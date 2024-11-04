2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Сухум
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума, прогуливаясь по набережной и наслаждаясь ароматным кофе в знаменитом кафе. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
«Вечерняя поездка, поможет вам насладится самыми живописными местами города»
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 4500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вечерний Сухум: уникальная обзорная экскурсия по столице Абхазии
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума! Эта экскурсия откроет вам город с новой стороны, показав его красоту и историческое наследие
Начало: Просп. Леона,1
Расписание: Любой день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6000₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Сухум: исторические сокровища столицы
Присоединяйтесь к вечерней прогулке по Сухуму и откройте для себя его историю и культуру. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь красотой столицы
Начало: Место проживания
Расписание: Среда и суббота с 18:00 до 21:00
Завтра в 18:00
15 янв в 18:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия4 ноября 2024Очень красивая вечерняя прогулка по Сухуму с гидом Шамилем. Рассказал много о городе, культуре и населении. Спасибо) Лилия, г. Казань.
- ТТатьяна23 февраля 2024Добрый день! 18.02.2024 была на обзорной экскурсии по Сухум, моим гидом был Шамиль Кайтан, с учетом моих пожеланий и предложений
- ЭЭдуард4 сентября 2023Вечерний СухумВсе замечательно. Огромный привет и благодарность Мизаму
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в январе 2025
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