Походная романтика в Абхазии: тур с треккингами без рюкзаков по Рицинскому нацпарку и не только
Увидеть озёра Большая и Малая Рица, преодолеть перевал Анчхо и прогуляться к Аджарскому водопаду
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
5 июн в 08:00
29 500 ₽ за человека
Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Начало: Сухум, утро (точное время по договорённости)
19 фев в 08:00
20 фев в 08:00
32 000 ₽ за всё до 7 чел.
Оздоровительный тур «всё включено» в Абхазию: пилатес и растяжка с тренером, экскурсии (мини-группа)
Позаниматься ЛФК и наполниться энергией, побывать на винодельне, в Сухуме и Новом Афоне
Начало: Ж/д вокзал Сухума, 9:00. Возможно любое время встр...
1 мар в 09:00
16 мар в 08:00
35 000 ₽ за человека
Сколько стоит тур в Сухуме в феврале 2026
