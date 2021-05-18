Полезная информация об Ушуой

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Местное время в Ушуой
17:1432
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаУшуая
По-английскиUshuaia
Столица регионаУшуая является столицей региона
Население города58 028 чел.
АэропортМальвинас USH
Часовой поясAmerica/Argentina/Ushuaia
Средняя высота52 м. от уровня моря

Где находится Ушуая на карте

Ушуая фото города
Ушуая

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