В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом
Прогуляться к озеру Малая Рица, услышать гул водопада Борода и сделать кадры на Белых скалах
Начало: КПП Псоу, 6:00-8:00
«А также на водопад Борода, расстояние 2 км, длительность 40 минут»
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
36 000 ₽ за всё до 6 чел.
Перезагрузка в горах Абхазии с проживанием в домиках: треккинг к озеру, водопады и шашлыки
Провести выходные активно в уединённых краях, пожарить ужин на костре и расслабиться в купели
Начало: Сухум, 8:00-8:20
«Увидим несколько водопадов, прогуляемся по самшитовому лесу, полюбуемся панорамами»
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
25 000 ₽ за человека
Походная романтика в Абхазии: тур с треккингами без рюкзаков по Рицинскому нацпарку и не только
Увидеть озёра Большая и Малая Рица, преодолеть перевал Анчхо и прогуляться к Аджарскому водопаду
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
«5 дней среди альпийских лугов, прозрачных озёр и водопадов — это путешествие проведёт вас по самым живописным уголкам Рицинского реликтового национального парка»
3 июл в 07:00
6 авг в 07:00
29 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Сухуме
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Сухуме в июне 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 25 000 до 36 000.
Забронируйте тур в Сухуме на 2025 год по теме «Водопады», цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август