотопрогулка
8 часов
76 отзывов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
«А пока будем добираться до него по крутому серпантину, увидим самые живописные места Абхазии, в каждом из которых я вам покажу лучшие обзорные виды для яркой и незабываемой фотосъемки»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Дикая природа Абхазии
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
«Вы погуляете по живописным каньонам и ущельям, увидите дивное озеро в окружении горных хребтов и познакомитесь с историей самого высокого на Кавказе дольмена»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Новый Афон. Истоки христианства на Кавказе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
«А главное — я проведу вас по тем местам, которые почти никогда не включают в экскурсии по Новому Афону, и люди обычно успевают осмотреть только монастырь и пещеру Симона Кананита»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
31 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
«Вы познакомитесь с традициями и культурой народа, насладитесь красотой природы, узнаете интересные исторические факты, которые помогут вам лучше понять «Страну Души»»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200 за всё до 8 чел.
Вечерний Сухум: обзорная прогулка
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Вечерний Сухум: уникальная обзорная экскурсия по столице Абхазии
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума! Эта экскурсия откроет вам город с новой стороны, показав его красоту и историческое наследие
Начало: Просп. Леона,1
Расписание: Любой день в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
4 500 за всё до 8 чел.
Знакомство с Восточной Абхазией
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Знакомство с Восточной Абхазией: от Гагры до Сухума
Погрузитесь в красоту Абхазии, посетив её жемчужины: Гагру, Сухум и уникальные термальные источники
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 08:00
3 июля в 09:00
13 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Все было просто супер👌🏻😁
  • Е
    Евгения
    19 мая 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
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    Данила. Влюбляйтесь в Абхазию за один день - Данил сделает для этого все возможное и невозможное. Идеальный рассказчик, идеальный водитель (дорога к водопаду - 10 баллов из 10), идеальная скорая помощь в трудный момент - все это Данил. Отдельное спасибо за классные фото. Еще раз удачи, интересных маршрутов и больше хороших туристов.

    Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос сОтличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
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    Рице,тот не был в Абхазии, поэтому выбрав гида Данила(сначала по отзывам)я не ошиблась ни разу!!! Настолько было комфортно,душевно и познавательно,мы остались под большим впечатлением не только от водопада,гор,скал,озер,но и от Данила!!!Гуляли сколько хотели по красивым местам,фотографировались и никакого тайминга нам Данил не давал,говорил -гуляйте сколько надо,не торопитесь. Крутоооо!!!!Наша экскурсия по времени должна была быть 8 часов,а получилась 12!!!!!И ни копейки больше он не взял с нас. Ну,вот есть такие люди и они живут в Абхазии. Спасибо,что показал нам рай на Земле!!!Рассказал о местной кухне,традициях,обычаях,политике,грузино-абхазский конфликт тоже имел место для обсуждения,смеялись в машине и постоянно были в диалоге!Здоровья и всех благ Данилу и команде Трипстер 👌👌👌👌👍👍👍👍👍

    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем
  • И
    Ирина
    9 мая 2024
    Дикая природа Абхазии
    Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
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    смело, если нет, то все равно идите:D Виды, как по мне, того стоят) Данил - спокойный, умный, эрудированный, с чувством юмора; отличный гид и очень милый человек! К месту расскажет что-то классное и интересное, к месту же оставит вас наедине с мыслями созерцать местные красоты) Мы были вдвоём с мужем, остались очень довольны. С Данилом же ездили на водопады Цебельды, и там тоже получили море впечатлений! Посоветовали бы друзьям? Однозначно)

  • Н
    Наталия
    29 апреля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!
  • Н
    Нина
    23 апреля 2024
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Данил замечательный рассказчик! Очень хорошо владеет материалом, Прекрасная нескучная подача истории Сухума. Интересные диалоги, искромётный юмор - всё это делает экскурсию живой. Спасибо!
  • Л
    Лилия
    24 марта 2024
    Знакомство с Восточной Абхазией
    Экскурсия прошла отлично, все понравилось. Благодаря гиду остались лучшие впечатления от посещения Абхазии. Хочется вернуться сюда еще.
  • Т
    Татьяна
    22 марта 2024
    Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
    Спасибо Данилу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией! Это было замечательно! Данил - прекрасный гид и рассказчик, уверенный
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    водитель и очень душевный человек. Раскрыл для нас красоту Абхазии,невероятные виды главных достопримечательностей! Прекрасно знает историю родного края,рассказал необыкновенные легенды,познакомил с традиционной кухней. Рекомендую всем на 100%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. В общем если вы в Абхазии, то к Данилу!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Обзорные»

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  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 539 до 20 200. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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