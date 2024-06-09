1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Приглашаем вас в уникальное путешествие по заброшенным городам Абхазии, где история и природа переплетаются
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Заброшенная Абхазия: тур по Гагре
Начало: Сухум, проспект Леона, д. 1
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Заброшенная Абхазия: Сухум и его тайны - путешествие во времени
Погрузитесь в атмосферу заброшенной Абхазии: от дворца Смецкого до Беслетской ГЭС и сухумского Маяка
Начало: Сухум, проспект Леона, д. 1
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Заброшенные места»
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