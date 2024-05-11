1 чел.
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Фотопрогулка
8 часов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
«Итак, программа нашего джип-приключения:»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
«Запрыгивайте в джип — на один день мы отправляемся в путешествие по Стране души, как называют ее местные»
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в высокогорье Апсны: Озера, Водопады и Альпийские луга Сухума
Погрузитесь в мир высокогорных чудес Абхазии. Откройте уникальные озера, водопады и альпийские луга в увлекательной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Джип-тур выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
«Поднимаясь по абхазским дорогам на внедорожнике с открытым верхом, вы с высоты птичьего полета увидите Гагры и Пицунду, курорты Красной Поляны и Новый Афон»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Захватывающее путешествие в затерянный мир Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Приглашаем вас в уникальное путешествие по заброшенным городам Абхазии, где история и природа переплетаются
Начало: Ваш отель
«• услуги профессионального гида-водителя, • трансфер на комфортабельном минивэне (Toyota Alphard) вместительностью до 7 человек и джипе»
Расписание: ежедневно
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Восточная Абхазия - города-призраки Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу заброшенных городов Ткуарчал и Акармара, насладитесь видами водопадов и вкусным обедом в ресторане. Забираем из отеля
Начало: Ваш отель
«к в джип-туре все должны занимать полноценные места»
Расписание: Среда и суббота в 06:00
12 июня в 06:00
15 июня в 06:00
5 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 мая 2024Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
- ЕЕлена28 апреля 2024Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!
- ММаргарита8 сентября 2023Альпийские луга и Гегский водопад: джип-турНевероятная вышла поездка по горам! Отличный гид! Спасибо!
- ООля31 августа 2023Джип-тур «Города-призраки»Экскурсия очень понравилась! Много всего удалось увидеть и послушать про страну! Водители по-кавказски приветливы и очень юморные! Оставили самые приятные впечатления, обязательно обращусь при следующей поездке! Рекомендую!
- ККарина22 августа 2023Альпийские луга и Гегский водопад: джип-турВсе очень понравилось. Поездка замечательная, отличный экскурсовод, посмотрели много мест, включая Гегский водопад, Альпийские луга, Рицу и многое другое. Увидели все, что было запланировано. Экскурсоводу отдельное спасибо, все показал, все рассказал, был вежлив и приветлив.
- ЛЛариса21 августа 2023Альпийские луга и Гегский водопад: джип-турПрирода в Абхазии - шикарна. Немного расстроили альпийские луга, но это потому что оказывается не сезон для них, много пожухлой
- ООльга31 июля 2023Сегодня совершили семьей незабываемое путешествие к Рице и Гегскому водопаду с прекрасным собеседником и водителем-экскурсоводом Раулем!!! Нам все очень понравилось - прекрасно провели время. Однозначно рекомендую всем!!!
- ММарина30 июля 2023Отличная экскурсия. Ездили с ребёнком (9 лет), дорога и эскурсия прошли легко и интересно. Рауль внимательно относился к нашим вопросам и пожеланиям. Рекомендую.
- ЕЕлена7 июня 2023Экскурсия была великолепна!! Передвижение на комфортном автомобиле, посмотрели все самые красивые места, узнали много интересной информации!
- ААнна23 мая 2023Большой спасибо Раулю за организацию поездки! Правда, не могу здесь написать именно о поездке к Рице, т. к. мы решили в
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Джиппинг»
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