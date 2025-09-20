Мои заказы

Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям

Погрузитесь в атмосферу Сухума, наслаждаясь индивидуальной фотопрогулкой. Откройте для себя уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Сухум - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Во время фотопрогулки посетите мост царицы Тамары, Беслетскую ГЭС и песчаный пляж. Узнайте интересные факты о замке Баграта и других живописных местах. Все фотографии будут доступны для скачивания через три дня после съёмки.

Идеально подходит для семейных пар и любителей фотографии, которые хотят запечатлеть незабываемые моменты в красивых локациях
5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📷 Индивидуальный подход
  • 🏞 Уникальные локации
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 📅 Быстрая обработка фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Мост царицы Тамары
  • Беслетская ГЭС
  • Замок Баграта

Описание фото-прогулки

Наш маршрут:

  • Мост царицы Тамары.
  • Беслетская ГЭС.
  • Песчаный пляж.
  • Замок Баграта.
  • И много других красивых локаций.

Организационные детали

  • Передвигаемся на внедорожнике Mitsubishi Padjero.
  • Через 3 дня после прогулки вы сможете скачать все фото со съёмки в свето/цветокоррекции на моём сайте — пришлю вам ссылку.
  • Фото и видео снимаю на камеру Fujifilm XT-3, есть дрон (по дополнительному запросу).
  • Могу организовать семейную съёмку (двое взрослых + максимум 4 ребёнка) +2000 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Сухуме
Провела экскурсии для 34 туристов
Я профессиональный фотограф, родилась в Москве, но живу в Абхазии с 2005 года. Знаю много интересных нетуристических локаций, много езжу по миру и снимаю свадьбы в разных странах. Все передвижения на съёмках — на моем комфортном внедорожнике, в багажнике которого всегда есть горелка, кофе и плед для поездок в горы:)
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Евгения
20 сен 2025
17 сентября у нас состоялась фотопрогулка с Марией.
Был очень солнечный и теплый день, который Мария постаралась передать в фотографиях.
Интересный собеседник: не только рассказывала о тех местах, где мы фотографировались, но
читать дальше

и делилась с нами впечатлениями о путешествиях.

Были мы в нескольких локациях: на набережной, в парке, на пляже.

Мария обязательно расскажет, как лучше встать, куда деть руки, как повернуться.

Через несколько дней мы получили фотографии в двух форматов: для соц. сетей и печатания.
Фотографиями любовались весь вечер!
Теперь у нас есть не только память о Сухуме, но и новый друг!

17 сентября у нас состоялась фотопрогулка с Марией.17 сентября у нас состоялась фотопрогулка с Марией.17 сентября у нас состоялась фотопрогулка с Марией.
С
Светлана
22 авг 2025
Классная ненапряжная фотосессия.
Готовые фото получила супербыстро, через день.

Входит в следующие категории Сухума

