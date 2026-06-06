Познакомиться с одним из старейших городов Кавказа
В Сухуме античная история, советская архитектура и южная неспешность соседствуют на каждом шагу.
На обзорной прогулке вы увидите главные места: набережную, площади, Колоннаду, руины древнего поселения и другие знаковые точки.
А заодно почувствуете атмосферу приморского города, в котором прошлое легко вплетается в повседневную жизнь
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся с погружения в глубокое прошлое. Сухум, некогда известный как Себастополис, был основан греками ещё в VI веке до нашей эры. Мы увидим остатки древних оборонительных стен, которые свидетельствуют о былом величии города и его стратегическом значении. Представьте, как здесь кипела жизнь тысячи лет назад, как корабли причаливали к этим берегам, принося новые товары и культуры.
Главная артерия Сухума — его знаменитая набережная. Это место, где история встречается с современностью. Прогуливаясь вдоль моря, мы будем любоваться величественными зданиями разных эпох, каждое из которых обладает своей уникальной архитектурой. Здесь соседствуют старинные особняки, советские санатории и современные кафе.
Особое внимание мы уделим Сухумскому маяку, который уже много лет служит ориентиром для кораблей и является одним из символов города. А рядом находится Колоннада — изящное сооружение, ставшее популярным местом для прогулок и фотографий.
Основные точки маршрута:
Колоннада на Сухумской горе.
Площадь Свободы.
Парк Славы.
Набережная Махаджиров.
Театральная площадь.
Фонтаны.
Руины древнего города Диоскурия.
Обзорная экскурсия — это не только знакомство с достопримечательностями, но и возможность попробовать местную кухню. Мы можем остановиться в одном из уютных кафе или ресторанов, чтобы насладиться ароматным абхазским вином, свежими морепродуктами и традиционными блюдами.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автобусе
Дополнительно по желанию оплачиваются еда и напитки
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 16:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Детский билет (от 6 до 12 лет) из Нового Афона
1300 ₽
Взрослый билет (12+) из Нового Афона
1600 ₽
Взрослый билет из Сухума (12+)
1100 ₽
Детский билет из Сухума ( от 6 до 12 лет)
1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых.
Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.