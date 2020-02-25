52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Величественные горные хребты и девственные леса долгие годы охраняли и прятали озеро Рица от человеческих глаз. Только абхазские пастухи, знавшие горы и тайные тропы, наслаждались его красотой и разносили вести о нем. Теперь и мы можем полюбоваться прекрасным озером. А пока будем добираться до него по крутому серпантину, увидим самые живописные места Абхазии, в каждом из которых я вам покажу лучшие обзорные виды для яркой и незабываемой фотосъемки!
Нас ждет
сказочный водопад «Девичьи слёзы» и речка Бзыбь, о которых сложено намало легенд
Голубое озеро потрясающего сапфирового цвета у подножия горы Цхына
Гегский водопад – самый мощный и красивейший водопад Абхазии
ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы – «Юпшарские ворота»
легендарное озеро Рица, к которому мы поднимемся по глубокому скальному каньону
Также, по дороге к озеру мы увидим подвесной мост «Тарзанку», смотровые площадки и продегустируем вкуснейший мёд и, конечно, головокружительное местное вино!
Дополнительные расходы
Экологический сбор – 350 руб./чел. Экскурсия по даче Сталина – 150 руб./чел. Для организации экскурсии от КПП Псоу дополнительно оплачивается трансфер 1500 руб. за экскурсию.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
Чудесная экскурсия даже в не сезон! Были на озере Рица с мужем в феврале получили массу прекрасных впечатлений и положительных эмоций не только от живописных мест, но и от нашего дружелюбного ,эрудированного, интересного и веселого гида Данилы! Абхазия предстала перед нами во всех красках: от заснеженных пейзажей озера до ярких, солнечных горных долин с бурными реками, водопадами и причудливыми деревьями! Много интересных фактов и исторических справок .Видно, что Данил любит и гордится своим краем! Однозначно рекомендую !
Елена
18 ноября 2019
Всем доброе время суток! Хочется выразить огромную благодарность за потрясающие выходные проведенные с гидом по Абхазии - Данилом. Мы получили массу интересной информации, а не сухих исторических фактов, которые можно прочитать в любой литературе. Отдельное спасибо Данилу за интересно и грамотно составленные маршруты наших выходных в Абхазии. Очень дружелюбная и доброжелательная , благодатная и потрясающе красивая республика. Процветания Вам и мирного неба над головой.
P.S. Всем рекомендуем при организации своей поездки по республика Абхазия, обращаться к проверенным гидам, таким как ДАНИЛ.
Елена
14 сентября 2019
11 сентября 2019г. Были на экскурсии Самые живописные места Абхазии сопровождал нас гид Данил. Экскурсия расчитана на 8 часов, которые пролетели для нас очень быстро захватывающе и интересно. Очень благодарны Данилу за прекрасно проведеное время. Очень интересный собеседник. Обязательно порекомендую Данила как отличного гида с интереснейшими программами экскурсий.
Наталья
7 сентября 2019
Было огромное желание попасть на экскурсию по Абхазии , прочитав многочисленн ые положительные отзывы.так как нам нужна была отправка в поездку от КПП Псоу,то все решилось само собой-озеро Рица.Поездка оставила незабываемые впечатления,виды от которых захват ывсет дыхание смотровые площадки с высоты птичьего полета,а подъем к Гекскому водопаду через сказочный лес необыкновенной красоты с пением птиц...,Особую благодарность хочется выразить экскурсоводу Данилу
за его эрудицию, общительность,подсказки для наилучшего проведения досуга.Поездку очень рекомендуем,в следующий отпуск обязательно поедем с Даниилом на другую экскурсию
Юлия
7 сентября 2019
Красивая природа,замечательные места!Рассказы гида очень интересные,общительный,веселый гид!
Мария
4 сентября 2019
Природа Абхазии просто волшебная - это действительно стоит увидеть своими глазами. И гид Данил - отличный рассказчик и собеседник. И его автомобиль - это что-то за гранью фантастики, ну вы сами все увидите. Но, к сожалению, оказалась, что такая экскурсия - не для меня. Практически весь путь - это извилистый серпантин на приличной скорости. А часть маршрута до Гегского водопада - это просто огромные булыжники под колесами машины, которые совсем не слабо ее раскачивают. При этом в окно лучше не смотреть - там пропасть. Я прекрасно понимаю, что экскурсия в горы подразумевает дорогу по серпантину, и я была в горах, к примеру, в Черногории. Но к такому бездорожью готова точно не была. В любом случае, спасибо гиду за яркие впечатления - он настоящий профессионал!
