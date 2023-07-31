В это приключение вы отправитесь на комфортном внедорожнике — так мы доберемся и до знаменитых мест, и до самых заповедных уголков Абхазии. Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей в объятиях гор. Узнаете о прошлом, легендах и современности Абхазии от абхазца, а также продегустируете местные угощения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самые красивые точки Абхазии

От Сухума мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических. Итак, программа нашего джип-приключения:

Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские Слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья!

Висячий мост через бурную реку Бзыбь;

Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек; вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров;

Голубое озеро непередаваемого на фото цвета;

Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами;

Озера Рица: вы полюбуетесь им с лучших ракурсов и пообедаете в уютном вкусном ресторане.

Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии. На обратном пути вы по желанию «покорите» тарзанку на реке Бзыбь и продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.

Чем живет и дышит Абхазия

Я с радостью расскажу о родной стране: о ее истории и символах, о легендах и наших обычаях, о буднях жителей и экспорте. Посоветую, куда еще съездить и что привезти на память.

Организационные детали

Путешествие пройдет на автомобиле Nissan Patrol

На экскурсию могут отправиться взрослые и дети от 5 лет

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет