Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады

Индивидуальная экскурсия в Сухуме
Наше путешествие начнется в курортном городе Гагра, а затем мы проедем всю страну от запада на восток.

Вы увидите впечатляющие дух места, ощутите дух настоящего, дикого и свободного Кавказа в Восточной части Абхазии. Заброшенные города, водопады и термальные источники ждут вас!
Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады
Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады
Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады
Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады
Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады
Восточная Абхазия: курорты, заброшенные города и водопады
Ближайшие даты:
14
дек
15
дек
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Город Гагра
  • Крепость Абаата
  • Замок принца Ольденбургского
  • Приморский парк в Гаграх
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Колоннада в Гаграх
  • Город Ткуарчал
  • Город Акармара
  • Смотровая площадка Рука
  • Кривой мост
  • Водопады Великан, Ирина, Святой, Златоносец
  • Термальный источник Кындыг

Описание

Мы посетим:

заброшенные города Ткуарчал, Акармара и Джантуха;
По этому направлению нужно ехать только в хорошую солнечную погоду. От города Ткуарчал пересаживаемся с микроавтобуса на внедорожник (внедорожник оплачивается отдельно на месте — 5000 руб.).
  • гигантские водопады — Великан, Ирина, Святой, Златоносец. Завершится день очень «тепло» — в одном из природных термальных источников — Кындыг. Здесь вы сможете отдохнуть, расслабиться и ощутить всю целебную силу источника. Организационные моменты:.
  • Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:.
Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:.
• Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.

В любой день, в любое время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт до города Ткуарчал и обратно
Что не входит
  • Внедорожник от города Ткуарчал — 5000 руб.
  • Источник Кындыг — 300 руб
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • По этому направлению нужно ехать только в хорошую солнечную погоду. От города Ткуарчал пересаживаемся с микроавтобуса на внедорожник (внедорожник оплачивается отдельно на месте — 5000 руб.).
  • Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии.
  • Важная информация:
  • Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
  • Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
  • Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
  • Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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