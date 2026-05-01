По Абхазии пешком налегке: активный мини-тур на природе с маршрутом на выбор

Полюбоваться озером Рица, вдохнуть запах сосен и насладиться видами цветущих лугов
За 2 дня вы побываете в тишине кавказских лесов, пройдёте тропами среди пихт и берёзового криволесья, подниметесь к высокогорным озёрам с ледниковыми водами и прогуляетесь по альпийским лугам с видами
на Главный Кавказский хребет.

В программе — Голубое озеро, Большая и Малая Рица, водопады и ущелья, долина Ауадхара и озеро Чхы, ночёвка в палатках под звёздным небом и ужин у костра.

Это путешествие подойдёт тем, кто хочет на время оставить городской ритм и почувствовать силу природы. Вы можете выбрать маршрут, который больше понравится.

Описание тура

Организационные детали

Взять с собой:
Головной убор (кепка/панама)
Тёплая куртка, ветровка
Кофта с длинными рукавами
Рубаха с длинными рукавами х/б
Термобельё/лосины
Трекинговые палки
Штаны для похода (легкие)
Обувь на рифлёной подошве (желательно трекинговые кроссовки или легкие ботинки)
Сланцы или легкие сандалии
Носки высокие — 3 пары/шерстяные — 1 пара
Девушкам — лёгкий сарафан/мужчинам — шорты — для удобного купания в походном душе
Полотенце, средства личной гигиены
Фонарик, доп. батарейки, пауэр банк
Средство от насекомых (комары/слепни)
Бутылка 0,5 / 1,5 л — для похода и минералки
Маленький рюкзачок — 15-20 л
Крем от загара, личная аптечка.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Голубое озеро, Рица и локации на выбор

Вариант 1
После утреннего сбора поедем в Рицинский реликтовый национальный парк. По пути сделаем остановки у Голубого озера — живописного водоёма с насыщенно бирюзовой водой, а также у озера Большая Рица, одного из символов Абхазии, окружённого лесистыми склонами. Затем поднимемся в зону субальпийских лугов, где отправимся на лёгкую прогулку к Аджарскому водопаду — тихому каскаду среди зелёных склонов. Нас ждёт походный обед с видом на водопад, после чего мы вернёмся пешком к базовому лагерю. Там разместимся по палаткам, а вечер завершится ужином у костра.

Вариант 2
Встреча и выезд из РРНП. По дороге сделаем остановки у Голубого озера и озера Большая Рица — природных жемчужин региона. Затем на транспорте доберёмся до начала маршрута, откуда начнётся пеший путь к озеру Малая Рица — уединённому водоёму, спрятанному среди лесных склонов. Мы устроим обед прямо на берегу, наслаждаясь природной тишиной. После отдыха вернёмся к машине, а далее поднимемся в субальпийскую зону к палаточной базе. Там нас ждёт размещение, отдых и уютный вечер у костра.

Вариант 3
После сбора группы и выезда из РРНП мы остановимся у Голубого озера, озера Большая Рица, а также осмотрим водопады по дороге. Далее на автомобиле доедем до долины реки Ауадхара, откуда начнётся треккинг к озеру Мзы. Этот маршрут проходит через уникальное берёзовое криволесье — редкое природное явление, характерное для субальпийских лесов. Мы устроим привал и обед на берегу озера, после чего вернёмся к транспорту. Завершим день подъёмом к палаточной базе, размещением в лагере и вечерним ужином у костра.

2 день

Агура / Ацетукский гребень / Озеро Чхы

Вариант 1
Проснёмся рано, позавтракаем и соберём вещи. Затем отправимся в пеший поход к урочищу Агура, больше известное как Долина семи озёр — живописное высокогорное плато с каскадом водоёмов, разбросанных по альпийским лугам. По пути преодолеем перевал Анчхо (Пыл), откуда откроются захватывающие виды на горные цепи и Главный Кавказский хребет. Пообедаем у одного из озёр. После возвращения к лагерю начнём спуск в сторону побережья.

Вариант 2
После раннего подъёма и завтрака соберём вещи и начнём треккинг по буково-пихтовому лесу к Ацетукскому гребню. С его высоты открываются панорамы на озеро Рица, раскинувшееся внизу, а также на крошечные озерца, спрятанные в травянистых ложбинах. Устроим обед на берегу одного из них. Затем вернёмся к транспорту, сделаем короткий привал с перекусом и отправимся вниз к побережью.

Вариант 3
После завтрака начнётся треккинг к озеру Чхы — ледниковому водоёму с кристально чистой водой среди высокогорных лугов. Дорога проляжет через многовековой лес, альпийские поляны и перевал Анчхо (Пыв), откуда будет видно Главный Кавказский хребет. На берегу озера мы пообедаем и немного отдохнём. После прогулки вернёмся к транспорту, перекусим и спустимся обратно к побережью.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 500 ₽
Детский10 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.


Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер от/до КПП
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Прокат инвентаря (1 место в палатке, коврик, спальный мешок, одеяло)
  • Входные билеты в заповедник
Что не входит в цену
  • Переезд до Абхазии и обратно
  • Компенсация за порчу имущества принимающей стороны
Где начинаем и завершаем?
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
Завершение: КПП Псоу, с 17:00 до 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 279 туристов
Я Инна! Уже более 20 лет провожу классические и уникальные экскурсии по Абхазии. Написала несколько авторских маршрутов по городу Сухум и десятки по Республике Абхазия. Со мной вы навсегда влюбитесь
не только в этот потрясающий город, но и в нашу маленькую страну. А ещё я являюсь инструктором пешего туризма и вожу в компании с супругом гостей в горы без рюкзаков. Для меня это не просто работа, а любимое дело, которое приносит массу удовольствия.

