Полезная информация о Мендосе
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Местное время в Мендосе
14:2626
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Мендоса
|По-английски
|Mendoza
|Столица региона
|Мендоса является столицей региона
|Население города
|876 884 чел.
|Аэропорт
|Эль-Плумерильо MDZ
|Часовой пояс
|America/Argentina/Mendoza
|Средняя высота
|746 м. от уровня моря
Где находится Мендоса на карте
Мендоса