и делилась с нами впечатлениями о путешествиях.



Были мы в нескольких локациях: на набережной, в парке, на пляже.



Мария обязательно расскажет, как лучше встать, куда деть руки, как повернуться.



Через несколько дней мы получили фотографии в двух форматов: для соц. сетей и печатания.

Фотографиями любовались весь вечер!

Теперь у нас есть не только память о Сухуме, но и новый друг!