7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменный город-музей Гирокастра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
11 авг в 15:00
12 авг в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в элегантную Крую: крепость, базар и священная гора
Путешествие из Тираны в Крую на целый день. Посетите средневековую крепость, восточный базар и священную гору Сари Салтык. Уникальные виды и история ждут вас
Завтра в 09:00
11 авг в 15:30
€200 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в старинный Берат: крепость, мечеть и река
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Завтра в 15:00
11 авг в 15:00
€230 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina8 июля 2024Огромная благодарность Наталии,как замечательному экскурсоводу,интересному собеседнику и просто великолепной,веселой,эрудированный женщине! Исторические места,факты,шикарный базарчик,наивкуснейший ресторан с блюдами местной кухни. Довольны-не то слово! Готовы к следующей экскурсии!
- ТТатьяна23 марта 2024Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита
- ММадина17 марта 2024Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Тиране в августе 2024
Сейчас в Тиране в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 380. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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