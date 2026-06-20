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Треккинг в Дилижане

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Дилижане, цены от €185. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Пешая
6 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
«А во время несложного треккинга от озера Парз познакомитесь с природой края, рассмотрите аутентичные христианские памятники — хачкары, услышите историю средневекового монастыря и, конечно, полюбуетесь пейзажами»
11 авг в 11:00
12 авг в 10:30
от €185 за всё до 5 чел.
Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана)
Пешая
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана)
Подняться к вершинам, чтобы увидеть панорамы Грузии: от заснеженных пятитысячников до зеленых долин
«При необходимости выдам треккинговые палки»
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €185 за всё до 5 чел.
Дилижан культурный и природный: Агарцин и хайкинг в лесу
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дилижан культурный и природный: Агарцин и хайкинг в лесу
Старинные улочки, средневековая святыня и прогулка к водопаду
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €230 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Классный поход получился. Ходили с детьми 9 и 11 лет. Алексей очень начитанный образованный человек, на любой вопрос он знает ответ и умеет подать его детям. пикник на ромашковом поле был просто супер!
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е
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Алексей, очень образованный и приятный рассказчик, и проводник в путешествии.
Экскурсия прошла на высшем уровне.
Очень рекомендуем!
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И
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее. Мы прошли живописным и
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несложным маршрутом (с нами был ребёнок 8 лет), а завершили прогулку в монастыре Гошаванк. По пути Алексей увлечённо рассказывал о природе, истории этих мест и Армении — его было по-настоящему интересно слушать. Отдельное впечатление на восьмилетнюю дочку произвёл Олений заповедник, где мы сделали первую остановку. Рекомендую! Если мы ещё вернёмся в Дилижан, с удовольствием отправимся с Алексеем и на другие треккинги в окрестностях

Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.+4
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее.
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Елена
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Искали в Дилижане гида, с которым было бы интересно пройти легкий треккинг и узнать что-то новое о Дилижане, Ереване, природе
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Армении. Алексей оказался отличной находкой: прогулка по буковой роще прошла в хорошей компании с интересным собеседником. Гид очень много знает о растениях, животных и птицах, а также об истории Армении. Прошли по чудесной тропе, посетили древний монастырь, устроили пикник в лесу. Прогулки с Алексеем подойдут всем, кто любит природу и много ходить))))

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В
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный маршрут (на выбор). В
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итоге посмотрели все важные достопримечательности и смогли уделить время трекингу. Алексей знает очень много интересных деталей о Дилижане, Армении, архитектуре, а кроме того, было интересно вместе в процессе прогулки наблюдать за птицами и растениями. Рекомендую!)

Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный+1
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный
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Ю
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Были на экскурсии с семьей. Мы остались довольны проведенным временем. Отличная опция для отдыха на природе.

Очень красивый маршрут, много красивых
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видов. Шли в комфортном для нас темпе, останавливались на отдых по мере необходимости. С Алексеем очень комфортно было идти. По дороге нам еще рассказывали про птичек, грибочки и прочую флору/фауну на маршруте. И потом небольшая экскурсия по монастырю. Было познавательно и интересно. В общем, рекомендуем.

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М
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
От экскурсии с Алексеем у нас остались только положительные эмоции. Во время прогулки помимо красивых видов узнали много нового о
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местной фауне, истории, нашли огромную гусеницу, узнали, что не стоит бояться того паука на потолке в нашем номере (за это отдельное спасибо), а также получили много полезных рекомендаций, заметно улучшивших наш отдых как в Дилиджане, так и на Севане. Сомневаюсь,что могли бы провести тот день лучше, большое вам спасибо!

От экскурсии с Алексеем у нас остались только положительные эмоции. Во время прогулки помимо красивых видов
От экскурсии с Алексеем у нас остались только положительные эмоции. Во время прогулки помимо красивых видов
От экскурсии с Алексеем у нас остались только положительные эмоции. Во время прогулки помимо красивых видов
От экскурсии с Алексеем у нас остались только положительные эмоции. Во время прогулки помимо красивых видов+2
От экскурсии с Алексеем у нас остались только положительные эмоции. Во время прогулки помимо красивых видов
От экскурсии с Алексеем у нас остались только положительные эмоции. Во время прогулки помимо красивых видов
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Анастасия
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Великолепная прогулка на природе в компании с интересным и разносторонним гидом. Алексей - увлеченный и эрудированный, много знает не только
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про природу Дилижана и Армении, но и про историю и современность. Маршрут проходил через леса и луга, и в это время года (май), они были залиты свежей зеленью и мягким светом. В середине пути нас ждал пикник из местных продуктов и ароматного горячего чая. И дальше - храм Гош, с подробным рассказом гида об архитектурной традиции и интересной истории его появления. Отдельное спасибо Алексею за рекомендации по дальнейшему путешествию по Армении!

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Оксана
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Походили с Алексеем по национальному парку Дилижана: кормили оленей, любовались озером и лесными красотами. Нам очень понравилось! Маршрут лайтовый, для
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городских неподготовленных жителей то, что надо)) было облачно, влажно и это добавило сказочности прогулке, гуляли в облаке! Пикник на маршруте заслуживает отдельного упоминания: на свежем воздухе было все очень вкусно.
Алексей интересный рассказчик и великолепный гид. На маршруте уделял всем внимание. Большое спасибо! Мы провели прекрасный день в чудесной компании!

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Михаил
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Мы благодарны Алексею за экскурсию: красивая природа заказника, очаровательные олени, древний армянский монастырь - достойная цель путешествия!
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Всего 19 отзывов в Дилижане в категории "Треккинг и походы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дилижане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк;
  2. Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана);
  3. Дилижан культурный и природный: Агарцин и хайкинг в лесу.
Сколько стоит экскурсия по Дилижану в августе 2026
Сейчас в Дилижане в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 230. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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