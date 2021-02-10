Что вас ожидает
Самые красивые точки Абхазии
От Сухума мы возьмем курс в сторону лазурного озера Рица, по дороге останавливаясь у многих живописных мест, популярных и менее туристических. Итак, программа нашего джип-приключения:
- Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья.
- Висячий мост через бурную реку Бзыбь;
- Смотровые площадки: с одной вы полюбуетесь слиянием двух рек; вторая называется «Прощай, Родина» и подарит дивные пейзажи с высоты 750 метров;
- Голубое озеро непередаваемого на фото цвета;
- Юпшарский каньон с монументальными скалами-стенами;
- Озера Рица: вы полюбуетесь им с лучших ракурсов и пообедаете в уютном вкусном ресторане.
Кроме того, мы всегда можем останавливаться в понравившихся вам уголках Абхазии. На обратном пути вы по желанию «покорите» тарзанку на реке Бзыбь и продегустируете абхазские вкусности: мёд на пасеке, вино в винном погребе, сыр на сыроварне и чай на плантации.
Чем живет и дышит Абхазия
Я с радостью расскажу о родной стране: о ее истории и символах, о легендах и наших обычаях, о буднях жителей и экспорте. Посоветую, куда еще съездить и что привезти на память.
Организационные детали
- Путешествие пройдет на полноприводном автомобиле УАЗ Патриот с открытым верхом
- На экскурсию могут отправиться взрослые и дети от 5 лет
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспортные расходы и экологический сбор за въезд в национальный парк
- Обед и другие личные расходы не включены
- Дегустации бесплатные