Ольга
23 августа 2019
Если вы видели в Абхазии все, то вам к Даниилу! Абхазия откроется для вас с новой стороны!! Удивительный гид, солнечный человек, непередаваемая атмосфера экскурсии и море впечатлений!! Экскурсия на малую Рицу поражает своей самобытностью, природа нетронутая цивилизацией, и полная гармония с собой и миром. Всем, кого трудно удивить эта поездка просто необходима!! Теперь на покорение просторов и красот Абхазии только с Даниилом!!
Ольга
16 августа 2019
Экскурсия стала для нас прекрасным завершением отпуска. Мы много узнали об истории, культуре и природе Абхазии. Данил очень интересно рассказывал о своей стране и отвечал на все наши вопросы. Очень порадовало, что Данил отличный водитель, ехать с ним было очень комфортно и спокойно. Красивейший маршрут, одно
Екатерина
5 августа 2019
Безумно понравилась экскурсия.Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия.Горы, ущелья, водопады.... Гид Данил -самый лучший гид за мою жизнь. Рассказывал все очень интересно, красочно. Если нужно было остановиться,сделать фото на понравившимся месте, то он всегда останавливался.Спасибо огромное Даниле за веселое настроение,за душевное общение, за незабываемые впечатления.
Валентина
27 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Все остались довольны. Это совершенно не утомительно, рекомендую всем возрастам. А Данил - самый лучший экскурсовод!! Ответил на все вопросы. Темой владеет в совершенстве. Красоту природы не передать на фото и видео, надо ехать и смотреть! А расскажет Вам о самых живописных местах Абхазии лучше всех Данил Булия!!
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
На прогулке со мной вы увидите важные объекты столицы и познакомитесь с историей не только Сухума, но и всей Абхазии. Я помогу вам погрузиться в культуру Страны Души – расскажу о традициях народов Абхазии, абхазской кухне и застольях, историях сухумских улочек, домов и набережных. Если вы не сторонники протоптанных маршрутов, эта прогулка для вас!
Святые места требуют к себе особого отношения - прогулки по ним обязательно должны быть вдумчивыми и неторопливыми. Иначе вы увидите лишь объекты храмовой архитектуры, так и не осознав, почему они построены именно здесь, какова их роль в жизни людей, какая драма зачастую скрывается за историей многих религиозных построек.
Укромная и тихая «Малая Рица» долгое время была труднодоступной для путешественников и благодаря этому сохранила свое первозданное очарование. На пути к озеру мы будем останавливаться в самых известных природных местах Абхазии: вы побываете возле легендарных водопадов, увидите знаменитый каньон «Юпшарские ворота», взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки и познакомитесь с сестрами-Рицами.
Насыщенная обзорная экскурсия: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Путешествие продумано так, чтобы вы могли за один день увидеть самые важные и красивые объекты Абхазии. Вы познакомитесь с традициями и культурой народа, насладитесь красотой природы, узнаете интересные исторические факты, которые помогут вам лучше понять “Страну Души”.
Мы доберемся с вами до труднодоступных мест, которые обязательно стоит посетить, если вы хотите познакомиться с природными красотами региона. Вы погуляете по живописным каньонам и ущельям, увидите дивное озеро в окружении горных хребтов, познакомитесь с историей самого высокого на Кавказе дольмена, а в завершении мы устроим пикник в духе пастухов.
Путешествие полностью погрузит вас в созерцание красоты водопадов, древних густых лесов и виднеющихся вдали гор Главного Кавказского хребта. Вы узнаете местные легенды и предания, сделаете восхитительные фотографии и отведаете душистый мед с чаем из горных трав.
Автомобильное путешествие по святым местам с погружением в историю религии
Каманы – особенно почитаемое христианами святое место. Здесь был погребен один из трех Вселенских святителей, Иоанн Златоуст. Вы посетите древние храмы, часовни и церкви, совершите омовение в святом источнике и насладитесь природой здешних мест. Прикоснетесь к значимым древнейшим реликвиям и станете лучше разбираться в истории христианства.
Знакомство с религиозными объектами страны и восхитительные природные красоты
Вы соприкоснетесь с уникальными святынями, хранящимися в соборах и храмах Восточной Абхазии. Посещение древнейших намоленных храмов - это лучший способ проникнуть в духовную жизнь страны, я проведу вас по страницам ее религиозной истории и помогу понять культуру абхазского народа.