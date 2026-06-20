Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
«А во время несложного треккинга от озера Парз познакомитесь с природой края, рассмотрите аутентичные христианские памятники — хачкары, услышите историю средневекового монастыря и, конечно, полюбуетесь пейзажами»
11 авг в 11:00
12 авг в 10:30
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Горный треккинг к затерянным монастырям (из Дилижана)
Подняться к вершинам, чтобы увидеть панорамы Грузии: от заснеженных пятитысячников до зеленых долин
«При необходимости выдам треккинговые палки»
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дилижан культурный и природный: Агарцин и хайкинг в лесу
Старинные улочки, средневековая святыня и прогулка к водопаду
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €230 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Классный поход получился. Ходили с детьми 9 и 11 лет. Алексей очень начитанный образованный человек, на любой вопрос он знает ответ и умеет подать его детям. пикник на ромашковом поле был просто супер!
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е
Алексей, очень образованный и приятный рассказчик, и проводник в путешествии.
Экскурсия прошла на высшем уровне.
Очень рекомендуем!
Экскурсия прошла на высшем уровне.
Очень рекомендуем!
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И
Я искала гида для треккинга в Дилижане и очень рада, что остановила свой выбор на Алексее. Мы прошли живописным и
+4
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Искали в Дилижане гида, с которым было бы интересно пройти легкий треккинг и узнать что-то новое о Дилижане, Ереване, природе
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В
Попали на экскурсию в дождливую и снежную погоду, но Алексей заранее предложил альтернативный и более комфортный маршрут (на выбор). В
+1
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Ю
Были на экскурсии с семьей. Мы остались довольны проведенным временем. Отличная опция для отдыха на природе.
Очень красивый маршрут, много красивых
Очень красивый маршрут, много красивых
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М
От экскурсии с Алексеем у нас остались только положительные эмоции. Во время прогулки помимо красивых видов узнали много нового о
+2
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Великолепная прогулка на природе в компании с интересным и разносторонним гидом. Алексей - увлеченный и эрудированный, много знает не только
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Походили с Алексеем по национальному парку Дилижана: кормили оленей, любовались озером и лесными красотами. Нам очень понравилось! Маршрут лайтовый, для
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Мы благодарны Алексею за экскурсию: красивая природа заказника, очаровательные олени, древний армянский монастырь - достойная цель путешествия!
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Всего 19 отзывов в Дилижане в категории "Треккинг и походы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Треккинг и походы»
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