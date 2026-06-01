Найдено 3 тура в категории « Озера » в Сухуме, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 3 дня Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном Начало: Сухум, утро (точное время по договорённости) «Путь к нему не менее впечатляющий: мы проследуем через ущелья 3 рек, остановимся у Голубого озера, проедем по Юпшарскому каньону и вдоль Чабгарского карниза, откуда открываются захватывающие виды на горную долину» 35 000 ₽ за всё до 7 чел. Пешая 2 дня По Абхазии пешком налегке: активный мини-тур на природе с маршрутом на выбор Полюбоваться озером Рица, вдохнуть запах сосен и насладиться видами цветущих лугов Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00 «В программе — Голубое озеро, Большая и Малая Рица, водопады и ущелья, долина Ауадхара и озеро Чхы, ночёвка в палатках под звёздным небом и ужин у костра» 12 500 ₽ за человека На машине 2 дня В компании гор, озёр и тишины: индивидуальный треккинг-тур по Абхазии с дегустацией вина и комфортом Прогуляться к озеру Малая Рица, услышать гул водопада Борода и сделать кадры на Белых скалах Начало: КПП Псоу, 6:00-8:00 «Отдохнём на берегу Рицы, разглядывая отражение вершин в бирюзовой глади, а затем по лесной тропе, мимо ручьёв и скалистых склонов, поднимемся к уединённому озеру Малая Рица» 46 000 ₽ за всё до 6 чел. Все туры Сухума

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