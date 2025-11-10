Мои заказы

Восточная Абхазия

Уникальная возможность увидеть Сухум и его окрестности. Посетите ущелье Черниговка, мост царицы Тамары и заброшенную ГЭС с водопадом
Экскурсия по Восточной Абхазии предлагает путешественникам уникальный маршрут, который включает посещение живописного ущелья Черниговка, исторического моста царицы Тамары и заброшенной ГЭС с впечатляющим водопадом. Для любителей истории предусмотрено посещение Драндского
собора VI века.

Этот маршрут идеально подходит для тех, кто уже знаком с популярными туристическими местами и хочет открыть для себя новые, менее известные локации. Индивидуальный подход и гибкость маршрута делают это путешествие незабываемым

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут
  • 🌿 Уникальные природные объекты
  • 📸 Отличные фотомоменты
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Что можно увидеть

  • Сухум
  • Ущелье Черниговка
  • Мост царицы Тамары
  • Заброшенная ГЭС
  • Драндский собор

Описание экскурсии

Исследуйте менее туристические локации

Этот маршрут станет отличным выбором для тех, кто уже успел насладиться Гагрой, Рицей и Афоном. Теперь пришло время открыть для себя новые, не столь известные, но не менее захватывающие места.

План маршрута

  • Сухум — столица Абхазии с богатой историей и удивительной природой.
  • Ущелье Черниговка — живописное место, где природа радует глаз, а свежий воздух наполняет энергией.
  • Мост царицы Тамары — исторический мост с интересной архитектурой.
  • Заброшенная ГЭС с водопадом — уникальный участок, где можно насладиться великолепием водопада среди руин.

Дополнительные варианты

По желанию, этот маршрут можно дополнить:

  • Посещением Драндского собора VI века — удивительного архитектурного памятника.
  • Исследованием заброшенного аэропорта — места, окутанного историей.
  • Релаксом в термальных источниках под открытым небом — идеальное место для отдыха и восстановления сил.

Этот маршрут предлагает удивительные возможности для открытия новых горизонтов и получения незабываемых впечатлений от природы и истории региона. Насладитесь путешествием и откройте для себя красоту Абхазии!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи: ресепшн вашего отеля
Завершение: Место окончания: ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сухума

