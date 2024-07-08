Ночные прогулки и экскурсии Тираны

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Тиране на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Из Тираны - в элегантную Крую
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в элегантную Крую: крепость, базар и священная гора
Путешествие из Тираны в Крую на целый день. Посетите средневековую крепость, восточный базар и священную гору Сари Салтык. Уникальные виды и история ждут вас
Завтра в 09:00
28 июл в 15:30
200 за всё до 4 чел.
Из Тираны - в старинный Берат
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в старинный Берат: крепость, мечеть и река
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Завтра в 15:00
28 июл в 15:00
230 за всё до 4 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
Пешая
4.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
Достаточно одного взгляда, чтобы понять, почему Берат называют Белым городом. Старые кварталы, черепичные крыши и мощёные дороги создают неповторимую атмосферу
Начало: У вашего отеля в Тиране
31 июл в 08:00
8 авг в 08:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    8 июля 2024
    Из Тираны - в элегантную Крую
    Огромная благодарность Наталии,как замечательному экскурсоводу,интересному собеседнику и просто великолепной,веселой,эрудированный женщине! Исторические места,факты,шикарный базарчик,наивкуснейший ресторан с блюдами местной кухни. Довольны-не то слово! Готовы к следующей экскурсии!
    Огромная благодарность Наталии,как замечательному экскурсоводу,интересному собеседнику и просто великолепной,веселой,эрудированный женщине! Исторические места,факты,шикарный базарчик,наивкуснейший ресторан с блюдамиОгромная благодарность Наталии,как замечательному экскурсоводу,интересному собеседнику и просто великолепной,веселой,эрудированный женщине! Исторические места,факты,шикарный базарчик,наивкуснейший ресторан с блюдами
  • М
    Мадина
    17 марта 2024
    Из Тираны - в старинный Берат
    Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
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    планировалось. Помимо исторических данных, получили попутно дополнительную информацию по многим интересующим вопросам, и даже расширили наш маршрут. Наталия любезно поделилась с нами многими деталями проживания в различных уголках Албании.

Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «Ночные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Тираны - в элегантную Крую
  2. Из Тираны - в старинный Берат
  3. Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
Сколько стоит экскурсия по Тиране в июле 2024
Сейчас в Тиране в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 230. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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