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от гида, немного был откорректирован запланированный маршрут и удалось увидеть гораздо больше! Прогулялись по набережной посмотрели все основные достопримечательности города, также съездили на Сухумский маяк, Беслетский мост, ГЭС, заброшенный дворец Смецкого со своей историей, и посмотрели на город с высоты)! Шамиль очень приятный и интересный собеседник, с ним легко и комфортно найти общий язык, а также он очень аккуратный водитель! В Абхазии хорошо и душевно, Спасибо тебе Шамиль, успехов в твоей деле!