1 чел.
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Групповая
2.5 часа
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
«На прогулке со мной вы увидите важные объекты столицы и познакомитесь с историей не только Сухума, но и всей Абхазии»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
1 539₽ за человека
Фотопрогулка
8 часов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
«А пока будем добираться до него по крутому серпантину, увидим самые живописные места Абхазии, в каждом из которых я вам покажу лучшие обзорные виды для яркой и незабываемой фотосъемки»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дикая природа Абхазии: индивидуальная экскурсия в Сухуме
Путешествие по дикой природе Абхазии откроет вам живописные каньоны, озера и древние дольмены. Идеально для любителей активного отдыха и природы
«Вы погуляете по живописным каньонам и ущельям, увидите дивное озеро в окружении горных хребтов и познакомитесь с историей самого высокого на Кавказе дольмена»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новый Афон: Путешествие по святыням и истокам христианства
Погрузитесь в мир древних святынь и узнайте истории первых христиан на Кавказе в уникальной экскурсии по Новому Афону
Начало: Сухум
«А главное — я проведу вас по тем местам, которые почти никогда не включают в экскурсии по Новому Афону, и люди обычно успевают осмотреть только монастырь и пещеру Симона Кананита»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 15 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Главные достопримечательности Абхазии (из Сухума)
Путешествие по главным достопримечательностям Абхазии за один день. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного края
Начало: Сухум
«Вы познакомитесь с традициями и культурой народа, насладитесь красотой природы, узнаете интересные исторические факты, которые помогут вам лучше понять «Страну Души»»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 20 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Сухум: уникальная обзорная экскурсия по столице Абхазии
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума! Эта экскурсия откроет вам город с новой стороны, показав его красоту и историческое наследие
Начало: Просп. Леона,1
Расписание: Любой день в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Знакомство с Восточной Абхазией: от Гагры до Сухума
Погрузитесь в красоту Абхазии, посетив её жемчужины: Гагру, Сухум и уникальные термальные источники
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 08:00
3 июля в 09:00
13 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию! Очень интересно, познавательно, с юмором! Интересно было и пожилым и детям! 🔥👍
- ННаталья26 мая 2024Все было просто супер👌🏻😁
- ЕЕвгения19 мая 2024Отличный день 18 мая 2024 года. В течение всего дня рядом был мягкий, приятный голос с легким акцентом - голос
- ЕЕлена11 мая 2024Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
- ИИрина9 мая 2024Ну это восторг)) Маршрут - не лёгкая прогулка, но невыполнимого ничего нет. Если любите походы и уважаете физическую активность, идите
- ННаталия29 апреля 2024Хочу поблагодарить Данила за прекрасную экскурсию. Накануне вечером направил напоминание, сверили часы, что очень важно. Экскурсия началась своевременно и прошла в дружеской и непринуждённой атмосфере. Интересная подача материала, гид ответил на все вопросы. Экскурсию однозначно рекомендую к посещению.
- ЕЕлена28 апреля 2024Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!
- ННина23 апреля 2024Данил замечательный рассказчик! Очень хорошо владеет материалом, Прекрасная нескучная подача истории Сухума. Интересные диалоги, искромётный юмор - всё это делает экскурсию живой. Спасибо!
- ЛЛилия24 марта 2024Экскурсия прошла отлично, все понравилось. Благодаря гиду остались лучшие впечатления от посещения Абхазии. Хочется вернуться сюда еще.
- ТТатьяна22 марта 2024Спасибо Данилу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией! Это было замечательно! Данил - прекрасный гид и рассказчик, уверенный
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Обзорные»
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