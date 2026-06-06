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Вечерний Сухум

Познакомиться с одним из старейших городов Кавказа
В Сухуме античная история, советская архитектура и южная неспешность соседствуют на каждом шагу.

На обзорной прогулке вы увидите главные места: набережную, площади, Колоннаду, руины древнего поселения и другие знаковые точки.

А заодно почувствуете атмосферу приморского города, в котором прошлое легко вплетается в повседневную жизнь
Вечерний Сухум
Вечерний Сухум
Вечерний Сухум

Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся с погружения в глубокое прошлое. Сухум, некогда известный как Себастополис, был основан греками ещё в VI веке до нашей эры. Мы увидим остатки древних оборонительных стен, которые свидетельствуют о былом величии города и его стратегическом значении. Представьте, как здесь кипела жизнь тысячи лет назад, как корабли причаливали к этим берегам, принося новые товары и культуры.

Главная артерия Сухума — его знаменитая набережная. Это место, где история встречается с современностью. Прогуливаясь вдоль моря, мы будем любоваться величественными зданиями разных эпох, каждое из которых обладает своей уникальной архитектурой. Здесь соседствуют старинные особняки, советские санатории и современные кафе.

Особое внимание мы уделим Сухумскому маяку, который уже много лет служит ориентиром для кораблей и является одним из символов города. А рядом находится Колоннада — изящное сооружение, ставшее популярным местом для прогулок и фотографий.

Основные точки маршрута:

  • Колоннада на Сухумской горе.
  • Площадь Свободы.
  • Парк Славы.
  • Набережная Махаджиров.
  • Театральная площадь.
  • Фонтаны.
  • Руины древнего города Диоскурия.

Обзорная экскурсия — это не только знакомство с достопримечательностями, но и возможность попробовать местную кухню. Мы можем остановиться в одном из уютных кафе или ресторанов, чтобы насладиться ароматным абхазским вином, свежими морепродуктами и традиционными блюдами.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе
  • Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский билет (от 6 до 12 лет) из Нового Афона1300 ₽
Взрослый билет (12+) из Нового Афона1600 ₽
Взрослый билет из Сухума (12+)1100 ₽
Детский билет из Сухума ( от 6 до 12 лет)1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

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