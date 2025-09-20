Сухум - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Во время фотопрогулки посетите мост царицы Тамары, Беслетскую ГЭС и песчаный пляж. Узнайте интересные факты о замке Баграта и других живописных местах. Все фотографии будут доступны для скачивания через три дня после съёмки.
Идеально подходит для семейных пар и любителей фотографии, которые хотят запечатлеть незабываемые моменты в красивых локациях
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Индивидуальный подход
- 🏞 Уникальные локации
- 🚗 Комфортное передвижение
- 📅 Быстрая обработка фото
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
- Мост царицы Тамары
- Беслетская ГЭС
- Замок Баграта
Описание фото-прогулки
Наш маршрут:
- Мост царицы Тамары.
- Беслетская ГЭС.
- Песчаный пляж.
- Замок Баграта.
- И много других красивых локаций.
Организационные детали
- Передвигаемся на внедорожнике Mitsubishi Padjero.
- Через 3 дня после прогулки вы сможете скачать все фото со съёмки в свето/цветокоррекции на моём сайте — пришлю вам ссылку.
- Фото и видео снимаю на камеру Fujifilm XT-3, есть дрон (по дополнительному запросу).
- Могу организовать семейную съёмку (двое взрослых + максимум 4 ребёнка) +2000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Сухуме
Провела экскурсии для 34 туристов
Я профессиональный фотограф, родилась в Москве, но живу в Абхазии с 2005 года. Знаю много интересных нетуристических локаций, много езжу по миру и снимаю свадьбы в разных странах. Все передвижения на съёмках — на моем комфортном внедорожнике, в багажнике которого всегда есть горелка, кофе и плед для поездок в горы:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
20 сен 2025
17 сентября у нас состоялась фотопрогулка с Марией.
Был очень солнечный и теплый день, который Мария постаралась передать в фотографиях.
Интересный собеседник: не только рассказывала о тех местах, где мы фотографировались, но
С
Светлана
22 авг 2025
Классная ненапряжная фотосессия.
Готовые фото получила супербыстро, через день.
Входит в следующие категории Сухума
