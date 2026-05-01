Вариант 1

После утреннего сбора поедем в Рицинский реликтовый национальный парк. По пути сделаем остановки у Голубого озера — живописного водоёма с насыщенно бирюзовой водой, а также у озера Большая Рица, одного из символов Абхазии, окружённого лесистыми склонами. Затем поднимемся в зону субальпийских лугов, где отправимся на лёгкую прогулку к Аджарскому водопаду — тихому каскаду среди зелёных склонов. Нас ждёт походный обед с видом на водопад, после чего мы вернёмся пешком к базовому лагерю. Там разместимся по палаткам, а вечер завершится ужином у костра.

Вариант 2

Встреча и выезд из РРНП. По дороге сделаем остановки у Голубого озера и озера Большая Рица — природных жемчужин региона. Затем на транспорте доберёмся до начала маршрута, откуда начнётся пеший путь к озеру Малая Рица — уединённому водоёму, спрятанному среди лесных склонов. Мы устроим обед прямо на берегу, наслаждаясь природной тишиной. После отдыха вернёмся к машине, а далее поднимемся в субальпийскую зону к палаточной базе. Там нас ждёт размещение, отдых и уютный вечер у костра.

Вариант 3

После сбора группы и выезда из РРНП мы остановимся у Голубого озера, озера Большая Рица, а также осмотрим водопады по дороге. Далее на автомобиле доедем до долины реки Ауадхара, откуда начнётся треккинг к озеру Мзы. Этот маршрут проходит через уникальное берёзовое криволесье — редкое природное явление, характерное для субальпийских лесов. Мы устроим привал и обед на берегу озера, после чего вернёмся к транспорту. Завершим день подъёмом к палаточной базе, размещением в лагере и вечерним ужином у костра.