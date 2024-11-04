Вечерние экскурсии Сухума

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Сухуме, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Вечерний Сухум
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний Сухум
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума, прогуливаясь по набережной и наслаждаясь ароматным кофе в знаменитом кафе. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
«Вечерняя поездка, поможет вам насладится самыми живописными местами города»
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 4500 за всё до 6 чел.
Вечерний Сухум: обзорная прогулка
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вечерний Сухум: уникальная обзорная экскурсия по столице Абхазии
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума! Эта экскурсия откроет вам город с новой стороны, показав его красоту и историческое наследие
Начало: Просп. Леона,1
Расписание: Любой день в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6000 за всё до 8 чел.
Вечерний Сухум
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Сухум: исторические сокровища столицы
Присоединяйтесь к вечерней прогулке по Сухуму и откройте для себя его историю и культуру. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь красотой столицы
Начало: Место проживания
Расписание: Среда и суббота с 18:00 до 21:00
Завтра в 18:00
15 янв в 18:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    4 ноября 2024
    Вечерний Сухум: обзорная прогулка
    Очень красивая вечерняя прогулка по Сухуму с гидом Шамилем. Рассказал много о городе, культуре и населении. Спасибо) Лилия, г. Казань.
  • Т
    Татьяна
    23 февраля 2024
    Вечерний Сухум: обзорная прогулка
    Добрый день! 18.02.2024 была на обзорной экскурсии по Сухум, моим гидом был Шамиль Кайтан, с учетом моих пожеланий и предложений
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    от гида, немного был откорректирован запланированный маршрут и удалось увидеть гораздо больше! Прогулялись по набережной посмотрели все основные достопримечательности города, также съездили на Сухумский маяк, Беслетский мост, ГЭС, заброшенный дворец Смецкого со своей историей, и посмотрели на город с высоты)! Шамиль очень приятный и интересный собеседник, с ним легко и комфортно найти общий язык, а также он очень аккуратный водитель! В Абхазии хорошо и душевно, Спасибо тебе Шамиль, успехов в твоей деле!

  • Э
    Эдуард
    4 сентября 2023
    Вечерний Сухум
    Все замечательно. Огромный привет и благодарность Мизаму

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Вечерние»

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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в январе 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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