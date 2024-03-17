1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Тираны - в старинный Берат: крепость, мечеть и река
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Завтра в 15:00
7 июля в 15:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тирана и Круя - за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Албании, посетив Тирану и Крую. Увидите мечети, бункеры, музеи и старинные базары. Удобный трансфер и опытный гид
Начало: В Дурресе, Тиране
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Тираны - в элегантную Крую: крепость, базар и священная гора
Путешествие из Тираны в Крую на целый день. Посетите средневековую крепость, восточный базар и священную гору Сари Салтык. Уникальные виды и история ждут вас
Завтра в 10:00
7 июля в 15:30
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММадина17 марта 2024Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «На выходные»
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