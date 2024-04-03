Кафедральный собор Благовещения – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Кафедральный собор Благовещения» в Сухуме, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Западная часть Абхазии
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
13 000 ₽ за экскурсию
Православные святыни Абхазии
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные святыни Абхазии: индивидуальная экскурсия по Сухуму
Паломническое путешествие по древним христианским святыням Абхазии. Визиты в исторические храмы и соборы Сухума и его окрестностей
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
12 500 ₽ за экскурсию
Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Христианская Абхазия: По следам апостолов в Сухуме
Путешествие по святым местам Абхазии, где каждый камень хранит эхо древних проповедей и тайны веры
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    3 апреля 2024
    Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
    Эта чудесная экскурсия полностью раскрывает заявленную тему. Особую благодарность хочется сказать нашему гиду за чуткость и отзывчивость, за терпение и любовь к прекрасной Абхазии. Мы смогли во всех святых местах спокойно помолиться, нас не торопили. За это отдельное спасибо)
  • И
    Ирина
    6 марта 2024
    Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
    Грамотно составленный план экскурсии и знания гида особенностей республики позволили нам увидеть целую коллекцию бесценных христианских шедевров без больших скоплений людей. Мы душой отдохнули в этой поездке! Рекомендуем на все 100 гида и маршрут!
  • В
    Владимир
    2 февраля 2024
    Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
    Спасибо гиду Гору за то, что показал нам святые места Абхазии. Гор очень хорошо знает историю своего края и бережно
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    ее преподносит. Экскурсия очень интересная и познавательная, мы смогли прочувствовать атмосферу страны. Хочется вернуться снова в Абхазию. Гор внимательный и вежливый гид, всем кто еще думает брать ли экскурсию, ответ однозначно да. Рекомендуем данного гида и экскурсию, которую он проводит.

  • О
    Ольга
    24 января 2024
    Православные святыни Абхазии
    К сожалению, за одну поездку невозможно посмотреть все храмы и монастыри, поэтому был выбран маршрут по восточной части Абхазии. Водитель-экскурсовод Мизан, патриот своей страны,во время поездки рассказывал историю, интересные факты. Посмотрели 4 храма, красота. Все понравилось!
  • А
    Анна
    18 апреля 2022
    Православные святыни Абхазии
    Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
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    что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно и с большой любовью рассказать о своей земле. Это не просто сухие цифры и факты, а душевные рассказы, притчи и истории, которые заставляют плакать, улыбаться и просто задуматься о жизни и о душе.

  • Е
    Елизавета
    15 марта 2022
    Православные святыни Абхазии
    Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Кафедральный собор Благовещения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
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  7. Набережная
  8. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Кафедральный собор Благовещения" можно забронировать 3 экскурсии от 12 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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