Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по Западной Абхазии: от Гагры до Пицунды
Погрузитесь в красоту и историю Западной Абхазии с индивидуальной экскурсией, охватывающей Гагру, Пицунду и селение Лыхны
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
13 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные святыни Абхазии: индивидуальная экскурсия по Сухуму
Паломническое путешествие по древним христианским святыням Абхазии. Визиты в исторические храмы и соборы Сухума и его окрестностей
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
12 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Христианская Абхазия: По следам апостолов в Сухуме
Путешествие по святым местам Абхазии, где каждый камень хранит эхо древних проповедей и тайны веры
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина3 апреля 2024Эта чудесная экскурсия полностью раскрывает заявленную тему. Особую благодарность хочется сказать нашему гиду за чуткость и отзывчивость, за терпение и любовь к прекрасной Абхазии. Мы смогли во всех святых местах спокойно помолиться, нас не торопили. За это отдельное спасибо)
- ИИрина6 марта 2024Грамотно составленный план экскурсии и знания гида особенностей республики позволили нам увидеть целую коллекцию бесценных христианских шедевров без больших скоплений людей. Мы душой отдохнули в этой поездке! Рекомендуем на все 100 гида и маршрут!
- ВВладимир2 февраля 2024Спасибо гиду Гору за то, что показал нам святые места Абхазии. Гор очень хорошо знает историю своего края и бережно
- ООльга24 января 2024К сожалению, за одну поездку невозможно посмотреть все храмы и монастыри, поэтому был выбран маршрут по восточной части Абхазии. Водитель-экскурсовод Мизан, патриот своей страны,во время поездки рассказывал историю, интересные факты. Посмотрели 4 храма, красота. Все понравилось!
- ААнна18 апреля 2022Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
- ЕЕлизавета15 марта 2022Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Кафедральный собор Благовещения»
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