Наше путешествие начнется в курортном городе Гагра, а затем мы проедем всю страну от запада на восток.
Вы увидите впечатляющие дух места, ощутите дух настоящего, дикого и свободного Кавказа в Восточной части Абхазии. Заброшенные города, водопады и термальные источники ждут вас!
Вы увидите впечатляющие дух места, ощутите дух настоящего, дикого и свободного Кавказа в Восточной части Абхазии. Заброшенные города, водопады и термальные источники ждут вас!
Ближайшие даты:
14
дек
дек
15
дек
дек
16
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Город Гагра
- Крепость Абаата
- Замок принца Ольденбургского
- Приморский парк в Гаграх
- Ресторан «Гагрипш»
- Колоннада в Гаграх
- Город Ткуарчал
- Город Акармара
- Смотровая площадка Рука
- Кривой мост
- Водопады Великан, Ирина, Святой, Златоносец
- Термальный источник Кындыг
Описание
Мы посетим:
заброшенные города Ткуарчал, Акармара и Джантуха;
По этому направлению нужно ехать только в хорошую солнечную погоду. От города Ткуарчал пересаживаемся с микроавтобуса на внедорожник (внедорожник оплачивается отдельно на месте — 5000 руб.).
- гигантские водопады — Великан, Ирина, Святой, Златоносец. Завершится день очень «тепло» — в одном из природных термальных источников — Кындыг. Здесь вы сможете отдохнуть, расслабиться и ощутить всю целебную силу источника. Организационные моменты:.
- Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:.
Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:.
• Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии. Важная информация:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски.
В любой день, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт до города Ткуарчал и обратно
- Что не входит
- Внедорожник от города Ткуарчал — 5000 руб.
- Источник Кындыг — 300 руб
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день, в любое времяЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- По этому направлению нужно ехать только в хорошую солнечную погоду. От города Ткуарчал пересаживаемся с микроавтобуса на внедорожник (внедорожник оплачивается отдельно на месте — 5000 руб.).
- Мы заберем вас из Адлера, центрального Сочи или Красной Поляны (при доплате за расстояние). Ваша поездка будет очень комфортной благодаря современному минивэну VIP-класса. С вами будет первоклассный гид, который проведет незабываемый тур по Абхазии.
- Важная информация:
- Взрослым необходимо предоставить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Если паспорт в ненадлежащем виде, то рекомендуем взять загранпаспорт, иначе могут не пропустить.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого.
- Если ребенок едет без сопровождения законного родителя, то нужно предоставить нотариальную доверенность (оригинал) с разрешением от родителей на доверенное лицо на въезд в Абхазию.
- Необходимо подтверждение отсутствия судимостей и задолженностей перед судебными приставами (заходим на Госуслуги и на ФССП, и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд).
- Домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и переноски
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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