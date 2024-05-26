Экскурсии на водопады из Сухума

Найдено 8 экскурсий в категории «Водопады» в Сухуме, цены от 2 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Фотопрогулка
8 часов
76 отзывов
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Высокогорное озеро Рица и дорога к нему через живописные места Абхазии. Прекрасные панорамные снимки и увлекательные истории ждут вас
Начало: Сухум
«сказочный водопад «Девичьи слёзы» и речка Бзыбь, о которых сложено намало легенд»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Водопады Цебельдинской долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Водопады Цебельдинской долины - индивидуальная экскурсия в Сухуме
Погрузитесь в красоту водопадов Цебельдинской долины. Узнайте местные легенды, посетите древние поселения и сделайте удивительные фотографии
Начало: Сухум
«Самые красивые водопады долины»
29 июня в 08:30
2 июля в 08:30
от 18 000 за всё до 8 чел.
Первозданные виды Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Первозданные виды Абхазии: водопады, каньоны и озера Сухума
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии: от водопадов и каньонов до загадочных озер. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Потрясающая природа Абхазии — водопады, каньоны, горы и реки»
29 июня в 08:00
2 июля в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду: незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир природных чудес Абхазии с эксклюзивным джип-туром. Живописные пейзажи, вкусная еда и увлекательные истории гарантированы
Начало: В Сухуме
«Водопады: Влюблённых, Девичьи и Мужские слёзы, а также шумный Гегский водопад — до него мы доберемся, преодолев 7 км бездорожья»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Начало: В Сухуме по договоренности
«Экстрим, бездорожье и водопады»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 6 чел.
Авторский джип-тур «Красавица Рица, Гегский и Молочный водопады»
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
15 отзывов
Джип-тур «Озеро Рица, Гегский и Молочный водопады»: Путешествие по Абхазии
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот Абхазии. Джип-тур откроет вам великолепие озера Рица и величественные водопады
Начало: Ваш отель
«Гегский водопад и озеро Рица — главные пункты в нашей программе, но вы также увидите водопады, реку Бзыбь и ее подвесной мост, Юпшарский каньон»
Расписание: Ежедневно, 10-00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 700 за человека
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
8 часов
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Воодушевляющее путешествие по абхазским красотам: каньоны, водопады, древняя пещера, пикник и дегустация местного вина и меда
Начало: Ваш отель
«Это и есть Шакуранский водопад»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 000 за человека
Каскад водопадов города Ткуарчал и город-призрак
Мини-группа
8 часов
Каскад водопадов и заброшенные города Абхазии: Ткуарчал и Акармара
Погрузитесь в атмосферу тайны и приключений, посещая заброшенные города и величественные водопады Абхазии
Начало: Сухум, по месту проживания
«Вас ждет череда красивейших водопадов: Ирина, Акармарский водопад и Великан — целых 103 метра буйных потоков»
Расписание: Ежедневно с 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
    Провела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствиеПровела волшебный день с Раулем. Теперь не хочу уезжать домой, так понравилось в Абхазии😂 благодарю Рауля, его энергетика - это удовольствие
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Первозданные виды Абхазии
    Нам необыкновенно повезло с гидом! Данил надёжный, отличный водитель, прекрасный интересный рассказчик с тонким чувством юмора! Если ехать в горы, то только с ним. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем и,кто не был на
    читать дальше

    Рице,тот не был в Абхазии, поэтому выбрав гида Данила(сначала по отзывам)я не ошиблась ни разу!!! Настолько было комфортно,душевно и познавательно,мы остались под большим впечатлением не только от водопада,гор,скал,озер,но и от Данила!!!Гуляли сколько хотели по красивым местам,фотографировались и никакого тайминга нам Данил не давал,говорил -гуляйте сколько надо,не торопитесь. Крутоооо!!!!Наша экскурсия по времени должна была быть 8 часов,а получилась 12!!!!!И ни копейки больше он не взял с нас. Ну,вот есть такие люди и они живут в Абхазии. Спасибо,что показал нам рай на Земле!!!Рассказал о местной кухне,традициях,обычаях,политике,грузино-абхазский конфликт тоже имел место для обсуждения,смеялись в машине и постоянно были в диалоге!Здоровья и всех благ Данилу и команде Трипстер 👌👌👌👌👍👍👍👍👍

    Всем гостям Сухума,доброго времени суток! Я посетила впервые этот уголок души, выбирала индивидуальную экскурсию с мужем
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
    Очень понравились природные локации, потрясающие водопады. Гид вел экскурсию легко, никуда не торопил, на каждой локации можно оставаться то количество времени, которое вам необходимо. Рекомендую экскурсию всем гостям Абхазии!
  • М
    Мария
    13 апреля 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Самая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. Завершение дня - термальные источники
    читать дальше

    на закате. БЕРИТЕ КУПАЛЬНИКИ! Даже если вам кажется, что замерзнете, вы не замерзнете!)) Рауль опытный водитель, с прекрасным чувством юмора. Было интересно, смешно, удивительно и взрослым и детям! Рекомендуем однозначно!

    Самая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. ЗавершениеСамая насыщенная и красочная поездка нашего отпуска в Абхазии! Машина очень комфортная, проходимая. Маршрут многоплановый. Завершение
  • М
    Миля
    25 февраля 2024
    Город-призрак и природа Абхазии
    Огромное спасибо Раулю за прекрасную экскурсию! Мы побывали в таких местах, куда сами бы никогда не добрались! Отдельное спасибо за замечательное вождение!
  • Ю
    Юрий
    6 октября 2023
    Первозданные виды Абхазии
    Спасибо огромное Данилу за нашу поездку! Приятно пообщаться с открытым, веселым и эрудированным человеком - ощущение, как будто ездили со
    читать дальше

    старым другом. Маршрут Данил скорректировал по ходу поездки, с учетом обстоятельств, за что ему отдельная благодарность: вместо малой Рицы заехали на Гегский водопад. Очень красивые места, хотя на Рице, конечно, надо наводить порядок, ибо хаотическая застройка и использование самого озера малым бизнесом уродует это уникальное место. Данилу желаем успехов, новых маршрутов, здоровья и счастья, а также мира и развития всей Абхазии!:)

  • М
    Маргарита
    8 сентября 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Невероятная вышла поездка по горам! Отличный гид! Спасибо!
  • К
    Карина
    22 августа 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Все очень понравилось. Поездка замечательная, отличный экскурсовод, посмотрели много мест, включая Гегский водопад, Альпийские луга, Рицу и многое другое. Увидели все, что было запланировано. Экскурсоводу отдельное спасибо, все показал, все рассказал, был вежлив и приветлив.
  • Л
    Лариса
    21 августа 2023
    Альпийские луга и Гегский водопад: джип-тур
    Природа в Абхазии - шикарна. Немного расстроили альпийские луга, но это потому что оказывается не сезон для них, много пожухлой
    читать дальше

    травы от солнышка. Хотелось бы отметить водителя Нарсоу. Виртуоз в своем деле. Ездит быстро, но аккуратно. Не пожалели, что съездили. Увидели очень много красоты 🤩

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
  2. Водопады Цебельдинской долины
  3. Первозданные виды Абхазии
  4. Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду
  5. Город-призрак и природа Абхазии
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Набережная
  3. Гегский водопад
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в июне 2024
Сейчас в Сухуме в категории "Водопады" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 700 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Сухуме на 2024 год по теме «Водопады», 179 ⭐ отзывов, цены от 2700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам