Семейные развлекательные экскурсии Тираны

Найдено 5 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Тиране на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Тирану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Тирану
Вечерняя обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям столицы Албании
Начало: В районе площади Скандерберга
10 июня в 10:00
11 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Каменный город-музей Гирокастра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Каменный город-музей Гирокастра
Открыть аутентичный балканский городок с насыщенной историей и потрясающими пейзажами
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Из Тираны - в старинный Берат
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Тираны - в старинный Берат
Посетить один из самых колоритных городов Албании и проникнуться его очарованием
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
230 за всё до 4 чел.
Тирана и Круя - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Тирана и Круя - за один день
Осмотреть символы столицы и посетить древний город, где жил легендарный герой Албании Скандербег
Начало: в Дурресе, Тиране
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Из Тираны - в элегантную Крую
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Тираны - в элегантную Крую
Посетить очаровательный средневековый город и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Завтра в 15:30
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    23 марта 2024
    Каменный город-музей Гирокастра
    Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита
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    с такой любовью показала нам свою страну, что мы просто были покорены Албанией. Не избегая трудных вопросов, трагических страниц истории, Аргита рассказала о трудолюбивых и гостеприимных людях своей страны. Огромная благодарность!

  • М
    Мадина
    17 марта 2024
    Из Тираны - в старинный Берат
    Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
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    планировалось. Помимо исторических данных, получили попутно дополнительную информацию по многим интересующим вопросам, и даже расширили наш маршрут. Наталия любезно поделилась с нами многими деталями проживания в различных уголках Албании.

  • В
    Вадим
    19 октября 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Экскурсия с Людмилой прошла в очень увлекательной и энергичной обстановке. Время пролетело просто незаметно. Мы совершенно не ожидали увидеть такие
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    красивые места. Для нас открылся такой приятный и дружелюбный город. Людмила отлично рассказала про историю и современность этих мест, построила оптимальный маршрут, подробно ответила на все наши многочисленные дополнительные вопросы. Мы бы хотели выразить огромную благодарность Людмиле! Однозначно рекомендуем!

  • M
    Maria
    22 сентября 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила очень хороший гид и рассказчик. Весьма приятна в общении.
  • O
    Olga
    11 сентября 2023
    Добро пожаловать в Тирану
    Людмила замечательный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Добро пожаловать в Тирану
  2. Каменный город-музей Гирокастра
  3. Из Тираны - в старинный Берат
  4. Тирана и Круя - за один день
  5. Из Тираны - в элегантную Крую
Сколько стоит экскурсия по Тиране в июне 2024
Сейчас в Тиране в категории "Можно с детьми" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 380. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Тиране (Албания 🇦🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 22 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Албании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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