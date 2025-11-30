Большое приключение в Аргентине: водопады Игуасу, Патагония, ледники, каякинг и конная прогулка
Устроить треккинг к разноцветной горе, погулять с ламами, посетить Буэнос-Айрес и деревню инков
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре...
30 ноя в 10:00
4 янв в 10:00
€4000 за человека
Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес
Дойти к Лагуне-де-лос-Трес и башням Торрес, проплыть под водопадами и увидеть ледник Перито-Морено
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время по согласованию
18 апр в 10:00
$3350 за человека
В Антарктиду на Новый год: роскошный круиз на полярном судне через пролив Дрейка
Понаблюдать за пингвинами, исследовать антарктические острова и послушать лекции спикеров
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время прибытия ваших рейсо...
29 дек в 10:00
$24 780 за человека
