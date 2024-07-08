6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в элегантную Крую: крепость, базар и священная гора
Путешествие из Тираны в Крую на целый день. Посетите средневековую крепость, восточный базар и священную гору Сари Салтык. Уникальные виды и история ждут вас
Завтра в 09:00
28 июл в 15:30
€200 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в старинный Берат: крепость, мечеть и река
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Завтра в 15:00
28 июл в 15:00
€230 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
Достаточно одного взгляда, чтобы понять, почему Берат называют Белым городом. Старые кварталы, черепичные крыши и мощёные дороги создают неповторимую атмосферу
Начало: У вашего отеля в Тиране
31 июл в 08:00
8 авг в 08:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina8 июля 2024Огромная благодарность Наталии,как замечательному экскурсоводу,интересному собеседнику и просто великолепной,веселой,эрудированный женщине! Исторические места,факты,шикарный базарчик,наивкуснейший ресторан с блюдами местной кухни. Довольны-не то слово! Готовы к следующей экскурсии!
- ММадина17 марта 2024Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «Ночные»
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