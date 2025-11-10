Экскурсия по Восточной Абхазии предлагает путешественникам уникальный маршрут, который включает посещение живописного ущелья Черниговка, исторического моста царицы Тамары и заброшенной ГЭС с впечатляющим водопадом. Для любителей истории предусмотрено посещение Драндского
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды
- 🏛 Исторические памятники
- 🚶♂️ Индивидуальный маршрут
- 🌿 Уникальные природные объекты
- 📸 Отличные фотомоменты
Что можно увидеть
- Сухум
- Ущелье Черниговка
- Мост царицы Тамары
- Заброшенная ГЭС
- Драндский собор
Описание экскурсии
Исследуйте менее туристические локации
Этот маршрут станет отличным выбором для тех, кто уже успел насладиться Гагрой, Рицей и Афоном. Теперь пришло время открыть для себя новые, не столь известные, но не менее захватывающие места.
План маршрута
- Сухум — столица Абхазии с богатой историей и удивительной природой.
- Ущелье Черниговка — живописное место, где природа радует глаз, а свежий воздух наполняет энергией.
- Мост царицы Тамары — исторический мост с интересной архитектурой.
- Заброшенная ГЭС с водопадом — уникальный участок, где можно насладиться великолепием водопада среди руин.
Дополнительные варианты
По желанию, этот маршрут можно дополнить:
- Посещением Драндского собора VI века — удивительного архитектурного памятника.
- Исследованием заброшенного аэропорта — места, окутанного историей.
- Релаксом в термальных источниках под открытым небом — идеальное место для отдыха и восстановления сил.
Этот маршрут предлагает удивительные возможности для открытия новых горизонтов и получения незабываемых впечатлений от природы и истории региона. Насладитесь путешествием и откройте для себя красоту Абхазии!
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи: ресепшн вашего отеля
Завершение: Место окончания: ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
