Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Начало: Сухум, утро (точное время по договорённости)
«Путь к нему не менее впечатляющий: мы проследуем через ущелья 3 рек, остановимся у Голубого озера, проедем по Юпшарскому каньону и вдоль Чабгарского карниза, откуда открываются захватывающие виды на горную долину»
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
По Абхазии пешком налегке: активный мини-тур на природе с маршрутом на выбор
Полюбоваться озером Рица, вдохнуть запах сосен и насладиться видами цветущих лугов
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
«В программе — Голубое озеро, Большая и Малая Рица, водопады и ущелья, долина Ауадхара и озеро Чхы, ночёвка в палатках под звёздным небом и ужин у костра»
3 июл в 08:00
18 июл в 08:00
12 500 ₽ за человека
В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом
Прогуляться к озеру Малая Рица, услышать гул водопада Борода и сделать кадры на Белых скалах
Начало: КПП Псоу, 6:00-8:00
«Отдохнём на берегу Рицы, разглядывая отражение вершин в бирюзовой глади, а затем по лесной тропе, мимо ручьёв и скалистых склонов, поднимемся к уединённому озеру Малая Рица»
1 июл в 08:00
8 июл в 08:00
46 000 ₽ за всё до 6 чел.
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