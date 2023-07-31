В это приключение вы отправитесь на комфортном внедорожнике — так мы доберемся и до знаменитых мест, и до самых заповедных уголков Абхазии. Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей в объятиях гор.
Узнаете о прошлом, легендах и современности Абхазии от абхазца, а также продегустируете местные угощения.
Узнаете о прошлом, легендах и современности Абхазии от абхазца, а также продегустируете местные угощения.
Описание экскурсии
Самые красивые точки Абхазии
От Сухума мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических. Итак, программа нашего джип-приключения:
- Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские Слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья!
- Висячий мост через бурную реку Бзыбь;
- Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек; вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров;
- Голубое озеро непередаваемого на фото цвета;
- Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами;
- Озера Рица: вы полюбуетесь им с лучших ракурсов и пообедаете в уютном вкусном ресторане.
Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии. На обратном пути вы по желанию «покорите» тарзанку на реке Бзыбь и продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.
Чем живет и дышит Абхазия
Я с радостью расскажу о родной стране: о ее истории и символах, о легендах и наших обычаях, о буднях жителей и экспорте. Посоветую, куда еще съездить и что привезти на память.
Организационные детали
- Путешествие пройдет на автомобиле Nissan Patrol
- На экскурсию могут отправиться взрослые и дети от 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспортные расходы и экологический сбор за въезд в национальный парк
- Вход в национальный парк оплачивается отдельно
- Обед и другие личные расходы не включены
- Дегустации бесплатные
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2266 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень хочу поделиться впечатлением. Вас выбрала по рекомендации, но,к сожалению, немного,разочарованы. В нашем понимании индивидуальная экскурсия должна совмещать не только услуги водителя, но и услуги гида. Как-то дороговато. Учитывая то, что за все оплачиваешь дополнительно. Рауль- отличный водитель. Сама поездка была экстремальной, насыщенной и веселой. Спасибо большое за доставленное удовольствие.
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательная экскурсия к озеру Рица! Красота поражает! Вокруг горы! 🏔 По озеру можно покататься на лодке🚤 Рауль подскажет где и что лучше покушать))🍖🫓🫖 На водопад попали, когда еще снег лежал.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо огромное Раулю, за такую чудесную экскурсию! Рауль приехал к назначенному времени к отелю, мы сели в машину и тут начались наши приключения) Мы посмотрели красивейшие водопады, преодолели несколько километров
Вам был полезен этот отзыв?
Большой спасибо Раулю за организацию поездки!
Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в этот день заменить поездку на путешествие в Новый Афон. Но
Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в этот день заменить поездку на путешествие в Новый Афон. Но
Вам был полезен этот отзыв?
В
Договорились о начале маршрута не с Сухума, а с Гагры, но утром у гида произошла какая-то заминка и к нам подъехал другой гид на другом УАЗе с опозданием на 30
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии на «Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду»
Групповая
до 19 чел.
Красоты Рицы - из Сухума
Отправиться в сердце абхазской природы, полюбоваться озёрами, водопадами и каньонами
Начало: В Сухуме
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
1500 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
К озеру Рица - через главные красоты Абхазии
Из Сухума - по местам, где природа раскрывает свои самые прекрасные стороны
Начало: В Сухуме
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 13 600 ₽
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Гегский водопад и Рица: на внедорожнике по топовым местам Абхазии из Сухума
Проехать по ущельям, отдохнуть у озёр и узнать историю местности
Начало: В Сухуме, по адресу вашего проживания
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:00
10 авг в 07:00
12 авг в 07:00
2600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады - джип-тур по горной Абхазии
Увидеть самые впечатляющие природные места Рицинского национального парка (из Сухума)
Начало: У вашего отеля в черте города
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
3100 ₽ за человека
от 18 000 ₽ за экскурсию