Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!

Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души

5
3 отзыва
В это приключение вы отправитесь на комфортном внедорожнике — так мы доберемся и до знаменитых мест, и до самых заповедных уголков Абхазии.

Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей в объятиях гор.

Узнаете о прошлом, легендах и современности Абхазии от абхазца, а также продегустируете местные угощения.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!

Что вас ожидает

Самые красивые точки Абхазии

От Сухума мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических. Итак, программа нашего джип-приключения:

  • Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья.
  • Висячий мост через бурную реку Бзыбь;
  • Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек; вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров;
  • Голубое озеро непередаваемого на фото цвета;
  • Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами;
  • Озера Рица: вы полюбуетесь им с лучших ракурсов и пообедаете в уютном вкусном ресторане.

Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии. На обратном пути вы по желанию «покорите» тарзанку на реке Бзыбь и продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.

Чем живет и дышит Абхазия

Я с радостью расскажу о родной стране: о ее истории и символах, о легендах и наших обычаях, о буднях жителей и экспорте. Посоветую, куда еще съездить и что привезти на память.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на полноприводном автомобиле УАЗ Патриот с открытым верхом
  • На экскурсию могут отправиться взрослые и дети от 5 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы и экологический сбор за въезд в национальный парк
  • Обед и другие личные расходы не включены
  • Дегустации бесплатные

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Рауль
Рауль
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид-экскурсовод, родился и живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологиче факультет) люблю свою страну, провожу экскурсии со своей командой на джипах (Джимми и Тимур). Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также принимаем большие группы до 60 человек.
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3 настоящих отзыва от туристов

А
10 фев 2021
Спасибо огромное Раулю, за такую чудесную экскурсию! Рауль приехал к назначенному времени к отелю, мы сели в машину и тут начались наши приключения) Мы посмотрели красивейшие водопады, преодолели несколько километров бездорожья, иногда было страшно, но это того стоит! Прокатились на Тарзанке. Пофотографировались в самых необычных и красивых местах. По дороге попробовали вкусное вино и сыр. А завершающей точкой был вкусный обед на озере Рицца! Очень вкусная абхазская кухня! Впечатления на всю жизнь! Думаю ещё вернёмся летом и обязательно повторим эту экскурсию! И очень было приятно, когда экскурсовод поддерживает все темы для разговора, при этом рассказывает экскурсию и заряжает положительными эмоциями! БРАВО!
М
8 янв 2021
Спасибо большое Раулю за экскурсию и за водительское мастерство на сложных участках дороги! Виды и природа - замечательные!
В
17 авг 2020
Договорились о начале маршрута не с Сухума, а с Гагры, но утром у гида произошла какая-то заминка и к нам подъехал другой гид на другом УАЗе с опозданием на 30 мин. В душе повозмущались, но списали на растояниее от Сухума до Гагры. Дальше просто огонь гид проехал всякую мелочевку оставив её на обратный путь при необходимости. Мы сразу поехали по самым хорошим местам + приятные бонусы в виде остановок в местах не входящих в основной маршрут.

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