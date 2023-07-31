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Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду

Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны Души
В это приключение вы отправитесь на комфортном внедорожнике — так мы доберемся и до знаменитых мест, и до самых заповедных уголков Абхазии. Вы послушаете Гегский водопад, поразитесь Голубому озеру, полюбуетесь Рицей в объятиях гор.

Узнаете о прошлом, легендах и современности Абхазии от абхазца, а также продегустируете местные угощения.
5
16 отзывов
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду

Описание экскурсии

Самые красивые точки Абхазии

От Сухума мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических. Итак, программа нашего джип-приключения:

  • Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские Слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья!
  • Висячий мост через бурную реку Бзыбь;
  • Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек; вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров;
  • Голубое озеро непередаваемого на фото цвета;
  • Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами;
  • Озера Рица: вы полюбуетесь им с лучших ракурсов и пообедаете в уютном вкусном ресторане.

Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии. На обратном пути вы по желанию «покорите» тарзанку на реке Бзыбь и продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.

Чем живет и дышит Абхазия

Я с радостью расскажу о родной стране: о ее истории и символах, о легендах и наших обычаях, о буднях жителей и экспорте. Посоветую, куда еще съездить и что привезти на память.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на автомобиле Nissan Patrol
  • На экскурсию могут отправиться взрослые и дети от 5 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы и экологический сбор за въезд в национальный парк
  • Вход в национальный парк оплачивается отдельно
  • Обед и другие личные расходы не включены
  • Дегустации бесплатные

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль
Рауль — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 2266 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!!
Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!!
Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!!
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Светлана
Очень хочу поделиться впечатлением. Вас выбрала по рекомендации, но,к сожалению, немного,разочарованы. В нашем понимании индивидуальная экскурсия должна совмещать не только услуги водителя, но и услуги гида. Как-то дороговато. Учитывая то, что за все оплачиваешь дополнительно. Рауль- отличный водитель. Сама поездка была экстремальной, насыщенной и веселой. Спасибо большое за доставленное удовольствие.
Очень хочу поделиться впечатлением. Вас выбрала по рекомендации, но,к сожалению, немного,разочарованы. В нашем понимании индивидуальная экскурсия
Очень хочу поделиться впечатлением. Вас выбрала по рекомендации, но,к сожалению, немного,разочарованы. В нашем понимании индивидуальная экскурсия
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Юлия
Замечательная экскурсия к озеру Рица! Красота поражает! Вокруг горы! 🏔 По озеру можно покататься на лодке🚤 Рауль подскажет где и что лучше покушать))🍖🫓🫖 На водопад попали, когда еще снег лежал.
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Но этим интересней было… сначала видна только верхняя часть, но обошли снежный холм и… 😱 величественный поток падает вниз, уменьшая снежное ограждение. Лучше самим хоть раз увидеть, чем читать восторженные отзывы🥳

Замечательная экскурсия к озеру Рица! Красота поражает! Вокруг горы! 🏔 По озеру можно покататься на лодке🚤
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А
Спасибо огромное Раулю, за такую чудесную экскурсию! Рауль приехал к назначенному времени к отелю, мы сели в машину и тут начались наши приключения) Мы посмотрели красивейшие водопады, преодолели несколько километров
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бездорожья, иногда было страшно, но это того стоит! Прокатились на Тарзанке. Пофотографировались в самых необычных и красивых местах. По дороге попробовали вкусное вино и сыр. А завершающей точкой был вкусный обед на озере Рицца!!!! Очень вкусная абхазская кухня! Впечатления на всю жизнь! Думаю ещё вернёмся летом и обязательно повторим эту экскурсию!!!! И очень было приятно, когда экскурсовод поддерживает все темы для разговора, при этом рассказывает экскурсию и заряжает положительными эмоциями!!! БРАВО!

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Анна
Большой спасибо Раулю за организацию поездки!
Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в этот день заменить поездку на путешествие в Новый Афон. Но
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обратите внимание, что к Рице точно стоит добавить Гегский водопад (особенно – фанатам Шерлока Холмса, именно там снимали его поединок с Мориарти), а для этого нужен специальный транспорт.

А что касается нашей поездки: организация – прекрасная, все четко, вовремя, наш гид Руслан спланировал посещение Новоафонской пещеры, Анакопийской крепости и других достопримечательностей так, чтобы мы все успели, и учел все наши пожелания (что обычно непросто:)).

Было тепло, душевно, интересно и уже хочется снова куда-то поехать! Ребята, вы лучшие!

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В
Договорились о начале маршрута не с Сухума, а с Гагры, но утром у гида произошла какая-то заминка и к нам подъехал другой гид на другом УАЗе с опозданием на 30
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мин. В душе повозмущались, но списали на растояниее от Сухума до Гагры. Дальше просто огонь гид проехал всякую мелочевку оставив её на обратный путь при необходимости. Мы сразу поехали по самым хорошим местам + приятные бонусы в виде остановок в местах не входящих в основной маршрут.

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