Описание тура
Организационные детали
Взять с собой:
Головной убор (кепка/панама)
Тёплая куртка, ветровка
Кофта с длинными рукавами
Рубаха с длинными рукавами х/б
Термобельё/лосины
Трекинговые палки
Штаны для похода (легкие)
Обувь на рифлёной подошве (желательно трекинговые кроссовки или легкие ботинки)
Сланцы или легкие сандалии
Носки высокие — 3 пары/шерстяные — 1 пара
Девушкам — лёгкий сарафан/мужчинам — шорты — для удобного купания в походном душе
Полотенце, средства личной гигиены
Фонарик, доп. батарейки, пауэр банк
Средство от насекомых (комары/слепни)
Бутылка 0,5 / 1,5 л — для похода и минералки
Маленький рюкзачок — 15-20 л
Крем от загара, личная аптечка.
Программа тура по дням
Встреча. Голубое озеро, Рица и локации на выбор
Вариант 1
После утреннего сбора поедем в Рицинский реликтовый национальный парк. По пути сделаем остановки у Голубого озера — живописного водоёма с насыщенно бирюзовой водой, а также у озера Большая Рица, одного из символов Абхазии, окружённого лесистыми склонами. Затем поднимемся в зону субальпийских лугов, где отправимся на лёгкую прогулку к Аджарскому водопаду — тихому каскаду среди зелёных склонов. Нас ждёт походный обед с видом на водопад, после чего мы вернёмся пешком к базовому лагерю. Там разместимся по палаткам, а вечер завершится ужином у костра.
Вариант 2
Встреча и выезд из РРНП. По дороге сделаем остановки у Голубого озера и озера Большая Рица — природных жемчужин региона. Затем на транспорте доберёмся до начала маршрута, откуда начнётся пеший путь к озеру Малая Рица — уединённому водоёму, спрятанному среди лесных склонов. Мы устроим обед прямо на берегу, наслаждаясь природной тишиной. После отдыха вернёмся к машине, а далее поднимемся в субальпийскую зону к палаточной базе. Там нас ждёт размещение, отдых и уютный вечер у костра.
Вариант 3
После сбора группы и выезда из РРНП мы остановимся у Голубого озера, озера Большая Рица, а также осмотрим водопады по дороге. Далее на автомобиле доедем до долины реки Ауадхара, откуда начнётся треккинг к озеру Мзы. Этот маршрут проходит через уникальное берёзовое криволесье — редкое природное явление, характерное для субальпийских лесов. Мы устроим привал и обед на берегу озера, после чего вернёмся к транспорту. Завершим день подъёмом к палаточной базе, размещением в лагере и вечерним ужином у костра.
Агура / Ацетукский гребень / Озеро Чхы
Вариант 1
Проснёмся рано, позавтракаем и соберём вещи. Затем отправимся в пеший поход к урочищу Агура, больше известное как Долина семи озёр — живописное высокогорное плато с каскадом водоёмов, разбросанных по альпийским лугам. По пути преодолеем перевал Анчхо (Пыл), откуда откроются захватывающие виды на горные цепи и Главный Кавказский хребет. Пообедаем у одного из озёр. После возвращения к лагерю начнём спуск в сторону побережья.
Вариант 2
После раннего подъёма и завтрака соберём вещи и начнём треккинг по буково-пихтовому лесу к Ацетукскому гребню. С его высоты открываются панорамы на озеро Рица, раскинувшееся внизу, а также на крошечные озерца, спрятанные в травянистых ложбинах. Устроим обед на берегу одного из них. Затем вернёмся к транспорту, сделаем короткий привал с перекусом и отправимся вниз к побережью.
Вариант 3
После завтрака начнётся треккинг к озеру Чхы — ледниковому водоёму с кристально чистой водой среди высокогорных лугов. Дорога проляжет через многовековой лес, альпийские поляны и перевал Анчхо (Пыв), откуда будет видно Главный Кавказский хребет. На берегу озера мы пообедаем и немного отдохнём. После прогулки вернёмся к транспорту, перекусим и спустимся обратно к побережью.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 500 ₽
|Детский
|10 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер от/до КПП
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Прокат инвентаря (1 место в палатке, коврик, спальный мешок, одеяло)
- Входные билеты в заповедник
Что не входит в цену
- Переезд до Абхазии и обратно
- Компенсация за порчу имущества принимающей стороны