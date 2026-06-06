В Сухуме античная история, советская архитектура и южная неспешность соседствуют на каждом шагу. На обзорной прогулке вы увидите главные места: набережную, площади, Колоннаду, руины древнего поселения и другие знаковые точки. А заодно почувствуете атмосферу приморского города, в котором прошлое легко вплетается в повседневную жизнь

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Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся с погружения в глубокое прошлое. Сухум, некогда известный как Себастополис, был основан греками ещё в VI веке до нашей эры. Мы увидим остатки древних оборонительных стен, которые свидетельствуют о былом величии города и его стратегическом значении. Представьте, как здесь кипела жизнь тысячи лет назад, как корабли причаливали к этим берегам, принося новые товары и культуры.

Главная артерия Сухума — его знаменитая набережная. Это место, где история встречается с современностью. Прогуливаясь вдоль моря, мы будем любоваться величественными зданиями разных эпох, каждое из которых обладает своей уникальной архитектурой. Здесь соседствуют старинные особняки, советские санатории и современные кафе.

Особое внимание мы уделим Сухумскому маяку, который уже много лет служит ориентиром для кораблей и является одним из символов города. А рядом находится Колоннада — изящное сооружение, ставшее популярным местом для прогулок и фотографий.

Основные точки маршрута:

Колоннада на Сухумской горе.

Площадь Свободы.

Парк Славы.

Набережная Махаджиров.

Театральная площадь.

Фонтаны.

Руины древнего города Диоскурия.

Обзорная экскурсия — это не только знакомство с достопримечательностями, но и возможность попробовать местную кухню. Мы можем остановиться в одном из уютных кафе или ресторанов, чтобы насладиться ароматным абхазским вином, свежими морепродуктами и традиционными блюдами.

Организационные детали