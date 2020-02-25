52 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Высокогорное озеро Рица - природная достопримечательность Абхазии, а дорога к озеру - удивительное экстремальное приключение на целый день с остановками в живописных местах, где мы сможем сделать прекрасные панорамные снимки. По дороге вы узнаете, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави».

Величественные горные хребты и девственные леса долгие годы охраняли и прятали озеро Рица от человеческих глаз. Только абхазские пастухи, знавшие горы и тайные тропы, наслаждались его красотой и разносили вести о нем.

Теперь и мы можем полюбоваться прекрасным озером. А пока будем добираться до него по крутому серпантину, увидим самые живописные места Абхазии, в каждом из которых я вам покажу лучшие обзорные виды для яркой и незабываемой фотосъемки!

Нас ждет

сказочный водопад «Девичьи слёзы» и речка Бзыбь, о которых сложено намало легенд

Голубое озеро потрясающего сапфирового цвета у подножия горы Цхына

Гегский водопад – самый мощный и красивейший водопад Абхазии

ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы – «Юпшарские ворота»

легендарное озеро Рица, к которому мы поднимемся по глубокому скальному каньону

Также, по дороге к озеру мы увидим подвесной мост «Тарзанку», смотровые площадки и продегустируем вкуснейший мёд и, конечно, головокружительное местное вино!

Дополнительные расходы

Экологический сбор – 350 руб./чел.

Экскурсия по даче Сталина – 150 руб./чел.

Для организации экскурсии от КПП Псоу дополнительно оплачивается трансфер 1500 руб. за экскурсию.