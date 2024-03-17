Экскурсии выходного дня в Тиране

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Тиране на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тираны - в старинный Берат
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Тираны - в старинный Берат: крепость, мечеть и река
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Завтра в 15:00
7 июля в 15:00
230 за всё до 4 чел.
Тирана и Круя - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Тирана и Круя - за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Албании, посетив Тирану и Крую. Увидите мечети, бункеры, музеи и старинные базары. Удобный трансфер и опытный гид
Начало: В Дурресе, Тиране
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Из Тираны - в элегантную Крую
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Тираны - в элегантную Крую: крепость, базар и священная гора
Путешествие из Тираны в Крую на целый день. Посетите средневековую крепость, восточный базар и священную гору Сари Салтык. Уникальные виды и история ждут вас
Завтра в 10:00
7 июля в 15:30
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мадина
    17 марта 2024
    Из Тираны - в старинный Берат
    Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
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    планировалось. Помимо исторических данных, получили попутно дополнительную информацию по многим интересующим вопросам, и даже расширили наш маршрут. Наталия любезно поделилась с нами многими деталями проживания в различных уголках Албании.

Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тиране
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Тираны - в старинный Берат
  2. Тирана и Круя - за один день
  3. Из Тираны - в элегантную Крую
Сколько стоит экскурсия по Тиране в июле 2024
Сейчас в Тиране в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Тиране (Албания 🇦🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 1 ⭐ отзыв, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Албании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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