Покататься на джипах в Сухуме

Найдено 8 экскурсий в категории «Джиппинг» в Сухуме, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Фотопрогулка
8 часов
76 отзывов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
«Итак, программа нашего джип-приключения:»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
15 отзывов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
«Запрыгивайте в джип — на один день мы отправляемся в путешествие по Стране души, как называют ее местные»
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700 за человека
Высокогорье Апсны
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Экскурсия в высокогорье Апсны: Озера, Водопады и Альпийские луга Сухума
Погрузитесь в мир высокогорных чудес Абхазии. Откройте уникальные озера, водопады и альпийские луга в увлекательной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
«Поднимаясь по абхазским дорогам на внедорожнике с открытым верхом, вы с высоты птичьего полета увидите Гагры и Пицунду, курорты Красной Поляны и Новый Афон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Приглашаем вас в уникальное путешествие по заброшенным городам Абхазии, где история и природа переплетаются
Начало: Ваш отель
«• услуги профессионального гида-водителя, • трансфер на комфортабельном минивэне (Toyota Alphard) вместительностью до 7 человек и джипе»
Расписание: ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
25 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000 за человека
Восточная Абхазия: города-призраки Ткуарчал и Акармара
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу заброшенных городов Ткуарчал и Акармара, насладитесь видами водопадов и вкусным обедом в ресторане. Забираем из отеля
Начало: Ваш отель
«к в джип-туре все должны занимать полноценные места»
Расписание: Среда и суббота в 06:00
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
5 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
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    Рице,тот не был в Абхазии, поэтому выбрав гида Данила(сначала по отзывам)я не ошиблась ни разу!!! Настолько было комфортно,душевно и познавательно,мы остались под большим впечатлением не только от водопада,гор,скал,озер,но и от Данила!!!Гуляли сколько хотели по красивым местам,фотографировались и никакого тайминга нам Данил не давал,говорил -гуляйте сколько надо,не торопитесь. Крутоооо!!!!Наша экскурсия по времени должна была быть 8 часов,а получилась 12!!!!!И ни копейки больше он не взял с нас. Ну,вот есть такие люди и они живут в Абхазии. Спасибо,что показал нам рай на Земле!!!Рассказал о местной кухне,традициях,обычаях,политике,грузино-абхазский конфликт тоже имел место для обсуждения,смеялись в машине и постоянно были в диалоге!Здоровья и всех благ Данилу и команде Трипстер 👌👌👌👌👍👍👍👍👍

    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!
  • М
    Маргарита
    8 сентября 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Невероятная вышла поездка по горам! Отличный гид! Спасибо!
  • О
    Оля
    31 августа 2023
    Джип-тур «Города-призраки»
    Экскурсия очень понравилась! Много всего удалось увидеть и послушать про страну! Водители по-кавказски приветливы и очень юморные! Оставили самые приятные впечатления, обязательно обращусь при следующей поездке! Рекомендую!
  • К
    Карина
    22 августа 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Все очень понравилось. Поездка замечательная, отличный экскурсовод, посмотрели много мест, включая Гегский водопад, Альпийские луга, Рицу и многое другое. Увидели все, что было запланировано. Экскурсоводу отдельное спасибо, все показал, все рассказал, был вежлив и приветлив.
  • Л
    Лариса
    21 августа 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Природа в Абхазии - шикарна. Немного расстроили альпийские луга, но это потому что оказывается не сезон для них, много пожухлой
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    травы от солнышка. Хотелось бы отметить водителя Нарсоу. Виртуоз в своем деле. Ездит быстро, но аккуратно. Не пожалели, что съездили. Увидели очень много красоты 🤩

  • О
    Ольга
    31 июля 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
  • М
    Марина
    30 июля 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Отличная экскурсия. Ездили с ребёнком (9 лет), дорога и эскурсия прошли легко и интересно. Рауль внимательно относился к нашим вопросам и пожеланиям. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    7 июня 2023
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Экскурсия была великолепна!! Передвижение на комфортном автомобиле, посмотрели все самые красивые места, узнали много интересной информации!
  • А
    Анна
    23 мая 2023
    Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
    Большой спасибо Раулю за организацию поездки! Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в
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    этот день заменить поездку на путешествие в Новый Афон. Но обратите внимание, что к Рице точно стоит добавить Гегский водопад (особенно – фанатам Шерлока Холмса, именно там снимали его поединок с Мориарти), а для этого нужен специальный транспорт. А что касается нашей поездки: организация – прекрасная, все четко, вовремя, наш гид Руслан спланировал посещение Новоафонской пещеры, Анакопийской крепости и других достопримечательностей так, чтобы мы все успели, и учел все наши пожелания (что обычно непросто:)). Было тепло, душевно, интересно и уже хочется снова куда-то поехать! Ребята, вы лучшие!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
  2. Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
  3. Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
  4. Высокогорье Апсны
  5. Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Джиппинг" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 700 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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