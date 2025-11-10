Экскурсия по Восточной Абхазии предлагает путешественникам уникальный маршрут, который включает посещение живописного ущелья Черниговка, исторического моста царицы Тамары и заброшенной ГЭС с впечатляющим водопадом. Для любителей истории предусмотрено посещение Драндского

собора VI века. Этот маршрут идеально подходит для тех, кто уже знаком с популярными туристическими местами и хочет открыть для себя новые, менее известные локации. Индивидуальный подход и гибкость маршрута делают это путешествие незабываемым

Описание экскурсии

Исследуйте менее туристические локации

Этот маршрут станет отличным выбором для тех, кто уже успел насладиться Гагрой, Рицей и Афоном. Теперь пришло время открыть для себя новые, не столь известные, но не менее захватывающие места.

План маршрута

Сухум — столица Абхазии с богатой историей и удивительной природой.

— столица Абхазии с богатой историей и удивительной природой. Ущелье Черниговка — живописное место, где природа радует глаз, а свежий воздух наполняет энергией.

— живописное место, где природа радует глаз, а свежий воздух наполняет энергией. Мост царицы Тамары — исторический мост с интересной архитектурой.

— исторический мост с интересной архитектурой. Заброшенная ГЭС с водопадом — уникальный участок, где можно насладиться великолепием водопада среди руин.

Дополнительные варианты

По желанию, этот маршрут можно дополнить:

Посещением Драндского собора VI века — удивительного архитектурного памятника.

VI века — удивительного архитектурного памятника. Исследованием заброшенного аэропорта — места, окутанного историей.

— места, окутанного историей. Релаксом в термальных источниках под открытым небом — идеальное место для отдыха и восстановления сил.

Этот маршрут предлагает удивительные возможности для открытия новых горизонтов и получения незабываемых впечатлений от природы и истории региона. Насладитесь путешествием и откройте для себя красоту Абхазии!