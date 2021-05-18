Полезная информация об Ушуой
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Местное время в Ушуой
17:1432
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Ушуая
|По-английски
|Ushuaia
|Столица региона
|Ушуая является столицей региона
|Население города
|58 028 чел.
|Аэропорт
|Мальвинас USH
|Часовой пояс
|America/Argentina/Ushuaia
|Средняя высота
|52 м. от уровня моря
Где находится Ушуая на карте
Ушуая